El doping de Nick Kyrgios: otros casos de tenistas sancionados por consumir cocaína

El mundo del tenis se sacudió esta mañana cuando la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) anunció la suspensión provisional del tenista australiano Nick Kyrgios [13° en 2016, finalista de Wimbledon 2022] luego de que se le encontrara benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, en una muestra realizada el 22 de junio, durante el ATP 250 en Mallorca.

“La cocaína es un estimulante y una sustancia de abuso incluida en la Lista de Sustancias Prohibidas de la AMA y está vetada en competición según el Programa Antidopaje de Tenis. Si se consume fuera de competición, se aplican sanciones reducidas para sustancias de abuso (...) Kyrgios tiene derecho a apelar la suspensión provisional, pero hasta la fecha no lo ha hecho”, comunicó el organismo con sede en Londres.

Los casos de doping por cocaína no son nuevos en el tenis profesional. A continuación, otros ejemplos.

Martina Hingis

La suiza, número 1 del mundo en 1997 y ganadora de 43 títulos, en 2007 anunció su retiro de la actividad profesional tras haber sido notificada de un control positivo de cocaína en la edición de Wimbledon de esa temporada.

“Nunca tomé drogas”, se defendió Hingis en ese momento. “Encuentro esa acusación horrenda, monstruosa (...) Dicen que la cocaína aumenta la confianza en uno mismo y crea un tipo de euforia. No lo sé. Sólo sé que si golpeara la pelota en un estado de euforia, no funcionaría, sería imposible mantener la coordinación requerida para jugar a alto nivel bajo la influencia de drogas. Y sé otra cosa. Me aterrorizaría tomar drogas”, agregó la cinco veces campeona de Grand Slam.

La suiza Martina Hingis AP

Hingis confesó haber sufrido un “shock” cuando le comunicaron el positivo de la prueba A por un metabolito de la cocaína. Decidió someterse a un control capilar y dio negativo, “al igual que en todos los controles durante los doce años de carrera”, recordó. Pero la prueba B confirmó el positivo. Contrató a un abogado, que descubrió inconsistencias en la prueba de orina tomada en Wimbledon. Hingis jugó hasta septiembre de 2007 y regresó a la competencia en 2015, para competir en la Fed Cup y en dobles femenino y mixto. Siempre negó haber consumido cocaína.

Daniel Evans

Nacido en Birmingham en 1990 y profesional de las raquetas desde 2006, estuvo un año suspendido entre 2017 y 2018 por consumo de cocaína. Reconoció su adicción y maldijo por aquella decisión. Poco a poco volvió a competir y, a los 30 años, se dio el gusto de conquistar su primer título ATP (en 2021, en el ATP de Melbourne 2; repitió en Washington, en 2023).

El tenista británico Daniel Evans, retirado en el último Wimbledon Cameron Spencer - Getty Images AsiaPac

Evans, que acaba de retirarse (en Wimbledon, donde actuó en la clasificación porque no le dieron una invitación para el cuadro principal), en su momento confesó: “A veces me doy cuenta de lo estúpido que fui, pero he aprendido a no mirar atrás. El problema es que durante el año que estuve suspendido era incapaz de aceptarlo y me odiaba a mí mismo. Hice las cosas muy mal durante la sanción, era incapaz de controlar mis emociones y seguí comportándome como un estúpido. Cuando me senté con un psicólogo deportivo, me dijo que era la persona que más rabia acumulada había visto en su vida y eso me hizo reflexionar”.

Richard Gasquet

El talentoso jugador francés, 7° del mundo en 2007 y ganador de 16 trofeos, dio positivo en un control realizado en el torneo de Miami 2009. Logró demostrar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que la sustancia ingresó a su organismo de forma involuntaria e accidental: alegó que eso había sucedido tras besar a una mujer en una discoteca, por lo que su sanción inicial de dos años se redujo a dos meses y medio.

Richard Gasquet jugó por última vez en Roland Garros 2025 Thibault Camus - AP

Gasquet dio positivo el 28 de marzo de 2009, día en que se retiró del Masters 1000 de Miami por una lesión en el hombro derecho. El tribunal dictaminó que Gasquet ingirió la cocaína por la que dio positivo (1,46 microgramos) “sin querer” al besar a una mujer (Pamela) en un club de Miami (“Set”). Según el tribunal, la cantidad consumida por el tenista era similar a “un grano de sal”. Una tasa superior a 0,5 microgramos de cocaína ya se considera positivo. La Federación Internacional de Tenis y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) recurrieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y solicitaron que la sanción al jugador fuera de uno a dos años. El TAS desestimó los recursos y exoneró a Gasquet el 17 de diciembre de 2009 “de cualquier culpa o negligencia” y dio por válida la tesis de la cocaína debió entrar “de forma accidental” en su organismo.

En su momento, el diario francés Aujourd’hui publicó una entrevista con Pamela, en la que negó haber tomado u ofrecido cocaína durante la noche del 27 de marzo y que había besado brevemente a Gasquet y no en la boca. La demanda de Gasquet fue archivada por la fiscalía de París.

Mats Wilander y Karel Novacek

El sueco (número 1 en 1988) y el checo (8° en 1991) dieron positivo en un control efectuado durante Roland Garros 1995 y fueron suspendidos por tres meses. Según indicó el periódico inglés Newsofthe World en ese momento, se hallaron rastros de cocaína en la orina de los dos jugadores, quienes presionaron a la Federación Internacional (ITF) y a la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) para que no dieran por válidos los resultados de los análisis.

El sueco Mats Wilander Shutterstock - Archivo

Wilander y Novacek, compañeros de dobles en aquella época, dieron positivo y los resultados de los análisis efectuados en el laboratorio de Chätenay-Malabry, en París, no fueron conocido hasta varios meses más tarde, a través de filtraciones a los medios de comunicación ingleses. Los dos jugadores fueron castigados con tres meses de suspensión y siempre negaron haber consumido cocaína.

Lourdes Domínguez

La española, número 40 de singles en 2006 y campeona junior de Roland Garros en 1999, dio positivo por metabolitos de cocaína en marzo de 2002 durante el torneo de Acapulco, y fue sancionada por la WTA con tres meses de suspensión.

En su momento, Domínguez calificó la sanción de “improcedente” porque consideraba el hecho como “único y ajeno al deporte”, aunque reconoció que había consumido “una sustancia cuyo resultado dio positivo en el control”.