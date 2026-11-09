De ser descalificado a campeón en Brasil: Camilo Ugo Carabelli mandó a “dormir” al público en Brasil y su rival no lo saludó

Del fastidio al festejo provocador. Así de ambivalentes fueron los últimos días que protagonizó Camilo Ugo Carabelli. Luego de que la semana pasada abandonara en el Challenger de Guayaquil en pleno primer set de un partido, este domingo se consagró campeón del Challenger de Costa do Sauípe, Brasil. Fue tras vencer al local Thiago Seyboth Wild por 6-2 y 7-5. En el punto decisivo ocurrió una secuencia picante: el argentino hizo un festejo provocador hacia la tribuna y el brasileño esquivó el saludo.

La final reunió a dos tenistas que llegaron al mayor torneo Challenger de Brasil (de categoría 125) en un excelente momento de forma. Porque Ugo Carabelli buscaba el segundo trofeo de ese calibre de esta temporada, tras el conseguido en Rosario, mientras que Wild venía de consagrarse en otros cuatro certámenes. Sin embargo, el dueño de la segunda edición del torneo disputado en Bahía sería el argentino, que inició el partido con gran intensidad, exhibiendo un nivel muy elevado. Antes de los 40 minutos ya se había adjudicado el primer set.

Uno de los gestos de Camilo Ugo Carabelli hacia la gente al consagrarse campeón del Challenger de Costa do Sauipe Agencia Try

El segundo parcial estuvo más luchado, debido a que el brasileño se desenvolvió con un juego más acorde a una definición, pero llevar la paridad hasta el décimo juego fue lo máximo que pudo lograr frente al hombre que fue apuntado como el gran favorito al título desde un comienzo. Camilo quebró el servicio de su rival y conservó el suyo, lo que lo convirtió en campeón.

Cuando Wild cometió el error no forzado que definió la historia, el argentino dejó caer la raqueta para unir ambas palmas de las manos, simulando una almohada en la que recostó su cabeza. Siempre mirando al público. De un lado y otro. Hasta empezar a sonreír y saludar a sendos costados, en un aparente accionar irónico. Al dirigirse a la red para el habitual reconocimiento mutuo, el subcampeón ya estaba acomodando sus cosas. Entonces, primero estrechó la mano con el umpire y luego se acercó a Thiago. Sin embargo, éste le hizo un gesto que indicó que se alejara, omitiendo el saludo. En consecuencia, Camilo se dio la vuelta y volvió a hacer el gesto de “ir a dormir”.

A frosty finish in Brazil 🥶@camilougo serves up a 6-2, 7-5 win over Seyboth Wild and a celebration the Brazilian crowd won't forget 👀#ATPChallenger | @AATenis pic.twitter.com/RSAP05ZcKN — ATP Challenger (@ATPChallenger) November 8, 2026

Después del partido, Ugo Carabelli reconoció que el gesto tuvo que ver el comportamiento de los hinchas brasileños, un factor que varias veces los tenistas argentinos sufrieron al jugar “de visitantes”. Un final caliente, pero con el argentino campeón. Por este título, sumó 125 puntos que lo hicieron escalar 16 posiciones, hasta el puesto 65° del ranking mundial (su mejor posición fue 43°, en 2025).

En la premiación de la segunda edición del Costa do Sauípe Open, que hace un par de décadas recibía torneos de nivel ATP, Carabelli destacó la calidad de la infraestructura del torneo y agradeció la presencia del público a lo largo de la semana. “Es un torneo muy bueno, todo es excelente. No pude venir el año pasado, pero estoy muy feliz con esta victoria. Si puedo, volveré el año que viene. Lo importante es que no es habitual ver tanto público en un Challenger. Me gustó mucho jugar así”, destacó el campeón, haciendo mejor letra tras aquel festejo.

La postal final, con los finalistas juntos obligadamente tras las diferencias del cierre. JOAO PIRES - Agencia Try

Justamente, días atrás, en Guayaquil, le había pasado lo contrario. “Se me fue la cabeza”, había dicho horas después de abandonar el torneo en Ecuador. No buscaba justificarse, sino mostrarse totalmente arrepentido. Disconforme con el mal estado de la cancha de polvo de ladrillo, que lo hizo resbalar y perder el servicio frente a otro brasileño, João Lucas Reis da Silva, no dudó en tomar sus pertenencias y retirarse de la cancha con el score 5-5 en el primer set.

Pese a los intentos del juez de silla por convencerlo de volver, Camilo estuvo muy seguro esa noche: “Está horrible la cancha. No se puede jugar. Todo el día estamos acá...”. La consecuencia recibida fue la descalificación por conducta antideportiva y fue su rival el que festejó, literalmente. Algo insólito.

El momento en el que Carabelli abandona la cancha

Juan Manuel La Serna, campeón en Villa María

En el Sport Social Club cordobés, el catamarqueño Juan Manuel La Serna se coronó en el Challenger de Villa María, certamen de categoría 50, al vencer al bragadense Genaro Olivieri por 6-2 y 6-3, en 1h24m.

Con una madurez tenística que le está dando la competencia, La Serna (22 años) jugó una final muy sólida en un contexto que no era del todo sencillo. No se amedrentó ante el estadio colmado ni lo presionó el hecho de saber que ganar este partido lo llevaría al debut en torneos de Grand Slams: con los puntos sumados, subió 38 posiciones, hasta el 216° del ranking, y entrará en la qualy del Abierto de Australia, en enero próximo.

La felicidad de La Serna tras un sólido éxito que lo consagró en Villa María; en efecto, estará en el Abierto de Australia Prensa AAT

La Serna, primer preclasificado en Villa María, desplegó su mejor tenis, con un juego agresivo y arriesgando mucho con sus tiros. Desde el inicio estuvo preciso con este juego, lo que le fue dando más y más confianza hasta la consagración, ante Olivieri, que fue el segundo preclasificado del torneo cordobés.

Juan Manuel La Serna, campeón del Challenger de Villa María, Córdoba Prensa AAT

“Entré muy motivado, muy prendido. Tenía mucha energía de la gente bancándome a full. Están todos mis amigos, familia, entrenadores de cuando era chico. Cuando estoy en situaciones así subo el nivel”, declaró La Serna. El trofeo significó el segundo en la provincia en la que se formó, ya que en mayo había ganado su primer Challenger, en el Córdoba Lawn Tennis Club. “Parece que tiene algo este lugar. Me siento cómodo, las condiciones me gustan. Me siento muy confiado y se notó mucho”, cerró el campeón.

Con los títulos de La Serna y Ugo Carabelli, el tenis argentino llegó a 21 conquistas este año en el nivel de Challengers, ocho de ellos disputados y ganados en nuestro país, y con Facundo Díaz Acosta (seis trofeos) como principal ganador.