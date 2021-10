Matías Lammens, sobre la falta de controles en las canchas de fútbol: “Si se repite, tenemos que volver para atrás”

Ya lo había advertido la ministra de Salud, Carla Vizzotti ayer. Hoy lo hizo su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens. Ante los escasos controles en algunas canchas del fútbol argentino el fin de semana, con la imagen más controversial en el superclásico entre River y Boca, donde se vio que en el Monumental no se respetó la asistencia máxima del 50% del público, el jefe de la cartera deportiva sostuvo: “Si se vuelve a repetir, tenemos que volver atrás”.

Pese a desear ver “fotos diferentes” en los encuentros que se vienen, Lammens se refirió a tres episodios que lo preocuparon tanto a él, como a Vizzotti, con quien -según dijo- se escribió “todo el fin de semana”: el superclásico, el enfrentamiento entre el Club Atlético Belgrano y Deportivo Riestra, y el cruce entre San Martín de Tucumán y Gimnasia de Mendoza. El ministro dijo que hubo partidos “donde no se controló nada” y pidió a las jurisdicciones que realicen inspecciones más exhaustivas.

“Lo que estamos haciendo es advertir que esto no puede volver a suceder, no podemos volver a encontrarnos con la foto que vimos el fin de semana; si esto vuelve a suceder, no solo va a haber sanciones para los clubes sino que eventualmente vamos a evaluar volver atrás con la medida”, sostuvo el ministro, quien agregó: “Si los clubes no pueden cumplir con controlar el aforo, no vamos a poder tener público en las canchas”.

Esperanzado de que se corregirá el cumplimiento de los protocolos este fin de semana, Lammens contó: “La gente de Boca [que jugará contra Lanús el sábado] está trabajando seriamente en el tema. Lo hablé también con el presidente de la AFA [por Claudio “Chiqui” Tapia]. No se puede poner en riesgo todo el esfuerzo que hicimos hasta acá por este proceso de aperturas; si volvemos a ver esa foto, va a haber sanción a los clubes”.

Las tribunas del Monumental no respetaron el aforo el fin de semana pasado, durante el superclásico con Boca Fabián Marelli - La Nación

El ministro también se refirió al “cuello de botella” que se produjo para el ingreso de los hinchas al estadio de River, en la previa del partido. “Hablé con la gente de River para preguntarle cuántos molinetes tenían y para hacer la cuenta para el aforo de cuántas personas podían pasar por minuto, yendo con una determinada antelación. No creo que el problema haya pasado por el cuello de botella. Creo que han relajado los controles por otras cuestiones. Aún habiéndose excedido en el aforo, el Monumental tiene capacidad para mucha más gente que entra en un lapso menor de tiempo muchas veces”, consideró.

Los presidentes del club de Núñez y de Vélez Sarsfield, Rodolfo D’Onofrio y Sergio Rapisarda, fueron imputados por la Justicia luego de los episodios del fin de semana y además los estadios de ambos clubes fueron allanados por personal del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

El club Vélez Sarsfield fue allanado por supuesto incumplimiento de los protocolos MInisterio Público Fiscal Porteño

Amparado en su paso por la presidencia de San Lorenzo, Lammens dijo saber que el aforo es una cuestión que sí se puede controlar: “Todos los equipos de primera tienen molinetes y con un corte a una determinada cantidad de minutos sabés cuánta gente tenés en el estadio y cuándo tenés que cortar. Eso no es para nada imposible, no es difícil de implementar, como tampoco lo es controlar la aplicación. Durante el verano se movieron 15 millones de personas con la aplicación y no hubo ningún problema”.

Por otro lado, el titular de la cartera de deportes negó que el regreso del público a las canchas haya sido una medida que se tomó con antelación debido al mal desempeño electoral del oficialismo en las urnas. “Yo no tenía ninguna premura por dar una buena noticia, siempre lo hacemos avalados por especialistas y por el Ministerio de Salud. Tomamos la decisión de que volviera el público no solo al fútbol, sino a eventos de más de 1000 personas, cuando la situación sanitaria permitió tomar esa decisión”, cerró.