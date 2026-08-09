Tenis argentino: por segunda vez consecutiva sin equipos Sub 14 y Sub 16 en los Mundiales masculinos y femeninos del mismo año

Máxima referencia en las categorías formativas y juveniles del tenis en Sudamérica, la Argentina sigue profundizando un momento preocupante a este nivel. En 2025, por primera vez en la historia no hubo equipos albicelestes masculinos y femeninos en los Mundiales Sub 14 y Sub 16 en la misma temporada. Un año más tarde, ese crítico registro se repite. Lo más inquietante es que esas clasificaciones se consiguen en torneos sudamericanos, donde -históricamente- la Argentina marcó el ritmo.

Este fin de semana, en el polvo de ladrillo del América Tenis Club de Bogotá, se cerró el torneo Sudamericano Sub 16, que entregó dos lugares para la Junior Copa Davis y dos para la Junior Billie Jean King Cup, las máximas competencias entre países para jugadores menores de 16 años, que se desarrollarán en noviembre en El Cairo, Egipto.

El podio masculino del Sudamericano Sub 16 en Bogotá, con Brasil como campeón, Venezuela segundo (venció a la Argentina) y Ecuador tercero instagram.com/cosatoficial

Brasil, entre los chicos, y Colombia, entre las chicas, se coronaron campeones del Sudamericano Sub 16. Y esos países serán acompañados a la competencia en El Cairo por los varones de Venezuela (un hecho histórico para el tenis del país caribeño) y las chicas de Brasil, en la segunda colocación.

Por segundo año consecutivo, los equipos argentinos no lograron el boleto para los Mundiales Sub 16. En Bogotá, los chicos (Agustín Luna, Genaro Bartolucci y Máximo Cataldi; capitaneados por Martín Errecalde) superaron la fase de grupos de forma invicta, pero luego quedaron en la cuarta ubicación al perder en las semifinales por 2-1 frente a Venezuela (que jugará el Mundial Sub 16 después de veinte años) y no presentarse en el match contra Ecuador por el tercer y el cuarto lugar.

Mientras que las chicas argentinas (Isabel Arabarco, Caira Vega Gudiño y Ambar Corbalán; con Bettina Fulco como capitana y Juan Manuel Tiseyra de preparador físico de ambos equipos) terminaron en la tercera ubicación de su grupo, por detrás de Brasil y Paraguay. Ante este resultado, disputaron una serie por el quinto y sexto lugar ante Venezuela y triunfaron por 2-1.

Los integrantes de los equipos argentinos Sub 16 que actuaron en el Sudamericano de Bogotá instagram.com/menoresaat

El torneo Sudamericano en Colombia contó con la presencia del brasileño Rafael Westrupp, presidente de la Confederación Sudamericana de Tenis (Cosat) y vicepresidente de la Federación Internacional de Tenis (ahora, llamada World Tennis). Esta vez no estuvo presente Agustín Calleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis.

La errática actuación de los equipos argentinos Sub 16 en Colombia se suma a la de mayo pasado en la categoría Sub 14, en el Sudamericano de la categoría realizado en Rosario, que otorgó dos lugares por rama (masculina y femenina) para el Mundial Sub 14 de Prostejov, que se jugó este fin de semana: tanto en chicos como en chicas, la Argentina quedó en la tercera ubicación, en el podio, pero sin haber cumplido el objetivo principal de obtener la clasificación para el Mundial.

El equipo brasileño Sub 14 que llegó a la final del Mundial de la categoría en Prostějov y cayó con Suiza Srdjan Stevanovic © - 2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Desde hace tiempo que el tenis juvenil de la Argentina está siendo superado en la región. Brasil, claramente, es el dominador, aprovechando los recursos económicos, la infraestructura y el contagio que genera João Fonseca (27°, 19 años). Este fin de semana, por ejemplo, el equipo brasileño masculino llegó a la final del Mundial Sub 14 de Prostejov: cayó 2-1 frente a Suiza.

Para la Argentina, la mejor noticia del año a nivel juvenil por equipos fue el título del equipo masculino Sub 12 en el Sudamericano de Santa Cruz de la Sierra, en junio pasado. Por ello se ganaron un lugar en el Mundialito de Lima y en el torneo internacional de Kazajistán contra los mejores de Asia, África y Oceanía.

A 30 años de un momento bisagra

Esta situación de los Sub 14 y Sub 16 argentinos coincide con el trigésimo aniversario de la conquista nacional en el Mundial Sub 14 de Nagoya, Japón, con un equipo integrado por Guillermo Coria, David Nalbandian y Antonio Pastorino.

Pastorino, Nalbandian y Coria, en el Mundial Sub 14 de Nagoya 1996 instagram.com/worldtennises

Ese Mundial fue el primer logro internacional por equipos de juveniles de importancia después de la Copa Galea 1977, en Vichy (Francia), con un equipo integrado por José Luis Clerc, Alejandro Gattiker y Fernando Dalla Fontana. Ambas conquistas, trascendentes para la historia del tenis argentino, se lograron bajo mandatos de Enrique Morea, que a lo largo de sus presidencias en la AAT priorizaba la gestión de desarrollo y menores.