Quienes se acercaron a seguir los entrenamientos de la número 1 del tour femenino, antes de su estreno en el torneo de Montreal, quedaron desconcertados. Y es que la polaca Iga Swiatek lució durante sus prácticas un enorme apósito sobre su boca, con el propósito de que estuviera cerrada mientras impactaba sus golpes. Una situación llamativa, que generó confusión y curiosidad entre sus seguidores.

Si se trató de un nuevo método de entrenamiento, resultó cuanto menos llamativo. Es cierto que el deporte de alta competencia demanda cada vez mayores esfuerzos y nuevas técnicas de preparación, pero esto sí salió de lo habitual. Por eso, antes de su estreno en el WTA canadiense, frente a la checa Karolina Pliskova, Swiatek se refirió a la novedad.

Iga Swiatek se retira la cinta adhesiva de los labios tras la práctica Omnium Banque Nationale

La jugadora polaca confirmó que era algo que le habían aconsejado, pero que no quería profundizar por temor a que se malinterprete. “Yo tampoco lo tengo del todo claro. Pero es más difícil respirar cuando solo lo haces con la nariz y es más fácil entonces que mi ritmo cardíaco suba. Supongo que tiene algo que ver con la resistencia, pero no lo puedo explicar del todo bien porque no soy una experta”, expresó.

Swiatek agregó que generalmente cumple con lo que el equipo le recomienda sin hacer demasiadas preguntas. De hecho, entrenarse con una cinta adhesiva en la boca generó que todo lo que hace dentro de una cancha sea más complicado. Habrá que ver si consigue el resultado esperado cuando empiece a jugar.

La número 1 del mundo es la máxima favorita en el torneo de Montreal Omnium Banque Nationale

La polaca llegó a Montreal como la máxima favorita, con la mira en revalidar dentro de unas semanas el título del US Open. “Este año me siento con mucha más confianza. Jugar en Varsovia, en canchas duras, ha cambiado bastante mi perspectiva: el año pasado fue muy complicado hacer la transición de césped-polvo de ladrillo-pista dura [el torneo de Varsovia se jugaba en superficie lenta]. Ahora, el proceso ha sido mucho más bonito, sin ningún impedimento extra. Ha sido mucho más fácil concentrarme en mi trabajo”.

Además, Swiatek se refirió al regreso a la actividad de la danesa Caroline Wozniacki después de tres años y medio, que incluyó un triunfo este martes en el torneo de Montreal en el que ambas coinciden. “Sé que habla polaco con mucha fluidez, porque sus padres son polacos. Ella ha sido una de esas jugadoras que me demostró que era posible llegar lejos. Es una gran inspiración”.

