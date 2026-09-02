Challenger de Buenos Aires: las figuras que tendrá, el primer invitado y todo lo que hay que saber

Facundo Díaz Acosta y Francisco Comesaña son los nombres que encabezan la lista de participantes del YPF Buenos Aires Challenger, que se jugará desde el 20 hasta el 27 de este mes en el Racket Club de Palermo.

Los dos primeros preclasificados del certamen son argentinos. En primer lugar, Facundo Díaz Acosta (82° del ranking ATP), campeón del Argentina Open 2024 sin ceder sets, y líder en títulos en Challengers en esta temporada con cinco coronas: Tigre, São Leopoldo (Brasil), Francavilla al Mare y Milán (ambos en Italia) y San Marino, todos sobre polvo de ladrillo. Esa última conquista le permitió al zurdo de 25 años retornar al top 100 del listado, después de empezar la temporada por debajo del Top 300, recuperado ya de una severa lesión. Para Díaz Acosta, será su cuarta participación en el certamen que se disputa en el Racket Club y buscará superar su mejor actuación de 2023, cuando fue semifinalista.

Comesaña, otra de las atracciones en el Racket X.com

El segundo cabeza de serie será Francisco Comesaña (123°), que ya conoce lo que significa ganar en Palermo: lo consiguió en 2024, luego de superar a Federico Coria en una definición apasionante. El marplatense, que alcanzó la tercera ronda de Roland Garros este año, acumula siete consagraciones sobre polvo de ladrillo en este nivel del circuito e intentará convertirse en el primer jugador en alzar por segunda vez el trofeo en el Racket Club.

Otros tenistas destacados que integran el listado del cuadro principal son el boliviano Hugo Dellien (140°), campeón de 16 Challengers sobre la superficie; el español Pedro Martínez (145°), campéon del ATP de Santiago en 2022 y con disputó dos finales más en el máximo nivel (Kitzbühel 2021 y Estoril 2024), y dos promesas del tenis sudamericano como el boliviano Juan Carlos Prado Angelo (155°) y el peruano Gonzalo Bueno (172°).

Federico Coria, invitado especial Prensa Argentina Open

En cuanto a los tenistas nacionales, la nómina asciende a 13. Alex Barrena (235°), finalista en 2025, estará acompañado por Genaro Olivieri, Guido Justo, Juan Bautista Torres, Facundo Mena, Gonzalo Villanueva, Nicolás Kicker, Juan Estévez, Hernán Casanova y Renzo Olivo, además de los mencionados Díaz Acosta y Comesaña. El decimotercero es Federico Coria (908°), finalista en dos oportunidades y uno de los más queridos por el público, y que recibió la primera invitación de parte de los organizadores. El rosarino de 34 años y con pasado de Top 50, es el único jugador que disputó dos finales consecutivas en el Buenos Aires Challenger, frente a Mariano Navone en 2023 y ante Francisco Comesaña en 2024.

Este año, el Buenos Aires Challenger se transmitirá por DSports. La señal deportiva ofrecerá la cobertura del certamen a partir del viernes 25 de septiembre, cuando se disputen los cuartos de final.

Por otra parte, este martes arrancó la última etapa de venta de entradas para el cuadro principal, que comenzará el lunes 21. Pueden adquirirse en Ticketek desde los $16.000. La clasificación se jugará el domingo 20 con entrada libre y gratuita. Además del torneo en sí, el Challenger volverá a ofrecer propuestas gastronómicas, espacios de bebidas y actividades recreativas a lo largo de toda la semana.

Alex Barrena, finalista del Challenger de Buenos Aires el año pasado Gonzalo Colini

Los participantes del Buenos Aires Challenger: