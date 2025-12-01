Nicola Pietrangeli, el primer tenista italiano en ganar un Grand Slam y el capitán que llevó a Italia a conquistar la Copa Davis en 1976, falleció este lunes a los 92 años. Así lo confirmó la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP): “El tenis italiano llora a su ídolo”. Meses atrás, el exdeportista había declarado en una entrevista: “Vencí al cáncer, pero no a la vejez”.

Pietrangeli fue ganador de Roland Garros por partida doble, en 1959 y 1960, y ostenta el récord de ser quien más partidos disputó en Copa Davis, con un total de 164. Hasta 2023, año en el que comenzó el reinado de Italia en la Davis con tres victorias seguidas, la única ‘Ensaladera’ era la que había conseguido el equipo liderado por el referente.

Murió Nicola Pietrangeli a los 92 años: fue una figura del tenis italiano. @_federtennis

Considerado una leyenda del tenis italiano, ganador también en dos ocasiones del torneo de Roma, levantó durante su carrera un total de 48 títulos, entre ellos una medalla en los IV Juegos del Mediterráneo en los que superó en la final de Nápoles 1963 al español Manolo Santana.

“El tenis italiano pierde a su mayor símbolo y yo pierdo a un amigo. Pietrangeli no solo fue un campeón: fue el primero en enseñarnos lo que significaba ganar de verdad, dentro y fuera de la cancha. Fue el punto de partida de todo lo que fue nuestro tenis. Con él, aprendimos que nosotros también podíamos competir con el mundo, que soñar en grande ya no era solo algo azaroso”, expresó Angelo Binaghi, presidente de la FITP, según reportaron los medios italianos.

Murió Nicola Pietrangeli, leyenda del tenis, a los 92 años BORIS HORVAT - AFP

El último tiempo, el extenista tuvo que atravesar momentos de suma tristeza. A mediados de este año, su hijo Giorgio, de 59 años, destacado surfista, falleció de una severa enfermedad. Además, sufría de muchos malestares corporales. “Quisiera un día sin dolor. Porque tengo un dolor constante en el sacro que me impide moverme. Lo intentaron todo. No, con este dolor, es permanente; no hay un momento de descanso”, contó el italiano en una entrevista con un medio local.

Pietrangeli nació en Túnez el 11 de septiembre de 1933, de padre italiano y madre rusa, y llegó a Roma tras la expulsión de su familia de su país natal.

Su vínculo con Argentina

En 1963, después de un Abierto de la República en Buenos Aires en el que Pietrangeli participó, recorrieron junto con Enrique Morea las rutas del país para hacer exhibiciones en Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Rosario. También tuvo mucha amistad con Tato Soriano, Guillermo Vilas y José Luis Batata Clerc.

Nicola Pietrangeli, leyenda del tenis de Italia, junto con Guillermo Vilas y su hija Andanin, en 2018 en Montecarlo x.com/GuilleVilasOK

En 2014, Pietrangeli visitó la Argentina para una serie de Copa Davis entre Italia y el equipo nacional que, en ese momento, capitaneaba Martín Jaite: los europeos ganaron 3-1 en Mar del Plata.

Durante una entrevista con este diario recordó que recibió US$ 150 por perder la final de Roland Garros 1961 y que utilizó ese dinero para pagarle la cena a su verdugo en la definición parisina, el español Manolo Santana y a su mujer. “Hicimos una apuesta y el que perdía pagaba la noche. Nos fuimos a cenar juntos después de la final. Mira si eso no era tenis romántico...”.