Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

En la novena jornada concluyen los octavos de final de los torneos masculino y femenino; juega Juan Manuel Cerúndolo, el único argentino que sigue en carrera
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Este lunes 1° de junio continúa Roland Garros 2026, el segundo Grand Slam de la temporada que se desarrolla en las canchas de polvo de ladrillo del complejo Stade Roland Garros de París, en Francia; con los últimos partidos de octavos de final de los torneos masculino y femenino. La actividad inicia a las 6 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3, canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
En el campeonato de varones, hay cuatro encuentros. En el estadio Suzanne Lenglen chocan Juan Manuel Cerúndolo, el único argentino en carrera, vs. Matteo Berrettini y Frances Tiafoe (19°) vs. Matteo Arnaldi mientras que en el Philippe Chatrier lo hacen Felix Auger-Aliassime (4°) vs. el chileno Alejandro Tabilo y Flavio Cobolli (10°) vs. Zachary Svajda.
Partidos de Roland Garros este lunes 1° de junio
- Juan Manuel Cerúndolo vs. Matteo Berrettini - Lunes 1° de junio a las 8.20 en el estadio Suzanne Lenglen.
- Frances Tiafoe (19°) vs. Matteo Arnaldi - Lunes 1° de junio a las 10 en el estadio Suzanne Lenglen.
- Felix Auger-Aliassime (4°) vs. Alejandro Tabilo - Lunes 1° de junio a las 10.30 en el estadio Philippe Chatrier.
- Flavio Cobolli (10°) vs. Zachary Svajda - Lunes 1° de junio a las 6 en el estadio Philippe Chatrier.
Cuadro de Roland Garros masculino
Tabla de campeones de Roland Garros
- Rafael Nadal (España) - 14 títulos
- Max Décugis (Francia) - 8
- Björn Borg (Suecia) - 6
- Henri Cochet (Francia) - 5
- André Vacherot (Francia) / Paul Aymé (Francia) - 4
- Novak Djokovic (Serbia) / Maurice Germot (Francia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / René Lacoste (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - 3
- Jaroslav Drobný (Egipto) / André Gobert (Francia) / Jean Borotra (Francia) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Gottfried von Cramm (Alemania) / Ken Rosewall (Australia) / Rod Laver (Australia) / Roy Emerson (Australia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Sergi Bruguera (España) / Frank Parker (Estados Unidos) / Tony Trabert (Estados Unidos) / Manuel Santana (España) / Jan Kodeš (República Checa) / Carlos Alcaraz (España) - 2
En el certamen de mujeres también hay cuatro juegos. En el estadio Philippe Chatrier se miden Aryna Sabalenka (1ª) vs. Naomi Osaka (16ª) y Maja Chwalinska vs. Diane Parry mientras que en el Suzanne Lenglen lo hacen Madison Keys (17ª) vs. Diana Shnaider (25ª) y Anastasia Potapova (28ª) vs. Anna Kalinskaya (22ª).
Partidos de Roland Garros femenino este lunes 1° de junio
- Aryna Sabalenka (1ª) vs. Naomi Osaka (16ª) - Lunes 1° de junio a las 15.15 en el estadio Philippe Chatrier.
- Madison Keys (17ª) vs. Diana Shnaider (25ª) - Lunes 1° de junio a las 7.10 en el estadio Suzanne Lenglen.
- Anastasia Potapova (28ª) vs. Anna Kalinskaya (22ª) - Lunes 1° de junio a las 6 en el estadio Suzanne Lenglen.
- Maja Chwalinska vs. Diane Parry - Lunes 1° de junio a las 7.40 en el estadio Philippe Chatrier.
Cuadro de Roland Garros femenino
Tabla de campeonas de Roland Garros femenino
- Chris Evert (Estados Unidos) - 7
- Suzanne Lenglen (Francia) / Steffi Graf (Alemania) - 6
- Adine Masson (Francia) / Margaret Court (Australia) - 5
- Helen Wills-Moody (Estados Unidos) / Iga Swiatek (Polonia) / Justine Henin (Bélgica) - 4
- Hilde Sperling (Alemania) / Arantxa Sánchez (España) / Monica Seles (Yugoslavia) / Serena Williams (Estados Unidos) - 3
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