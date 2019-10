Diego Schwartzman encabeza la nómina argentina para las finales en Madrid Fuente: AP

En las últimas horas se conocieron buena parte de los integrantes de los 18 equipos que participarán en las finales de la Copa Davis, que se disputarán del 18 al 24 de noviembre en la Caja Mágica, en Madrid, con el nuevo formato adoptado tras la fuerte inversión realizada por el Grupo Kosmos, que tiene a Gerard Piqué, defensor del Barcelona como su cara más visible.

De acuerdo con el nuevo formato, los equipos competirán en seis grupos de tres. A los cuartos de final accederán los seis primeros de cada zona y los dos mejores segundos, de acuerdo con un registro basado en los sets y games ganados. El formato de cada partido es al mejor de tres sets, con tie-breaks. El campeón surgirá tras la definición de las etapas eliminatorias (cuartos, semifinal y final). Los finalistas y los cuatro semifinalistas se clasificarán automáticamente para las Finales de 2020. Los 12 equipos que finalicen entre las posiciones 5ª y 18ª disputarán los repechajes de ingreso a la temporada 2020 con los ganadores de las series del Grupo I en 2019. La superficie es dura y se jugará bajo techo.

Argentina, que integrará el Grupo C, definió a cuatro de sus cinco jugadores. El capitán Gastón Gaudio nominó para este estreno a Diego Schwartzman, Guido Pella, Leonardo Mayer y Horacio Zeballos. Los nombres son lógicos: El Peque (15°) y Pella (20°) son los dos argentinos de mejor rendimiento a lo largo de la temporada, y Zeballos, de vuelta al equipo después de mucho tiempo, es el número 3 del mundo en dobles. Más allá de sus altibajos en el circuito, Mayer ofrece experiencia, oficio y un buen historial copero para justifican su convocatoria.

Queda por decidir un quinto jugador, que será anunciado en las próximas semanas, una vez que lo decidan Gaudio y el subcapitán Gustavo Marcaccio. Juan Ignacio Londero (52°) y Federico Delbonis (76°) son los principales aspirantes a ocupar ese lugar.

Experiencia y solidez en la Copa Davis, más allá del circuito: el regreso de Mayer Fuente: Reuters

El debut será el martes 19, frente a Chile. Nicolás Massú, el capitán del país vecino, eligió a Cristian Garín (38°), Nicolás Jarry (77°), Alejandro Tabilo (216°), Marcelo Tomás Barrios Vera (323°) y Hans Podlipnik-Castillo (115° en dobles).

Al día siguiente, el adversario será Alemania. La formación germana tendrá una baja sensible: no estará Alexander Zverev, número 6 del mundo y que en varias ocasiones había anticipado su negativa a disputar la Copa Davis. "Porque en noviembre uno no saber más nada con el tenis. Tenemos un mes y medio de descanso en toda la temporada, y el torneo es en la segunda mitad de noviembre. Es una locura. Al final del año todos estamos agotados", expresó hace meses la principal carta de Alemania. Así, el capitán Michael Kohlmann eligió a Jan-Lennard Struff (41°), Philipp Kohlschreiber (79°), Dominik Koepfer (86°), y los doblistas Kevin Krawietz y Andreas Mies, terceros en el ranking por parejas y campeones este año en Roland Garros: en la semifinal derrotaron a Pella y Schwartzman.

"Chile tiene unos chicos que están teniendo un año muy bueno. Jarry ganó su primer ATP, Garín está entre los 40 mejores del mundo. Alemania tiene a Struff, Kohlschreiber, y un doble muy bueno. Pero lo bueno es que nosotros tenemos jugadores como Schwartzman y Pella, que han tenido el mejor año de su carrera. Con el tema de la confianza estamos bárbaro", consideró Gaudio en declaraciones al sitio de la Copa Davis. En caso de ganar el Grupo C, Argentina se cruzará en cuartos de final con el vencedor del Grupo E, integrado por Gran Bretaña, Kazakhstán y Holanda.

Guido Pella: junto a Mayer, otro integrante del equipo campeón en 2016 Fuente: AFP

Para esta nueva Copa Davis, se prevé que habrá varias figuras, más allá de las ausencias de peso. Además de Zverev, tampoco acudirá el japonés Kei Nishikori (lesión). Roger Federer (3°), vale recordarlo, esa misma semana estará jugando una gira de exhibición con paso por el Parque Roca, en Buenos Aires, donde se medirá con Juan Martín del Potro, pero además, Suiza no se clasificó a las finales, y lo mismo sucede con el austríaco Dominic Thiem (5°) y el griego Stefanos Tsitsipas (7°), ya que sus países están en menores categorías de la Copa Davis.

Pero a las finales sí acudirán Rafael Nadal, Novak Djokovic y los rusos Daniil Medvedev (4°) y Karen Khachanov (9°), que convierten al equipo del eterno Shamil Tarpischev en uno de los principales favoritos. Además de Rusia, otros aspirantes son Serbia, con Djokovic como líder; España, con Nadal, un equipo variado y la chance de formar un buen dobles con López y Granollers, y por qué no Francia, con una formación repleta de buenos jugadores y con experiencia.

Hay, además, un par de sorpresas de última hora: Nick Kyrgios fue nominado para jugar por Australia después de algún cruce con el capitán Lleyton Hewitt, y Andy Murray aceptó jugar, y buscará continuar su recuperación acelerada como líder del conjunto británico.

Estos son los equipos que disputarán la Copa Davis:

Grupo A

Francia: Gael Monfils, Benoit Paire, Jo-Wilfried Tsonga, Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut. Capitán Sebastien Grosjean.

Gael Monfils, Benoit Paire, Jo-Wilfried Tsonga, Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut. Capitán Sebastien Grosjean. Japón: Yoshihito Nishioka, Yasutaka Uchiyama, Yuichi Sugita,Taro Daniel y Ben McLachlan. Capitán: Satoshi Iwabuchi.

Yoshihito Nishioka, Yasutaka Uchiyama, Yuichi Sugita,Taro Daniel y Ben McLachlan. Capitán: Satoshi Iwabuchi. Serbia: Novak Djokovic, Dusan Lajovic, Filip Krajinovic, Viktor Troicki y Janko Tipsarevic. Capitán: Nenad Zimonjic.

Grupo B:

Croacia: Marin Cilic, Borna Coric, Mate Pavic, Nikola Mektic e Ivan Dodig. Capitán: Zeljko Krajan.

Marin Cilic, Borna Coric, Mate Pavic, Nikola Mektic e Ivan Dodig. Capitán: Zeljko Krajan. Rusia: Daniil Medvedev, Karen Khachanov, Andrey Rublev y Evgeny Donskoy. Capitán: Shamil Tarpishev.

Daniil Medvedev, Karen Khachanov, Andrey Rublev y Evgeny Donskoy. Capitán: Shamil Tarpishev. España: Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut, Pablo Carreño Busta, Feliciano López y Marcel Granollers. Capitán: Sergi Bruguera.

Grupo C:

Argentina: Diego Schwartzman, Guido Pella, Leonardo Mayer y Horacio Zeballos. Capitán: Gastón Gaudio.

Chile: Cristian Garín, Nicolás Jarry, Alejandro Tabilo, Marcelo Tomás Barrios Vera y Hans Podlipnik-Castillo. Capitán: Nicolás Massú.

Alemania: Jan-Lennard Struff, Philipp Kohlschreiber, Dominik Koepfer, Kevin Krawietz y Andreas Mies. Capitán: Michael Kohlmann.

Grupo D:

Australia: Alex de Miñaur, Nick Kyrgios, John Millman, Jordan Thompson y John Peers. Capitán: Lleyton Hewitt.

Alex de Miñaur, Nick Kyrgios, John Millman, Jordan Thompson y John Peers. Capitán: Lleyton Hewitt. Bélgica: David Goffin, Kimmer Coppejans, Steve Darcis, Joran Vliegen y Sander Gille. Capitán: Johan Van Herck

David Goffin, Kimmer Coppejans, Steve Darcis, Joran Vliegen y Sander Gille. Capitán: Johan Van Herck Colombia: Daniel Galán, Santiago Giraldo, Alejandro González, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Capitán: Pablo González.

Grupo E:

Gran Bretaña: Dan Evans, Andy Murray, Jamie Murray, y Neal Skupski. Capitán: Leon Smith.

Dan Evans, Andy Murray, Jamie Murray, y Neal Skupski. Capitán: Leon Smith. Kazakhstán: Alexander Bublik, Mikhail Kukushkin, Dmitry Popko, Alexsandr Nedovyesov y Andrey Golubev. Capitán: Dias Doskarayev.

Alexander Bublik, Mikhail Kukushkin, Dmitry Popko, Alexsandr Nedovyesov y Andrey Golubev. Capitán: Dias Doskarayev. Holanda: Robin Haase, Tallon Griekspoor, Botic Van de Zandschulp, Wesley Koolhof y Jean-Julien Rojer. Capitán: Paul Haarhuis.

Grupo F:

Canadá: Milos Raonic, Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov y Vasek Pospisil. Capitán: Frank Dancevic.

Milos Raonic, Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov y Vasek Pospisil. Capitán: Frank Dancevic. Italia: Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Andreas Seppi y Simone Bolelli. Capitán: Corrado Barazzutti.

Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Andreas Seppi y Simone Bolelli. Capitán: Corrado Barazzutti. Estados Unidos: Taylor Fritz, Reilly Opelka, Sam Querrey, Frances Tiafoe y Jack Sock. Capitán: Mardy Fish.