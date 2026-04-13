El gesto de fair play de Francisco Cerúndolo en Múnich y el avance de Etcheverry en Barcelona por retiro del rival

Definido el torneo de Montecarlo, el primer Masters 1000 sobre polvo de ladrillo del año, el calendario de tierra en Europa continúa esta semana con dos ATP 500: en Múnich y Barcelona, donde actuarán varios jugadores argentinos. Por lo pronto, dos de ellos ya lo hicieron este lunes y celebraron en sus presentaciones: Francisco Cerúndolo (19° del mundo) y Tomás Etcheverry (29°).

El porteño Cerúndolo, el mejor sudamericano del ranking (Etcheverry es el segundo, seguido por el brasileño João Fonseca ,35°), fue semifinalista el año pasado en el torneo bávaro. Tenía previsto debutar frente al local Jan-Lennard Struff, pero finalmente lo hizo ante el lucky loser Sumit Nagal (India, 292°) y se impuso sin inconvenientes, por un doble 6-2, en una hora y veinte minutos. Anotó dos aces, cometió dos dobles faltas, logró el 60% de primeros servicios, ganando el 75% de puntos con el primer saque y el 50% con el segundo, además de quebrarle cuatro veces el saque a Nagal.

Un exquisito drop-shot de Cerúndolo

Cerúndolo tuvo un gesto de juego limpio en el segundo set, cuando Nagal sacaba 2-0 abajo y break-point: en el primer servicio, la pelota se desvió en la faja y, al picar (muy cerca del fleje), se escuchó el canto automático marcando que había sido malo. Sin embargo, Cerúndolo se quedó mirando el pique, se acercó y le indicó al umpire Manuel Absolu (de Francia) que había sido buena, que el sistema electrónico había fallado y le concedió de nuevo el primer saque a Nagal.

Buen gesto de fair play de Fran Cerúndolo. 👏



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Con la victoria en Múnich, Cerúndolo -eliminado en la segunda ronda de Montecarlo por el checo Tomas Machac- amplió su registro a 11-1 en primeras rondas desde octubre pasado (la única derrota, en enero último, fue ante Jaume Munar en Adelaida). En los octavos de final de Múnich, el jugador entrenado por Nicolás Pastor y el uruguayo Pablo Cuevas se medirá con el neerlandés Botic van de Zandschulp (49°), a quien derrotó en los dos enfrentamientos previos.

El torneo de Múnich fue tradicionalmente un escenario de éxitos para el tenis argentino. Desde su incorporación al calendario ATP Tour en 1974, fueron campeones Guillermo Vilas (1975 y 1978), Guillermo Pérez Roldán (1987 y 1988), Franco Squillari (1999 y 2000) y David Nalbandian (2005).

En el Conde de Godó

El Barcelona Open, que entrega el trofeo Conde de Godó, se celebra en el Real Club de Tenis Barcelona-1899, el club más antiguo de España, desde 1953. El torneo es uno de los torneos más tradicionales del tour y Rafael Nadal posee el récord de éxitos, con doce trofeos. Este año, el gran favorito es Carlos Alcaraz: este domingo cayó en la final de Montecarlo ante Jannik Sinner y se presentará mañana martes contra Otto Virtanen (Finlandia, 130°).

Tomás Martín Etcheverry avanza a 2R del #BCNOpenBS, tras la retirada de Jack Draper con 3-6, 6-3, 4-1 en el marcador. x.com/bcnopenbs

En el primer día del cuadro principal, el platense Etcheverry logró una valiosa victoria por la jerarquía del rival (Jack Draper, 28°), aunque desanudó el partido por las dificultades físicas del zurdo británico. Etcheverry, entrenado por Walter Grinovero, triunfó por 3-6, 6-3, 4-1 y retiro de Draper, tras 1h45m. Fue el primer triunfo ante un top 30 desde Halle 2025 (Andrey Rublev) y, ahora, Etcheverry suma más éxitos en polvo de ladrillo que nadie en este año (13). En los octavos de final se medirá con el francés Adrian Mannarino o el portugués Nuno Borges.

Hoy, también por la primera ronda del ATP de Barcelona, se enfrentarán el santiagueño Marco Trungelliti (entró como lucky loser; 79°) con el serbio Hamad Medjedovic (88°).

Este martes, Sebastián Báez vs. Machac (el ganador se cruzará en los 8vos de final con el vencedor del partido de Alcaraz), Mariano Navone vs. Rublev, Camilo Ugo Carabelli vs. Karen Khachanov (Rusia) y Juan Manuel Cerúndolo vs. Brandon Nakashima (EE.UU.).