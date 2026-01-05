United Cup: el ataque de furia de Alexander Zverev y la espera de Argentina en Perth

Polonia venció por 3-0 a Alemania por la segunda fecha del Grupo F de la United Cup 2026, el torneo de naciones por equipos mixtos con el que se abre la temporada en Oceanía, y que incluirá el Australian Open, primer Grand Slam de la temporada, desde el próximo domingo 18. Aquí, el resultado llamativo estuvo en el single de varones, en el que Hubert Hurkacz, 83° del mundo, sorprendió al vencer por 6-3 y 6-4 a Alexander Zverev, tercero del ranking mundial.

Zverev no se tomó bien la derrota. En el segundo set, cuando sufrió un quiebre decisivo (estaba 3-3 y 30-40) tras un revés ganador de Hurkacz, lanzó y destrozó su raqueta contra el piso. Poco después, el polaco sentenció con un saque ganador.

El que tuvo un día tranquilo fue Zverev. pic.twitter.com/HgE6MQpfKc — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) January 5, 2026

Si bien tiene un ranking muy bajo, debe tenerse en cuenta que Hurkacz fue top 10, pero viene de estar siete meses al margen de las canchas por una severa lesión; su último partido había sido en ‘s-Hertogenbosch, en junio pasado. En su vuelta a los courts, superó al tercero del ranking en una hora y 23 minutos, con el arma como saque: 21 aces y 87% de los puntos ganados con el primer servicio, sin sufrir quiebres y tras salvar un solo break point.

Azorado, Zverev no podía creer lo que sucedió. Durante uno de los descansos, se escuchó al alemán mientras le hablaba a sus compañeros en el box del Ken Rosewall Arena, en Perth: “¿Por qué no estoy sacando? Este tipo hace dos años que no juega (sic) y está sacando a 230 kilómetros, de noche y con frío, es una locura. El tipo apenas puede moverse, pero esta sacando así”.

Zverev hasn’t changed one bit…getting furious over your opponents levels



“He hasn't played for two fucking years, and he's serving at 230 km/h. He can barely move and he's serving."



The day he focuses on his game not whine, he’ll win the big ones…



pic.twitter.com/ULLsW6Dq1V — SK (@Djoko_UTD) January 5, 2026

Del otro lado, Hurkacz, que llegó a ser el número 5 del mundo en agosto de 2024 y tiene 8 títulos en su haber, comentó: “Llevaba un buen tiempo sin competir. Durante estos siete meses he pasado momentos complicados junto al equipo, ha sido todo un desafío. Todos me han estado apoyando, han permanecido a mi lado. Hemos atravesado un período largo sin poder competir, sin saber cuándo podría volver a las canchas. He intentado saborear y disfrutar cada momento”.

Evidentemente, no ha sido el día de Zverev. A la derrota contra Hurkacz, se sumó la derrota en el dobles mixto junto a Laura Siegemund: la pareja germana no pudo con los polacos Jan Zielinski y Katarzyna Kawa, vencedores por 7-6 (10-8) y 6-3; previamente, Iga Swiatek le dio otro punto a Polonia al superar a Eva Lys por 3-6, 6-3 y 6-4. De esta manera, Alemania deberá esperar al duelo entre Polonia y Paises Bajos, para ver si pasa a los cuartos de final o queda eliminada.

En este contexto, la United Cup sigue sus etapas de clasificación y Argentina espera para saber si tiene chances de pasar a los cuartos de final. El equipo albiceleste ya disputó sus dos cotejos del grupo A, con victoria sobre España (3-0) y caída ante Estados Unidos (1-2), y aguarda para ver si puede pasar como uno de los mejores segundos. Ayudó la victoria de Grecia (Stefanos Tsitsipas y Maria Sakkari) por 2-1 sobre Gran Bretaña. El equipo helénico se clasificó, dejó sin chances a los británicos -segundos, con peor coeficiente que la Argentina- y en los cuartos de final se enfrentará con Suiza, el líder del Grupo C.

Argentina aguarda en las próximas horas el resultado del cotejo entre Francia e Italia, que definen al segundo del grupo C. Un triunfo de Francia por 2-1 o 3-0 clasificará al equipo de nuestro país, e incluso también servirá una derrota gala por 2-1. Italia, para avanzar y dejar afuera tanto a la Argentina como a Francia, debe imponerse por 3-0, y que su rival gane menos de dos sets en los tres cotejos de la serie. En caso de conseguir el objetivo, el equipo de nuestro país volverá a medirse con Estados Unidos en los cuartos de final.

En otro encuentro, el campeón defensor, Estados Unidos, debió esforzarse para superar por 2-1 a España, ya que Coco Gauff (4) cayó inesperadamente ante Jessica Bouzas Maneiro (42) per 6-1, 6-7 (3-7) y 6-0, mientras que Taylor Fritz (4) superó con lo justo a Jaume Munar (36) por 7-6 (7-4), 3-6 y 7-6 (8-6) para empatar transitoriamente el resultado de la serie. El equipo norteamericano, que también ganó la United Cup en 2023, pasó de ronda al quedarse con la victoria final cuando Gauff y Christian Harrison superaron en el dobles mixto a Ivonne Cavalle-Reimers y a Iñigo Cervantes por 7-6 (7-5) y 6-0.