Novak Djokovic volvió a ganar el US Open. Tras su ausencia en suelo estadounidense en 2022 por su reconocida negativa a vacunarse contra el Covid, regresó y se coronó por cuarta vez en Flushing Meadows después de cinco años (las anteriores, en 2011, 2015 y 2018). Pero, además, el serbio alcanzó la cima de un listado de glorias. Nole es, junto a la australiana Margaret Court, el tenista más ganador de todos los tiempos en lo que a torneos de Grand Slam se refiere. Ambos suman 24. Detrás quedaron la estadounidense Serena Williams (23), el español Rafael Nadal (22), la alemana Steffi Graf (22) y el suizo Roger Federer (20), al menos entre los que ganaron 20 o más títulos en las grandes citas.

En la final de este domingo, el número 1 del mundo derrotó al ruso Daniil Medvedev por 6-3, 7-6 (7-5) y 6-3, en tres horas y 17 minutos de acción en el estadio Arthur Ashe. Además, los 104 minutos que duró el segundo set lo convirtieron en el más largo de la historia del US Open desde que se toman los tiempos de cada parcial. Así se superó la marca que en 1987 habían establecido Ivan Lendl y Mats Wilander; el estadounidense de origen checo ganó ese duelo por 6-7, 6-0, 7-6 y 6-4, y el tercer set se había extendido durante 100 minutos, cuatro menos que el de este domingo.

Djokovic, con esta conquista, llega a 96 títulos en toda su carrera. El serbio empieza a acercarse a Roger Federer (103) y a Jimmy Connors (109). Lo destacable es que, dentro de esta cifra, están incluidos los 24 Grand Slams, los 39 Masters 1000 -aquí también es el máximo vencedor- y 6 ATP Finals.

En su discurso como campeón, Nole le rindió homenaje a Kobe Bryant, el astro del básquetbol fallecido en un accidente aéreo en enero de 2020, y que lucía el 24 en su camiseta de Los Angeles Lakers. Ese número, 24, es el mismo que hoy alcanzó el serbio en títulos de Grand Slam. Por eso, poco después de consagrarse campeón, mostró una remera que decía “Mamba for ever” (Mamba para siempre”). “Era un momento importante, y si ganaba este torneo pensé hace unos días que podía hacer esto. No se lo dije a nadie. Kobe era una persona cercana y siempre hablábamos de la mentalidad ganadora, y cuando tuve problemas con mis lesiones, él siempre me dio su apoyo. Me dolió mucho cuando supe de su muerte. Por eso, el 24 es un numero especial”, dijo el campeón del US Open 2023.

Los máximos ganadores de Grand Slams en la Era Abierta

Novak Djokovic (Serbia): 24 títulos.

(Serbia): 24 títulos. Rafael Nadal (España): 22.

(España): 22. Roger Federer (Suiza): 20.

(Suiza): 20. Pete Sampras (Estados Unidos): 14.

(Estados Unidos): 14. Björn Borg (Suecia): 11.

(Suecia): 11. Ivan Lendl (Checoslovaquia), Jimmy Connors (Estados Unidos) y Andre Agassi (Estados Unidos): 8.

(Checoslovaquia), (Estados Unidos) y (Estados Unidos): 8. John McEnroe (Estados Unidos) y Mats Wilander (Suecia): 7.

La felicidad de Djokovic, con una campera muy especial con el número 24, en referencia a sus títulos de Grand Slam Manu Fernandez - AP

Todos los títulos de Grand Slam del Big Three

Novak Djokovic (24)

Australian Open : 10 títulos (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023).

: 10 títulos (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023). Roland Garros : 3 (2016, 2021 y 2023).

: 3 (2016, 2021 y 2023). Wimbledon : 7 (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022).

: 7 (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022). US Open: 4 (2011, 2015, 2018 y 2023).

Rafael Nadal (22)

Australian Open : 2 (2009 y 2022).

: 2 (2009 y 2022). Roland Garros : 14 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022).

: 14 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022). Wimbledon : 2 (2008 y 2010).

: 2 (2008 y 2010). US Open: 4 (2010, 2013, 2017 y 2019).

Roger Federer (20)

Australian Open : 6 (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018).

: 6 (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018). Roland Garros : 1 (2009).

: 1 (2009). Wimbledon : 8 (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 y 2017).

: 8 (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 y 2017). US Open: 5 (2004, 2005, 2006, 2007 y 2008).