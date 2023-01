El llanto de Coco Gauff tras quedar eliminada ante Ostapenko y la derrota de Iga Swiatek frente a Rybakina en el Australian Open

escuchar

No pudo contener su frustración: la joven estadounidense Coco Gauff rompió en un llanto en la rueda de prensa posterior a su eliminación el domingo en octavos de final del Abierto de Australia, a manos de la letona Jelena Ostapenko. Si bien la número 7 del mundo, de 18 años, desplegó un buen tenis en el Melbourne Park, la más experimentada jugadora letona se mostró especialmente inspirada y agresiva para terminar clasificándose a cuartos de final con un 7-5, 6-3.

“Intenté lo que pude. Como dije, probablemente hay alguna cosa que podría haber mejorar, pero ella jugó bien. Realmente no se puede hacer nada. Estoy decepcionada, obviamente, pero siento que hice todo lo que pude”, afirmó Gauff, que no había cedido todavía un set en Melbourne. ”He trabajado realmente duro y me sentía muy bien viniendo al torneo, y todavía me siento bien”, afirmó.”Así que es un poco frustrante de ese lado”, agregó, justo antes de que se le rompiera la voz y tuviera que buscar un pañuelo para secarse las lágrimas.

La estadounidense, todavía en busca de su primer certamen de Grand Slam, quiere focalizarse ahora en los dobles con su compatriota y amiga Jessica Pegula (Nº 3), a la que también alentará en singles una vez, tras haber quedado eliminada. ”Estoy ilusionada por jugar los dobles. Creo que me da una oportunidad de quedarme por aquí y de disfrutar compitiendo. Me ayudará, también para poder jugar con esta frustración”, agregó.

Gauff había tomado las riendas al principio del encuentro, con un quiebre que la colocó con una ventaja de 2-1. Pero Ostapenko, siete años mayor, respondió al momento y el set se mantuvo igualado hasta los compases finales. Gauff, que había desaprovechado seis de las siete pelotas de break durante el parcial, falló en el momento crucial y concedió su saque a la letona con 6-5 en el marcador. En un segundo set muy igualado, el partido se decidió nuevamente por la efectividad en las oportunidades de break: Gauff dejó pasar una en el primer game y Ostapenko no falló en la única que tuvo, en el octavo juego. Con 5-3 a favor, la letona no dejó reaccionar a Gauff, apuntándose rápidamente un 40-0 a favor y asegurando en la segunda pelota de partido su pase a cuartos de final de un Grand Slam por primera vez desde 2018.

Cayó otra favorita: Swiatek, la Nº 1

La número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek, perdió este domingo su partido de octavos de final del Abierto de Australia ante la última ganadora de Wimbledon, la kazaja Elena Rybakina (Nº 25), por 6-4, 6-4. Campeona vigente de Roland Garros y del Abierto de Estados Unidos, Swiatek resultó eliminada en 1 hora y 29 minutos en los que se mostró inconsistente en los momentos decisivos.

”Tengo que trabajar en mi mente y luchar más como hice la temporada pasada. Sentí la presión y sentí que no quería perder en vez de que quería ganar”, afirmó la polaca, quien reconoció que la rival fue “mejor y jugó de una forma muy sólida”. En su primer duelo contra una cabeza de serie del torneo, Swiatek se mostró dubitativa e incapaz de resolver sus ventajas desde el inicio del encuentro, donde perdió su primer saque tras disponer de una ventaja de 40-0 y desaprovechó dos pelotas para quiebre en el game posterior.

La polaca de 21 años consiguió volver a poner el marcador en 2-2, pero cedió poco después un nuevo quiebre a Rybakina, que terminó cerrando el set con uno de los seis aces conseguidos durante el partido. La kazaja nacida en Rusia, de 23 años, no se inquietó cuando Swiatek le rompió el servicio y se colocó con un 3-0 en el segundo set. Soltando su poderosa derecha y aprovechando errores innecesarios de la rival, empató el parcial a 3-3. Más agresiva que Swiatek, Rybakina fue especialmente letal en los puntos cruciales, con un 100% de efectividad en sus tres primeras de ruptura.

No fue hasta el noveno juego del segundo set que Swiatek consiguió salvar dos pelotas de quiebre, pero a la tercera oportunidad concedió una rotura decisivo para su rival mandando una pelota fácil de derecha a la red.”Fue un partido muy duro, realmente respeto a Iga. Juega muy bien”, dijo Rybakina. Pero “al final, en los momentos importantes he jugado muy bien y eso ha marcado la diferencia”, agregó en la pista. La campeona de Wimbledon se enfrentará en cuartos a la letona Jelena Ostapenko (N. 17), que sorprendió a Coco Gauff (Nº 7), por 7-5, 6-3.

