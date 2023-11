escuchar

El ruso Daniil Medvedev (3° del ranking ATP) cayó ante el búlgaro Grigor Dimitrov (17°) por 6-3, 6-7 (4) y 7-6 (2), en el Masters 1000 de París, en medio de una jornada de furia. Discutió con el público local en medio del partido porque lo abuchearon, mantuvo un intenso cruce con el umpire y cuando finalizó el partido hasta hizo un gesto desubicado para los fanáticos parisinos que lo despidieron con silbidos .

Durante el segundo set, el tenista, de 27 años, estalló tras perder un punto y rompió su raqueta contra el suelo. Mientras todos esperaron que la cambiara, el ruso decidió seguir jugando en esas condiciones. Luego la cambió y ahí comenzaron los silbidos de la gente. Unos minutos después se escucharon los abucheos y Medvedev comenzó con su show. Se acercó al árbitro y le avisó que no iba a volver a jugar hasta que los gritos se terminaran: “ Ellos silban y yo no voy a jugar así. Son estúpidos, dejen de silbar mientras juego. No hice nada para que me silbaran ”, le dijo el tenista ruso al umpire.

No se quedó ahí la actitud de Medvedev, porque se sentó y comenzó con los gestos hacia las tribunas de que hagan silencio. Esa ironía del tenista ruso no hizo más que multiplicar los silbidos y abucheos. Después volvió a cruzar unas palabras con el juez y dos veces amagó con volver a la cancha, pero volvió a su silla son querer continuar. El umpire le aplicó una advertencia y recién en ese momento se dispuso a sacar nuevamente. Incluso en ese momento, el ruso siguió con sus berrinches y le contestó a la gente que seguía reprobando sus actitudes.

Tras su derrota en su debut en Master 1000 de París, se dirigió a la conferencia de prensa, donde le preguntaron sobre un tema en particular: sus gestos hacia el público cuando dejaba la cancha, ya que el ruso comenzó a blandir su dedo mayor. Los periodistas le consultaron su se trató de un gesto obsceno en respuesta al maltrato que le dispensó el público. Medveded respondió con una alta dosis de ironía: “ No hice nada, sólo estaba revisando mis uñas así, no fue más que eso. ¿Por qué le haría eso al maravilloso público de París? Yo no sabía por qué me abucheaban, así que no quise jugar ”.

Y continuó: “ No voy a decir nada, hay torneos a los que me gustaría volver, pero acá tengo problemas con el público. No tengo nada que decir en contra de ellos, sólo espero que eso cambie ”. Y cerró: “Juego mucho mejor en Bercy cuando no hay público”, dijo en tono de broma Medvedev al recordar el título que obtuvo en del Masters 1000 de París en 2020 en plena pandemia de COVID-19.

