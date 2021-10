El retiro de Leo Mayer y la emotiva carta de despedida que le escribió Daniel Orsanic: “Fuiste un líder humano y respetuoso”

Tras la decisión de Leonardo Mayer de retirarse del tenis, Daniel Orsanic, el capitán del equipo argentino que ganó la Copa Davis en 2016, le escribió especialmente una carta al correntino, que compartió con el diario LA NACION:

Lo primero que me produce tu decisión es emoción.

Los pensamientos viajan rápidamente hacia distintos momentos, hacia situaciones en las cuáles mostraste tu compromiso y tu pasión por lo que hacías.

Entre tus tantas virtudes, tremendo segundo servicio y golpes de fondo (la volea un poco tiesa…, jajaja), resalto que te has sabido rodear de gente que te quiere. Todos ellos muy buenos profesionales (Rubén Re, Leo Alonso, Marito Duré, Diego Méndez, Mariano Hood en su momento) pero por sobre todas las cosas personas que deseaban tu bien y tu felicidad.

Leo Mayer y Daniel Orsanic, jugador y capitán, en tiempos de Copa Davis. LA NACION

Ganaste torneos importantes y partidos increíbles (como contra Joao Souza, el más largo de la historia de la Copa Davis y como contra Daniel Evans, en las semifinales de 2016). Sacaste adelante esos y muchos otros partidos gracias a tu sueño. Te demostraste a vos mismo y a la gente que eras uno de los referentes más importantes del tenis argentino .

Deseaste mostrar un lado más humano y respetuoso desde el liderazgo de un equipo. Vaya que lo conseguiste. Pienso en algunas de las conversaciones que tuvimos durante mi capitanía cuando te comentaba cómo quería llevarla adelante y se me caen lágrimas de la emoción.

Pienso anécdotas compartidas y selecciono dos entre tantas. En el partido frente a Souza, en un momento en el que estabas todo acalambrado, viniste a sentarte en un descanso, miraste a tres hinchas en silla de ruedas, me miraste a mí y me dijiste: “ Tengo que seguir corriendo. Mirá cómo me alientan esos hinchas y yo me estoy quejando porque estoy acalambrado ”.

La tapa de La Nación Deportiva con la histórica victoria de Leo Mayer ante Souza, en la Copa Davis de 2015. Archivo

La otra fue después de perder el punto del dobles contra Gran Bretaña, en las semifinales de 2016. Jugaste con Juan Martín (Del Potro), ya sabíamos que él no iba a poder estar el domingo por el desgaste, fui al vestuario, te pregunté si estabas para jugar el quinto punto en caso de que llegáramos a esa instancia y me dijiste: “Si ustedes confían en mí, yo estoy”. Y terminaste cerrando la serie.

Encontré en vos, Yaca, a la mejor persona posible. Encontré al tipo ideal, al que se preocupaba por el bienestar de sus compañeros y el de los sparrings (porque vos también lo fuiste). Tu simpleza y tu convicción fueron excelentes ejemplos.

Daniel Orsanic y Leo Mayer, química entre capitán y jugador en tiempos de Copa Davis. Prensa AAT

Párrafo aparte para Mili, tu mujer, ¡¡¡qué sostén por favor!!! Qué firmeza para bancarte y acompañarte en todas. Cuánto amor.

Doy gracias por haber compartido momentos junto con vos, varios de ellos inolvidables. También te agradezco junto a mi familia por compartir momentos personales tan lindos.

Felicitaciones por haber cumplido sueños y por haber hecho feliz a tanta gente.

Te deseo todo lo mejor en ésta nueva etapa. Te irá muy bien porque sos capaz y porque sostenés valores muy importantes.

Te admiro y te respeto.

Orsa