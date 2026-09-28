El ataque de furia de una figura del tenis: golpeó un cartel con la mano y terminó con los dedos llenos de sangre

El tenista ruso Andrey Rublev vivió un momento de furia el domingo durante su duelo ante el francés Hugo Gastón por cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou. El deportista de 28 años, que ocupa el puesto 25 en el ranking ATP, golpeó un cartel en el undécimo juego del segundo set y sus dedos terminaron llenos de sangre.

Luego de desaprovechar una ventaja de 5-2 y quedar 5-5, Rublev caminó hacia un costado de la cancha visiblemente ofuscado. Ante las cámaras que transmitían el encuentro, el moscovita comenzó a hacerse reproches a sí mismo mientras agitaba tanto la cabeza como su raqueta en todas direcciones.

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Ya en el banco, tomó una toalla para secarse la transpiración y limpiar un poco el mango de la raqueta. Fue entonces que, producto del enojo, golpeó un cartel publicitario y se lastimó los nudillos de la mano izquierda. Si bien la televisión captó el arrebato, las consecuencias no se vieron hasta unos minutos después.

Cuando finalmente el ruso se sentó, un camarógrafo logró un plano cercano de su mano, que mostró como sus dedos estaban llenos de sangre. El encuentro debió ser interrumpido por unos instantes mientras Rublev recibía atención médica. Tras aquel momento de furia, el número 25 del mundo recuperó el control del partido.

El encuentro debió ser interrumpido por unos instantes mientras Rublev recibía atención médica Captura de Pantalla

Luego de casi tres horas, se impuso por 6-7 (6), 7-6 (4) y 6-1. Así avanzó a semifinales, instancia que disputó el lunes contra el también francés Kyrian Jacquet. A diferencia del duelo anterior, el ruso ganó con tranquilidad: 7-6 (0) y 6-1. Se medirá ante su compatriota Daniil Medvedev el martes a las 8.30 (hora de la Argentina).

Rublev no emitió declaraciones hasta el momento respecto del momento de furia que lo llevó a hacerse daño a sí mismo. En diálogo con ATP Tour, se limitó a decir el domingo que estaba “muy contento” con su actuación frente a Gastón. “Estoy contento con mi actitud y todo en general. Fue muy duro y por eso estoy muy orgulloso”, sostuvo.

Luego de casi tres horas de partido, Rublev se impuso por 6-7 (6), 7-6 (4) y 6-1. Captura de Pantalla

No es la primera vez que protagoniza un episodio de este estilo. Durante su eliminación de forma prematura del Masters 1000 de Indian Wells, que tuvo lugar en marzo de 2026, el ruso golpeó la raqueta con su mano en repetidas oportunidades. Esto último debido a que, en tres horas de juego, no había logrado superar a Gabriel Diallo. Tal y como ocurrió el domingo, su accionar devino en un corte, por lo que necesitó asistencia médica.

En las semifinales del ATP 500 de Dubái 2024, Rublev fue también descalificado en su duelo ante Alexander Bublik por “conducta antideportiva” tras gritarle a una jueza de línea en la cara. Aun así, el moscovita de 28 años es más que enojos. El lunes encaró su semifinal número 51. Tras la victoria ante Jacquet, el antiguo 5 del mundo alcanzó, además, las 30 victorias esta temporada por octavo año consecutivo.