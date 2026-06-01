Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este lunes 1° de junio continúa Roland Garros 2026, el segundo Grand Slam de la temporada que se desarrolla en las canchas de polvo de ladrillo del complejo Stade Roland Garros de París, en Francia; con los últimos partidos de octavos de final de los torneos masculino y femenino. La actividad inicia a las 6 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3, canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el campeonato de varones, hay cuatro encuentros. En el estadio Suzanne Lenglen chocan Juan Manuel Cerúndolo, el único argentino en carrera, vs. Matteo Berrettini y Frances Tiafoe (19°) vs. Matteo Arnaldi mientras que en el Philippe Chatrier lo hacen Felix Auger-Aliassime (4°) vs. el chileno Alejandro Tabilo y Flavio Cobolli (10°) vs. Zachary Svajda.

Felix Auger Aliassime es uno de los mejores tenistas preclasificados que sigue en carrera en Roland Garros Alessandra Tarantino - AP

Partidos de Roland Garros este lunes 1° de junio

Juan Manuel Cerúndolo vs. Matteo Berrettini - Lunes 1° de junio a las 8.20 en el estadio Suzanne Lenglen.

Frances Tiafoe (19°) vs. Matteo Arnaldi - Lunes 1° de junio a las 10 en el estadio Suzanne Lenglen.

Felix Auger-Aliassime (4°) vs. Alejandro Tabilo - Lunes 1° de junio a las 10.30 en el estadio Philippe Chatrier.

Flavio Cobolli (10°) vs. Zachary Svajda - Lunes 1° de junio a las 6 en el estadio Philippe Chatrier.

Cuadro de Roland Garros masculino

La parte alta del cuadro de Roland Garros

La parte baja del cuadro de Roland Garros

Tabla de campeones de Roland Garros

Rafael Nadal (España) - 14 títulos

Max Décugis (Francia) - 8

Björn Borg (Suecia) - 6

Henri Cochet (Francia) - 5

André Vacherot (Francia) / Paul Aymé (Francia) - 4

Novak Djokovic (Serbia) / Maurice Germot (Francia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / René Lacoste (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - 3

Jaroslav Drobný (Egipto) / André Gobert (Francia) / Jean Borotra (Francia) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Gottfried von Cramm (Alemania) / Ken Rosewall (Australia) / Rod Laver (Australia) / Roy Emerson (Australia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Sergi Bruguera (España) / Frank Parker (Estados Unidos) / Tony Trabert (Estados Unidos) / Manuel Santana (España) / Jan Kodeš (República Checa) / Carlos Alcaraz (España) - 2

Rafael Nadal ganó 14 veces Roland Garros BORIS HORVAT - AFP

En el certamen de mujeres también hay cuatro juegos. En el estadio Philippe Chatrier se miden Aryna Sabalenka (1ª) vs. Naomi Osaka (16ª) y Maja Chwalinska vs. Diane Parry mientras que en el Suzanne Lenglen lo hacen Madison Keys (17ª) vs. Diana Shnaider (25ª) y Anastasia Potapova (28ª) vs. Anna Kalinskaya (22ª).

Partidos de Roland Garros femenino este lunes 1° de junio

Aryna Sabalenka (1ª) vs. Naomi Osaka (16ª) - Lunes 1° de junio a las 15.15 en el estadio Philippe Chatrier.

Madison Keys (17ª) vs. Diana Shnaider (25ª) - Lunes 1° de junio a las 7.10 en el estadio Suzanne Lenglen.

Anastasia Potapova (28ª) vs. Anna Kalinskaya (22ª) - Lunes 1° de junio a las 6 en el estadio Suzanne Lenglen.

Maja Chwalinska vs. Diane Parry - Lunes 1° de junio a las 7.40 en el estadio Philippe Chatrier.

Cuadro de Roland Garros femenino

La parte alta del cuadro femenino de Roland Garros 2026

La parte baja del cuadro femenino de Roland Garros 2026

Tabla de campeonas de Roland Garros femenino