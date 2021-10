El ATP 500 de Viena no tiene contemplaciones y le cerró las puertas a Dominic Thiem por no estar vacunado

El tenis mantiene latente un tema colateral que afecta directamente a la organización de los torneos y a la carrera de los jugadores. Y se abre el debate: ¿Qué hacer con los que todavía no se vacunaron contra el coronavirus y no muestran intenciones claras de hacerlo? Por lo pronto, el ATP 500 de Viena tomó una decisión tajante: impidió el acceso de Dominic Thiem, que si bien es baja por lesión, tenía pensado pasarse estos días por el certamen para ver algunos partidos y hacer algún acto promocional.

El impedimento para el austríaco es la estricta normativa de la organización, que no permite la entrada a sus instalaciones a las personas no vacunadas. Sucede que Thiem -ídolo local- no está todavía inmunizado pese a haber mostrado su voluntad de hacerlo en las próximas semanas, para poder afrontar el arranque de la temporada del ATP Tour sin restricciones. Según la web austríaca ‘Heute’, el campeón del US Open 2020 está a la espera de recibir la dosis de la vacuna de Novavax, aunque si no es posible está dispuesto a inocularse cualquier otra.

Novak Djokovic posa con la copa de campeón del Abierto de Australia 2021; el serbio generó controversia

El caso más emblemático de los no vacunados es el de Novak Djokovic. El número 1 del mundo podría perderse el Abierto de Australia, primer Grand Slam de 2022. Las autoridades del país ya dejaron en claro que no permitirán el visado de quienes no hayan cumplido con la pauta de inoculación contra el virus que puso en jaque al mundo. El tenista serbio, nueve veces ganador del torneo oceánico, rechazó confirmar si recibió las dos dosis de alguna fórmula contra la enfermedad o no.

“Como este año, habrá muchas restricciones. Por lo que sé de mi representante, que está en contacto con los australianos, están tratando de mejorar las condiciones para todos los jugadores, tanto vacunados como no vacunados”, explicó Djokovic. “Teniendo todo eso en cuenta, todavía no sé si voy a jugar en Melbourne”, vaticinó. Y disparó contra los medios de comunicación: “Hay una especulación excesiva, incluso de los medios, que me molesta mucho. No he hablado (sobre la vacunación) porque todos asumieron cosas basándose en algo que dije el año pasado”, reflexionó en torno a su postura sobre la conveniencia o no de estar inoculado contra el coronavirus.

Stefanos Tsitsipas no dio precisiones acerca de su situación respecto de las vacunas contra el coronavirus VALERY HACHE - AFP

El ATP Tour ya exhibió una postura clara: apoyará cualquier decisión de las autoridades locales para permitir que solo los jugadores vacunados participen en los torneos y recuerda que numerosos países podrían requerir vacunación para poder entrar en sus territorios. Entonces, renace la duda acerca de lo que sucederá con Djokovic, el ruso Andrey Rublev y el griego Stefanos Tsitsipas, tres casos, que no informaron sobre sus esquemas de vacunación. Según informa la ATP, el 65% de los tenistas del circuito completaron sus dos dosis de vacunación, mientras que se espera que otros lo hagan lo más pronto posible para evitar situaciones complicadas.

El comunicado del ATP Tour, punto por punto