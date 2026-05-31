Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros: la última ilusión argentina, en busca de los cuartos de final

Acostumbrado a estar a la sombra de su hermano Francisco, Juan Manuel Cerúndolo ha pasado de un papel secundario a ser un protagonista destacado en Roland Garros y por primera vez estará en la segunda semana de un Grand Slam. Será este lunes en un duelo ante el italiano Matteo Berrettini, en unos octavos de final a los que accedió tras dinamitar todos los pronósticos esta semana, derribando el jueves al número 1 mundial Jannik Sinner en la segunda ronda y superando el sábado en un maratón de cinco sets y seis horas al joven español Martín Landaluce, una de las promesas con mayor proyección del circuito actual.

Número 56 de la clasificación mundial, pocos imaginaban en esta instancia al zurdo porteño, que hasta ahora solo había alcanzado en los torneos del Grand Slam la segunda ronda en el Abierto de Estados Unidos de 2023 y en Roland Garros el año pasado. Su choque ante Berrettini (105°) será en el tercer turno del court Suzanne Lenglen, cerca de las 9 de nuestro país, con transmisión por ESPN, y será el primer choque entre ambos jugadores.

Por el momento, Juanma, de 24 años, ya ha igualado el mejor resultado de su hermano Francisco, de 27, el mejor tenista sudamericano del ranking ATP (26º), que llegó a los octavos de final en Roland Garros en dos ocasiones (2023 y 2024) y en el Abierto de Australia de principios de esta temporada.

Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, en el vestuario de Roland Garros

“Es un orgullo muy grande porque sé todo lo que luchó y por todo lo que pasó“, dijo su hermano mayor esta semana, admitiendo que ha estado dándole consejos en los últimos días. El propio Francisco Cerúndolo fue eliminado por sorpresa el sábado por el estadounidense Zachary Svadja (85º) en cinco sets, en una tercera ronda en la que también cayeron los otros argentinos que habían accedido a ella, Francisco Comesaña, Thiago Agustín Tirante y Solana Sierra, por lo que Juanma Cerúndolo será la última carta argentina en los cuadros de singles del open parisino.

Su gran impacto del jueves, al remontar dos sets en contra para imponerse a un Sinner que colapsó bajo el sol en una sofocante tarde, sumado a otras eliminaciones sorprendentes en la parte superior del cuadro, le brinda ahora al pequeño de los Cerúndolo una grandísima oportunidad de seguir escribiendo su propia historia en el polvo de ladrillo francés.

La satisfacción de Juan Manuel Cerúndolo, tras lograr el mayor éxito de su carrera el jueves contra Sinner Thibault Camus - AP

Su rival de este lunes será Berrettini, un tenista italiano de 30 años que llegó a ser número 6 del mundo y subcampeón de Wimbledon, pero que actualmente está fuera del Top 100 mundial (105º). Lastrado por las lesiones, el tenista romano perdió terreno en el tour, pero se ha reencontrado con las victorias y con muy buenos desempeños en este Roland Garros, en el que eliminó a Marton Fucsovics, al francés Artur Rinderknech, y al igual de Juanma, también tuvo su batalla el sábado ante Francisco Comesaña, al que superó en el tie-break del quinto set por 15-13, después de 5 horas y 13 minutos de un pulso tenso y cambiante.

En caso de victoria, a Cerúndolo le esperaría en el cruce de cuartos el ganador del choque entre el estadounidense Frances Tiafoe (22º) y el italiano Matteo Arnaldi (104º). En hipotéticas semifinales, jugaría contra el superviviente del segundo cuadrante, entre los cuales el jugador de mayor rango en los octavos es el canadiense Felix Auger-Aliassime (6º), que no es un especialista en tierra batida y que en París nunca superó los octavos de final en sus participaciones anteriores.

El drive de Juan Manuel Cerundolo ALAIN JOCARD - AFP

En el duelo ante Berrettini, la frescura física será crucial, después de las maratones que ambos disputaron el sábado en la tercera ronda. “No puedo más, me quiero ir a dormir”, admitió Cerúndolo minutos después del éxito sobre Landaluce, tan feliz como extenuado. “Mentalmente se me apagó la batería. Me quiero ir a dormir. No puedo más. No sé qué decir”, soltó el argentino en declaraciones a ESPN.

Cerúndolo, entrenado por Sebastián Prieto y que como mínimo ascenderá al 44º puesto en la próxima clasificación mundial -su mejor posición, cualquiera sea la que ocupe el próximo lunes-, aspira a convertirse en el primer argentino en los cuartos en París desde que Tomás Martín Etcheverry alcanzó esa ronda en 2023. Juanma, vale recordarlo, ganó su único título ATP hace cinco años, en el extinto ATP de Córdoba; en 2025 volvió a disputar una final, en Gstaad, Suiza.

“La forma de ganar es ir punto a punto. Estar mentalizado en el momento, con calma y solo centrarte en ganar ese punto, sin pensar en el marcador o qué tan cerca estás de ganar o perder”, afirmó el sábado un cerebral Cerúndolo, conocido dentro del ambiente del tenis como “La Compu”, sin dejarse llevar por las emociones después de un triunfo que metió dentro de la segunda semana del torneo más importante del mundo sobre polvo de ladrillo.