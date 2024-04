Juan Martín del Potro, hoy: cómo ve al tenis argentino, los que juegan parecido a él y la posibilidad de un partido homenaje

Escuchar

Pasaron más de dos años del último partido oficial que disputó Juan Martín del Potro. Aquejado por una lesión en la rodilla derecha, el tandilense, que hoy tiene 35 años, no regresó a las canchas desde aquel recordado encuentro frente a Federico Delbonis por el Argentina Open, en febrero de 2022. Ahora, el campeón del US Open 2009 dio una entrevista al canal de Twitch del Madrid Open, en el que respondió varias consultas ya habló sobre la posibilidad de un partido de exhibición a modo de homenaje, o despedida definitiva de los courts.

Presente en el Madrid Open, Del Potro contó: “Estoy muy contento. Es un placer volver a este torneo, ver a viejos conocidos, regresar a un certamen, desde otra situación, claro, pero feliz”. El tandilense jugó once veces en la capital española, llegó a las semifinales en 2012, el año en que las pistas eran de color azul, en un controvertida situación que no se repitió por las quejas de los jugadores porque la superficie era muy resbaladiza. “Ese año lo terminó ganando Roger [Federer], por supuesto. Tengo grandes recuerdos de este torneo. Desde que se jugaba en la Casa de Campo y muchos años aquí en la Caja Mágica. Siempre ha sido un torneo que para los argentinos venir a Madrid era un gran placer, era una semana en la que se venía a jugar, pero también a comer cosas muy ricas y estar con viejos conocidos y con futbolistas que han pasado por Madrid, aquí se cruzaba mucho el tenis y el fútbol y se creaban muchas relaciones entre futbolistas y tenistas”, recordó.

Delpo habló de lo que significa haberse convertido en un referente para la camada actual del tenis nacional: “Obviamente, haber marcado una etapa para los chicos argentinos que están ahora en el circuito es muy lindo. Me los cruzo, cuando dan entrevistas me mencionan como referente, como cuando yo era niño y mencionaba a tantos otros. Esto te marca y muestra el paso del tiempo, porque uno se va poniendo grande. En Argentina, gracias a Dios, hay muchos jugadores buenos, pero no hay que compararles todo el tiempo, porque se desvaloriza lo que están haciendo, que para mí es algo súper valioso. En España a Carlitos [Alcaraz] lo comparan todo el tiempo con Rafa, y tienen un gran representante en los grandes torneos, y por ahí no pasa lo mismo que en Argentina. Cerúndolo, Etcheverry, Seba Báez. son una camada que por muchos años estarán ahí peleando. ¿Alguno parecido a mí? Por ahí, Etcheverry o Cerúndolo, porque juegan bastante fuerte. Fran tiene una buena derecha. Ellos pueden tener algo similar a mi juego, pero hoy veo que Jannik [Sinner] y Carlitos están en un nivel superior a cualquiera”.

Tomás Etcheverry y Juan Martín del Potro Instagram @tomasetcheverry123

El paso por Madrid sirvió para referirse también a Rafael Nadal, que juega por última vez en el Madrid Open, mientras atraviesa su temporada de despedida. “Creo que hay que empezar a asimilar que va a terminar una etapa del tenis, de cómo conocemos este deporte en los últimos 15 años. Roger [Federer] ya no está, pero su legado quedó muy marcado para siempre. Y ahora, Rafa se está dando ese gran gusto de retirarse a su manera y bajo sus condiciones. Y es algo que yo lamentablemente no pude hacer por mi salud. Lo de Rafa es impresionante. La pasión por lo que hace, los mensajes que puede entregarle a cualquiera, son de una persona que sólo logra Rafa. Verlo jugar, más allá de que gane o no, ver esa pasión por competir y esa energía que tiene, es algo único y no sé si en los próximos años habrá algo similar. No estoy viendo mucho tenis, pero si juegan Rafa o Novak [Djokovic], o los viejos conocidos, por supuesto que lo miro”, comentó.

Nadal y Del Potro, en Wimbledon 2018; el español ganó en cinco sets en un duelo magnífico, que el argentino no olvidó Reuters

En la misma línea, Del Potro habló de la rivalidad que sostuvo con el zurdo de Manacor, con 17 partidos y un balance de 11-6 para Rafa. El argentino eligió: “El partido de Río (por las semifinales de los Juegos Olímpicos 2016, que ganó) fue emocionalmente muy fuerte y espectacular, como argentino jugando en Brasil y contra Rafa, me pasó algo similar contra Djokovic en el mismo torneo. Otro partido que recuerdo fue la semifinal del US Open 2009, pero hay uno que perdí contra Nadal, que fue en Wimbledon 2018. Ese partido lo perdí, pero al terminar nos dimos un abrazo. Fue súper emotivo y cuando ves imágenes de ese partido y de ese momento, me da igual haber perdido, porque ese momento ya es ganar. Ves que da lo mismo el resultado, por ese abrazo, la emoción, los fans, todo. Fue un día inolvidable y esos fueron los grandes recuerdos que tengo con Rafa.”

Del Potro contó que ahora disfruta un poco más de ver tenis: “Me encanta ver a Alcaraz, porque lo pude conocer, también a Juan Carlos [Ferrero, su entrenador]. Me encanta porque tiene una frescura y una naturalidad para andar por la cancha, que parece un tipo de 30 años que lleva 10 en el circuito y es súper joven. Le va a hacer muy bien al tenis, ese cara a cara contra Sinner. Se va a armar una rivalidad que constantemente el tenis tuvo. Primero fue Agassi-Sampras, luego Roger-Rafa, después Novak. Y ahora serán ellos dos”.

Juan Martín del Potro en el US Open el año pasado, y un recuerdo especial: su nombre, en la lista de campeones @delpotrojuan

En cuanto a su presente y futuro, Delpo admitió: “Mi retiro fue una decisión de mi cuerpo, fue una salida forzada del tenis. No fue algo preparado o trabajado con psicólogos y un equipo. Recién ahora estoy viniendo a los eventos del tenis y sintiéndome bien. Al principio me costaba, quería cumplir mi obligación e irme. Pero en Miami tenía un evento, y luego me quedé a ver a Carlitos, y lo disfruté. Me pasa esto de ver cómo era el tenis hace años y ahora, que ellos juegan muy potente, un poco como era mi juego. No tengo claro lo de ser entrenador, sí disfruto de estar en casa y no tener una rutina, de no responder a ciertas cosas y tener viajes. Me gusta mucho más estar con los jóvenes y poder transmitir cosas que aprendí, y contar experiencias a los más chicos. Me estoy encontrando en esa posición más que en un mundo de luces y flashes. Me gusta más eso, pero tal vez en los próximos años cambio, capaz que en otro momento lo pensaré”.

Juan Martín del Potro suele asistir ahora a los torneos o carreras de la Fórmula 1, como lo hizo recientemente en Miami @delpotrojuan

Y por último, habló de la posibilidad de un partido de despedida. “En lo físico, me recupero de a poco. No puedo jugar fútbol o padel, que es la calidad de vida que busco, pero estoy en esta lucha. Me gustaría hacer un partido de despedida, hay algunos rumores, pero lo quiero hacer en buenas condiciones porque mi último partido en Buenos Aires me costó muchísimo. Por eso dije que podía ser el último de mi carrera. Emocionalmente fue muy duro, porque me costaba mucho moverme. Recibo mucho cariño, aunque no esté dentro de la cancha y con eso es suficiente.”

