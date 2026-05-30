Así quedó el cuadro femenino de octavos de final de Roland Garros 2026

Este sábado concluyó la tercera ronda del certamen femenino de Roland Garros 2026 y, de esta manera, quedaron definidas las 16 clasificadas a octavos de final, entre las que se destacan la N° 1 del mundo, Aryna Sabalenka; la cuádruple campeona en París, Iga Swiatek y la ex monarca de la WTA Naomi Osaka. A su vez, la campeona de la última edición, Coco Gauff, fue eliminada a manos de la austríaca Anastasia Potapova. Los partidos se llevarán a cabo entre este domingo y lunes, con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y televisiva en alguna de las señales de ESPN.

La ucraniana Marta Kostyuk (15° del ranking WTA) derrotó a la suiza Viktorija Golubic (82°) por 6-4 y 6-3, y se enfrentará en la próxima ronda a la polaca Iga Swiatek (3°), que viene de eliminar a su compatriota Magda Linette (73°) por doble 6-4. La rumana Sorana Cirstea (18°) dejó en el camino a la argentina Solana Sierra (68°) por un inapelable doble 6-0, y chocará en octavos con la china Xiyu (148°), que venció a la ucraniana Yuliia Starodubtseva (55°) por 6-3 y 7-5.

Sorana Cirstea vapuleó a la argentina Solana Sierra y se metió en los octavos de final Alessandra Tarantino - AP

Otra ucraniana, la inoxidable Elina Svitolina (7°) eliminó sin inconvenientes a la alemana Tamara Korpatsch (95°) por 6-2 y 6-3, para asegurarse el encuentro ante la suiza Bencic (11°), que viene de festejar ante la estadounidense Peyton Stearns (78°) por doble 6-3. La rusa Andreeva (8°) se deshizo de la checa Marie Bouzkova (28°) por 6-4 y 6-2, y en octavos se cruzará con la suiza Teichmann (170°), que derrotó a otra checa, Karolína Muchova (10°), finalista de Roland Garros 2023, por 6-1 y 7-5.

La polaca Maja Chwalinska (114°), una de las revelaciones de esta edición, sorprendió a la griega Maria Sakkari (49°) por 1-6, 6-3 y 6-2, y en la próxima ronda se verá con otra sorpresa, la local Diane Parry (92°), que dio el batacazo al eliminar a la norteamericana Amanda Anisimova (6°) por 6-3, 4-6 y 7-6 (3). La mejor del mundo en la actualidad, Sabalenka, derrotó a la australiana Daria Kasatkina (53°) por 6-0 y 7-5, y chocará con la japonesa Osaka (16°), que le ganó a la estadounidense Iva Jovic (17°) por 7-6 (5), 6-7 (3) y 6-4.

La polaca Iga Swiatek ganó cuatro veces en Roland Garros y quiere volver a ser protagonista este año Thibault Camus - AP

Por último, la austríaca Anastasia Potapova (28°) le impuso condiciones a la campeona de 2025, Coco Gauff (4°), y la sacó por 4-6, 7-6 (1) y 6-4 para ir en busca de la rusa Anna Kalinskaya (24°), entrenada por la argentina Patricia Tarabini. La nacida en Moscú se deshizo de la colombiana Camila Osorio (86°) por doble 6-2. En el partido que cerró la jornada de este sábado, Madison Keys (19°) y la canadiense Victoria Mboko ... e irá ante otra rusa, Diana Schnaider (23°), que hizo lo propio ante la ucraniana Oleksandra Oliynykova (65°) por 7-5 y 6-1.

Naomi Osaka se verá las caras con la mejor tenista del mundo, Aryna Sabalenka, en octavos Thibault Camus - AP

Cómo ver online Roland Garros 2026

Roland Garros 2026 se extiende hasta el domingo 7 de junio en el Stade Roland Garros de París, Francia. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Máximas ganadoras de Roland Garros