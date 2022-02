Juan Martín del Potro vuelve en el ATP de Buenos Aires y el tenis argentino lo celebra: “Iba camino a ser superior a Vilas”

David Ferrer, James Blake, Mardy Fish, Alex Corretja, Andy Roddick, Benoit Paire... y siguen las firmas extranjeras. El anuncio de Juan Martín del Potro sobre su futuro, en el que se quitó presión por la vuelta tras casi mil días y dejó la puerta abierta para un inminente retiro, sacudió al mundo de las raquetas y provocó inmediatas reacciones. Aquí y allá, en la Argentina y en otros puntos geográficos en los que el tandilense se destacó durante tantas temporadas, con una exitosa carrera, explosiva y accidentada por numerosas lesiones (y cirugías). Sorpresa, congoja y la sensación de que de no haber sido por los constantes obstáculos físicos podría haber hecho todavía más ruido fueron algunas de las repercusiones recogidas por LA NACION en el ámbito nacional.

Tito Vázquez felicitando a Del Potro en la serie de 2009 ante la República Checa, en Ostrava. AFP

“Juan Martín iba camino a ser casi superior que Vilas. A Guillermo lo tenemos en un pedestal; es la historia. Pero, para mí, Juan iba camino a superarlo. Jugó en el momento de los cuatro mosqueteros, con Federer, Nadal, Djokovic y Murray, que cuando estaba sano era la Némesis de Djokovic”, asevera Modesto Vázquez, uno de los capitanes que mejor lo logró conducir en la Copa Davis.

“Siempre jugó a otra cosa. Cuando lo dirigí por primera vez en la Davis, en el 2009, en un partido de visitante contra los checos en Ostrava, fue una exhibición. Le ganó triple 6-4 a Berdych, en cancha rápida. A los meses ganó el US Open. La derecha del flaco está entre las mejores de todos los tiempos. Les ganó a todos. Tuvo una carrera un poco trunca debido a los terribles problemas. Sufrió una cosa espantosa. Tuvo obstáculos físicos y también, increíblemente, las dudas de mucha gente. Fue muy criticado. ¡Algunos le decían pecho frío! Tuvo una época difícil en la que no se lo respetó como merecía. La pasó mal y por momentos se encerró mucho, se entrenaba casi escondido. No tuvo una libertad sana. Hace algunos días lo volví a ver en el club [en el Tenis Club Argentino], vino a la cancha donde yo estaba, me saludó y me resultó un shock. Lo veo suelto, como que se sacó algo de encima y a lo mejor es que asumió lo de la pierna. Si decide despedirse tiene que hacer un tour y que lo aplaudan por todos lados. Lo merece”, añade Tito Vázquez, que capitaneó al equipo que cayó con España en la final de 2011, en Sevilla, con Del Potro como figura.

Del Potro y Leo Mayer, química dentro y fuera del court; aquí, en la final de la Davis 2016 en Croacia, con Orsanic como capitán.

“Un poco me sorprendió escuchar a Juan porque estuve hablando con él, me decía que estaba bien y mal, dependiendo de los días, pero que tenía muchas ganas. Pero, a su vez, también es como que el jugador, si no la pasa bien, ya no disfruta. Como dijo: quiere vivir como alguien de 33 años y hay que ponerlo en la balanza” , apunta Leonardo Mayer, uno de los jugadores que más afinidad tuvo con Del Potro desde que eran juveniles. “No sabemos hasta cuándo va a seguir jugando, pero es difícil no verlo más en competencia. Siempre cuando jugaba, como mínimo, llegaba hasta las semifinales. Eso es lo más chocante: dejar de verlo competir. Entiendo su postura de no querer sufrir más esos dolores, que deben ser insoportables para vivir. Cuando se retire quedará un vacío durante un largo tiempo en el circuito y en el grupo de argentinos. Será difícil acomodarse, dejar de verlo en los cuadros, en los Grand Slam, en los que casi siempre llegaba lejos”, añade el Yacaré, retirado en 2021 y uno de los que consiguió la gloria tenística en Zagreb, durante la final de la Davis 2016.

Agustín Calleri, 16° del mundo en 2003 y desde 2018 presidente de la Asociación Argentina de Tenis, rememora: “A Juan lo conozco desde 2004, cuando fue sparring en la Davis contra Belarús, con (Gustavo) Luza como capitán. Yo venía de hacer cuartos de final de Miami y él entrenaba de igual a igual con nosotros. Se bancaba la velocidad de la pelota y eso que tenía 15 años. Pintaba para ser bueno. Tenía cualidades técnicas y físicas para estar arriba. Y lo hizo: tuvo una carrera brillante a pesar de la cantidad de años que vivió con lesiones. En charlas con amigos me ponía a pensar qué hubiese sido sin la cantidad de cirugías y seguramente hubiera llegado todavía más alto y por qué no al número uno”.

Calleri y Del Potro: compartieron vestuario en la Copa Davis. twitter.com/agustincalleri_

Calleri, que también compartió con Del Potro la problemática serie final de la Davis 2008 ante España, en Mar del Plata, aportó: “Era una molestia jugar contra él: siempre estaba bien parado, no era fácil hacerlo correr. Sabía que estaba con dolores, pero uno siempre tenía la esperanza de que volviera a jugar cómodo. Pero cada jugador sabe cuándo llega el momento. Llega un instante en el que hay que preservar la salud: la vida sigue después del tenis. No es fácil convivir con el dolor. A mí me pasó con el hombro derecho: llegó un momento en el que no podía levantar a mi hija en brazos. Me retiré en Wimbledon 2009 y me operé. Hoy tengo cinco tornillos en el hombro. Ojalá que Juan Martín siga jugando un tiempo más. Se lo merece. En la rueda de prensa se lo vio sacándose la angustia acumulada. Le van a dar wild card para donde quiera jugar. Irá de apoco viendo cómo le responde la rodilla. Y si no puede seguir, la vida sigue. No se termina cuando dejás de jugar”.

Mariana Pérez Roldán sobre Del Potro: "Es un referente para los amantes del tenis e inspira a las nuevas generaciones".

Mariana Pérez Roldán, 51° de la WTA en 1988 y una de las piezas más destacadas de la famosa escuela tandilense de tenis, le tiene un cariño muy especial a Juan Martín. “Más allá de haber escuchado sus declaraciones y tras verlo entrenarse hace unas semanas en Tandil, siempre tengo la esperanza de su regreso definitivo. Es un referente para los amantes del tenis e inspira a las nuevas generaciones. Tenerlo por más tiempo en el circuito de nuevo sería glorioso. Sin embargo, habiendo pasado por una experiencia personal muy parecida, salvando las distancias, es lógico que se crucen diferentes sensaciones al intentar regresar y no poder. Pasó por varios tropiezos y un deportista como él debe estar cien puntos para no dar ventajas y sigue sufriendo dolores que no le permiten estar pleno. Si llega su retiro definitivo la mejor manera de despedirlo es con respeto y agradecimiento. Igual, una guarda siempre esa esperanza de que aparezca alguna cura y no nos abandone”.

Disfrutamos mucho de verte jugar y nos hiciste vibrar tantas veces, gracias por todo lo q le diste a este deporte q tanto amamos.

Hoy tenes una vida por delante y mucho por recorrer, q seas muy feliz siempre. Seguiremos compartiendo muchos momentos más.Te quiero❤️ @delpotrojuan pic.twitter.com/GEthma5QeI — Gabriela Sabatini (@sabatinigabyok) February 5, 2022

Pablo Fuente, nacido en Necochea y once años mayor que Juan Martín, hizo su carrera tenística en Futures, Challengers e interclubes europeos. Conoció a Del Potro en 2005, cuando viajó a Tandil para realizar una pretemporada. Convivió con el proceso de madurez del campeón del US Open 2009 y, con el tiempo, hasta lo acompañó como coach a distintos torneos. Al ATP de Buenos Aires 2006 fue uno de ellos (junto con Marcelo “Negro” Gómez, el formador de Juan Martín). Hoy, 16 temporadas después de la única experiencia del tandilense en el torneo porteño y como entrenador del brasileño Thiago Monteiro (92°), se reencontró con Juan Martín. “Me lo encontré en el gimnasio, hablamos de Tandil y de Necochea. Después, cuando terminó la conferencia, lo crucé de nuevo y nos dimos un abrazo. Me sorprendió el anuncio. Me puso triste. Le decía a Thiago: e s como un superhéroe del que pensás que nunca se va a morir y pasa. De un jugador tan bueno pensás que, por más cosas malas que le pasen, va a estar de vuelta. ¿Qué recuerdo de aquel 2006? Lo que más me marcó fue que pasó de entrenarse en Tandil a jugar en una cancha llena contra Ferrero sin problemas. Sentía que era un jugador muy bueno, pero no tomaba real dimensión. El día que juega contra Ferrero yo estaba con unos nervios de locos y pensaba: ‘¿Cómo hará este chico?’. Y cuando pegó la primera pelota vi que era otra persona, era otro jugador. Se multiplicó por cien y me di cuenta que era un fenómeno”.

Se te va a echar de menos no poder verte en una pista de tenis. Gracias por el legado que dejas y mucha suerte en tu nueva etapa. Uno de los grandes. @delpotrojuan pic.twitter.com/l2O2x7gz9V — David Ferrer (@DavidFerrer87) February 6, 2022

El martes, en el turno noche, el court central del BALTC será escenario de un momento muy emotivo, con el match entre Del Potro y Federico Delbonis (nada más y nada menos). Los dos fueron los ganadores de los tres puntos argentinos en la final 2016 ante Croacia. “¿Viste cuando el cuadro parece hecho a propósito? Más emotivo, imposible. Será lindo para los dos. Van a hacerlo a full, a tratar de ganar, que es lo más sano. El resultado será anecdótico. La cancha va a estar explotada de gente”, suelta Leo Mayer, sensibilizado, como la mayoría de los protagonistas del tenis nacional desde que el sábado por la tarde escucharon y vieron a Del Potro quebrarse como pocas veces.