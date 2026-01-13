El ATP de Auckland despidió a tres argentinos: uno de ellos tuvo una actitud insólita durante un descanso

El ASB Classic de Auckland, el torneo de tenis más importante en Nueva Zelanda, sacudió a los tres argentinos que debutaron este martes en la primera ronda. Tomás Etcheverry (61°), Camilo Ugo Carabelli (47°) y Mariano Navone (74°) se despidieron muy pronto. Ahora, el próximo paso de los tres singlistas será viajar a Melbourne para disputar el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, que comenzará este domingo.

Back in business 😤



2024 champion Alejandro Tabilo returns to winning ways in Auckland, defeating Ugo Carabelli 6-4, 6-2 in the opening round.@ASB_Classic | #ASBClassic26 pic.twitter.com/0bbUpDgbpK — ATP Tour (@atptour) January 13, 2026

El chileno Alejandro Tabilo, campeón del ATP de Auckland en 2024, superó a Ugo Carabelli por 6-4 y 6-2, en apenas una hora y dos minutos de partido. El porteño formado en Harrods Gath & Chaves nunca pareció sentirse cómodo en el partido. Es más, en un momento, durante un descanso, sorprendió a todos porque tomó una tijera y se cortó un poco el pelo.

La insólita reacción de Ugo Carabelli

El jugador entrenado por Fabián Blengino buscaba su primera victoria de la temporada tras perder contra Learner Tien en la primera ronda de Brisbane, la semana pasada.

Navone, oriundo de 9 de Julio, jugó un intenso partido ante el sexto favorito, Alex Michelsen (37°, 1.93m), pero el estadounidense terminó imponiéndose por 2-6, 6-2 y 7-5, en 2h25m.

Mientras que Etcheverry buscaba su primera victoria ante un top 50 desde que en octubre pasado derrotó al N° 49 Miomir Kecmanovic en Estocolmo. Pero el platense, que la semana pasada cayó ante Lorenzo Musetti en la segunda ronda de Hong Kong, trastabilló frente al portugués Nuno Borges (46°) por 7-5, 3-6 y 7-6 (7-2), en 2h29m.

Francisco Comesaña se medirá hoy en Auckland con Ben Shelton Dylan Buell - Getty Images North America

El torneo neozelandés todavía tiene dos raquetas argentinas de pie: Francisco Comesaña (68°) y Sebastián Báez (39°), ambos con un lugar en los 8vos de final. El primero, marplatense, se medirá hoy a las 19.30 de nuestro país (por Disney+) con el primer favorito, el estadounidense Ben Shelton (8°). Mientras que Báez se enfrentará con el estadounidense Jenson Brooksby (48°) en el segundo turno del Grandstand, aproximadamente a las 21.30.

Argentinos en la qualy de Australia

En la segunda jornada de la clasificación para el cuadro principal del Australian Open, cuatro tenistas nacionales compitieron por la primera ronda y dos pudieron avanzar a la segunda ronda. Fueron Román Burruchaga y María Lourdes Carlé, que batieron al británico Ryan Peniston (6-1 y 6-1) y a la rusa Polina Iatcenko (6-3 y 6-3). En tanto que, perdieron Juan Pablo Ficovich (7-5 y 6-3 ante el austríaco Jurij Rodionov) y Luisina Giovannini (6-2 y 7-6 [7-4] contra la española Marina Bassols Ribera).

Román Burruchaga avanzó a la segunda ronda de la qualy de Australia, el primer grande del año Gonzalo Colini

Este miércoles, por la segunda ronda, se presentarán Marco Trungelliti (vs. el portugués Henrique Rocha), Jazmín Ortenzi (vs. la estadounidense Taylor Townsend), Burruchaga (vs. el francés Arthur Gea), Julia Riera (vs. la tunecina Zeynep Sonmez) y Carlé (vs. la china Yue Yuan).