Jugadores, cuerpo técnico y colaboradores del equipo argentino, antes de afrontar la nueva Copa Davis

La Argentina puso en marcha la ilusión de cara a la nueva Copa Davis. Bajo la capitanía de Gastón Gaudio, los jugadores Diego Schwartzman, Guido Pella, Leonardo Mayer, Horacio Zeballos y Máximo González serán los encargados de representar al elenco nacional en las finales que se disputarán del 18 al 24 de noviembre en la Caja Mágica, en Madrid, con el nuevo formato adoptado tras la fuerte inversión realizada por el Grupo Kosmos.

En este marco, en el Buenos Aires Lawn Tenis Club se llevó a cabo la despedida del plantel que partirá rumbo a España para afrontar el torneo que reunirá a buena parte de las estrellas del circuito. "Tenemos un equipo sólido y parejo que puede dar mucha batalla. Hay expectativas y todo va a transcurrir en una semana. Ganar el Mundial de fútbol sabemos que no es fácil. Bueno, en el tenis va a ser lo mismo", remarcó Gaudio en TyC Sports.

La visión de Gastón Gaudio antes de la Copa Davis 04:28

Video

Serán 18 los equipos que competirán en seis grupos de tres. A los cuartos de final accederán los seis primeros de cada zona y los dos mejores segundos, de acuerdo con un registro basado en los sets y games ganados. El formato de cada partido es al mejor de tres sets, con tie-breaks. El campeón surgirá tras la definición de las etapas eliminatorias (cuartos, semifinal y final). A su vez, los finalistas y los cuatro semifinalistas se clasificarán automáticamente para las Finales de 2020. "Creo que ahora se necesita tener un equipo y no tanta fuerza en un single puntual. Con el otro formato más extenso, si te medías contra Djokovic o Nadal probablemente ellos tenían dos puntos asegurados. Ahora todo cambió y cada punto y cada game valen oro", analizó Schwartzman. En esa sintonía, Gaudio resaltó: "La estrategia es totalmente distinta. Que sean tres puntos en lugar de cinco ya te modifica la serie por completo. El 33% de la llave pasará por el dobles. Con singles parejos y una buena dupla podés llegar a ganar la Davis".

Schwartzman será una de las principales cartas de la Argentina. El número 14 del ranking viene de llegar a la final del ATP 500 de Viena en octubre. "Tenemos un buen equipo para ser competitivos. Va a ser una linda prueba contra rivales con los que ya jugué muchas veces. Esta es una de las competiciones que más me gusta, lo juego con amigos y es hermoso. Esto no tiene nada que ver con lo que hacemos habitualmente en el circuito", sostuvo Peque.

Diego Schwartzman será nuevamente protagonista de la Copa Davis 04:36

Video

El debut albiceleste será el martes 19, frente a Chile. Nicolás Massú, el capitán del país vecino, eligió a Cristian Garín (34°), Nicolás Jarry (76°), Alejandro Tabilo (212°), Marcelo Tomás Barrios Vera (324°) y Hans Podlipnik-Castillo (129° en dobles). Al día siguiente, el adversario será Alemania. La formación germana tendrá una baja sensible: no estará Alexander Zverev, número 7 del mundo. "Habrá favoritos, claro. Pero es una época del año en la que los jugadores están cansados y con muchos partidos encima. En nuestro grupo no habrá protagonistas que lleguen de jugar el Masters de Londres. Veremos qué sucede si avanzamos", añadió Schwartzman.

En caso de ganar el Grupo C, la Argentina se cruzará en cuartos de final con el vencedor del Grupo E, integrado por Gran Bretaña, Kazakhstán y Holanda. "Yo creo que nuestro país tiene grandes chances de llegar muy lejos. Tiene un doble muy fuerte. Tanto Pella como Schwartzman tuvieron un año muy bueno y le pueden ganar a cualquiera", señaló Agustín Calleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis.

Los grupos de la Copa Davis

Grupo A: Francia, Serbia y Japón.

Grupo B: Croacia, España y Rusia.

Grupo C: Argentina, Alemania y Chile.

Grupo D: Bélgica, Australia y Colombia.

Grupo E: Gran Bretaña, Kazajistán y Holanda.

Grupo F: Estados Unidos, Italia y Canadá.