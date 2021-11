El drama que vivió el tenista profesional que es diabético y necesita aplicarse insulina en los partidos

Juan Cruz Aragone nació en Mar del Plata en 1995. Miembro de una familia dedicada a los supermercados, comenzó a jugar al tenis a los 5 años en el Club Náutico, el mismo sitio donde se formó Guillermo Vilas. Tres años más tarde, emigró a California. Afectados por la crisis económica, sus padres decidieron empezar de cero en otro país. Con el tiempo, se destacó jugando para la Universidad de Virginia, ya compitiendo bajo la bandera estadounidense. Actual 355° del mundo (fue 224° en 2018), tiene una historia particular porque es diabético y muchas veces debe aplicarse insulina en medio de los partidos.

Aragone, con el parche que lo ayuda a medir su nivel de azúcar y si necesita aplicarse insulina. Instagram

Para jugar en el ATP Tour, JC Aragone toma muchos recaudos y su caso ya es muy popular. “Tengo un aparato que me da insulina, obvio que no puedo jugar con eso porque es pesado, es como tener un teléfono en el pantalón, entonces me lo tengo que desconectar, pero tengo otro conectado que me lee el nivel de azúcar. Entonces, entre los cambios de lado voy mirando cómo estoy y si necesito tengo una aguja, me doy una inyección de insulina y sigo. Estoy todo el tiempo monitoreando cómo estoy, lo que es incómodo porque estoy tratando de focalizarme con el partido y lidiando con eso”, le comentó a LA NACION, EN 2019.

En aquel reportaje, Aragone explicó que, por lo general, no se sentía ayudado por los árbitros ni recibía un trato especial pese a saber que necesita medicación. “Me dijeron que no me iba a poder dar una inyección en la cancha porque si se veían por televisión iba a quedar mal, iban a pensar que estaba dopándome”, añadió en aquel momento. En las últimas horas, pero en el Challenger de Champaign, en el estado de Illinois, Aragone vivió un momento extremo en su match de la primera ronda ante su compatriota Stefan Kozlov (187°).

Aragone publicó en Instagram un mensaje con una foto del aparato con el que mide su nivel de azúcar. Instagram

“Mientras jugaba mi partido, empecé a sentirme mal. Comprobé mi nivel de azúcar en sangre y estaba en 60 y bajando. En ese momento no podía ver con claridad y estaba temblando. Estos son los típicos síntomas de un nivel bajo de azúcar en la sangre”, publicó Aragone en Instagram, muy frustrado, luego del partido que perdió por 3-6, 6-3 y 6-4.

Y continuó con el relato: “Controlo mi nivel de azúcar en sangre lo mejor que puedo, pero después de dos horas y media de juego intenso, a veces se me escapa de las manos. Entonces llamé al trainer de ATP. En lugar de permitirme tomar un tiempo médico para conseguir algo de azúcar y tratar de sentirme mejor, el funcionario de la ATP me dijo que tenía que seguir jugando o retirarme de mi partido” . Tampoco el umpire del match, el estadounidense Scotty Moore, colaboró con la situación. El supervisor del torneo es Zsolt Beda (Hungría).

Aragone, además, quedó muy frustrado porque su rival, Kozlov, manifestó que estaba enfriando el partido, cuando la realidad indicaba otra cosa. De hecho, el registro de su situación quedó en evidencia con la foto que publicó en Instagram el tenista nacido en la costa bonaerense.