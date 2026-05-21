El sorteo de los cuadros de Roland Garros: dos argentinos enfrentados y la potencial final Sinner-Djokovic

Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, comenzará este domingo en medio de los tironeos entre los jugadores y las autoridades de los majors por los premios económicos. Desde hace más de un año, miembros del top 10 negocian con los cuatro torneos grandes para tratar de elevar un 22% el prize money sin que, hasta ahora, se haya alcanzado un acuerdo. Pero más allá de las discusiones en los escritorios, París será el escenario, durante dos semanas, del mejor tenis del mundo. Y muchos argentinos serán protagonistas.

En la mañana de este miércoles, en el museo L’Orangerie, se realizó el sorteo de los cruces de los cuadros principales del Abierto francés. En el torneo habrá un ausente de mucho peso: el último campeón, el español Carlos Alcaraz, lesionado en la muñeca derecha. El tenis nacional tendrá a dos representantes entre los preclasificados 32 masculinos: Tomás Etcheverry (23°) y Francisco Cerúndolo (25°). El platense, que disfruta del mejor ranking de su carrera, tendrá un espinoso rival en el debut: el portugués Nuno Borges (50°), que se impuso en los dos partidos ya jugados entre ambos, los dos este año, en Auckland y Barcelona.

Francisco Cerúndolo, otro año más en Roland Garros siendo uno de los mejores sudamericanos del ranking JULIEN DE ROSA - AFP

El porteño Cerúndolo, asimismo, jugará la primera ronda ante el neerlandés Botic van De Zandschulp, 53°. En caso de triunfar, Cerúndolo jugará ante el vencedor del choque entre los franceses Hugo Gaston y Gael Monfils, que jugará Roland Garros por última vez.

La primera ronda tendrá un duelo 100% argentino, entre Sebastián Báez (62°) y Román Burruchaga (66°). Se enfrentaron una vez a nivel ATP y ganó Báez, el año pasado en Río de Janeiro.

Juan Manuel Cerúndolo (54°) debutará ante el británico Jacob Fearnley. En caso de avanzar, el zurdo porteño podría medirse con el principal favorito, el número 1 del mundo, Jannik Sinner. El italiano, que buscará ganar el único Grand Slam que no posee (el año pasado cayó en la final), debutará contra el invitado francés Clement Tabur (165°). El marplatense Francisco Comesaña (114°) jugará contra el estadounidense Ethan Quinn (49°).

Sebastián Báez debutará en Roland Garros ante un compatriota: Román Burruchaga Sergio Llamera

Mariano Navone (42°), que todavía no se encuentra en París porque este viernes jugará las semifinales del ATP 250 de Ginebra (este jueves, por los cuartos de final del torneo suizo, venció al español Jaume Munar por un doble 6-2), debutará frente al estadounidense Jenson Brooksby (60°). El porteño Camilo Ugo Carabelli (68°) espera por un rival de la clasificación. El platense Thiago Tirante (58°) y el santiagueño Marco Trungelliti (81°) jugarán la primera ronda ante rivales de la qualy o perdedores afortunados. El argentino que se sumó al main draw desde la clasificación fue Facundo Díaz Acosta (150°).

Entre las mujeres, la única argentina confirmada en el main draw es la marplatense Solana Sierra. Debutará contra la británica Emma Raducanu, actual 37° del ranking, que acaba de volver a competir (en Estrasburgo) tras dos meses de ausencia por una enfermedad viral. Lourdes Carlé disputa la tercera y última ronda de la qualy, instancia en la que hoy cayó Julia Riera.

La marplatense Solana Sierra actuará en París x.com

Sinner y Djokovic, sólo en la final

Sinner y Novak Djokovic (tercer preclasificado) sólo podrán enfrentarse en la final de Roland Garros, el 7 junio, ya que quedaran ubicados en diferentes lados del cuadro. Sinner, el gran favorito, intentará aprovechar la ausencia de Alcaraz. Si se cumplen los pronósticos, se enfrentaría con el estadounidense y quinto cabeza de serie Ben Shelton en los cuartos de final, y con el ruso Daniil Medvedev (sexto preclasificado) en las semifinales.

Jannik Sinner buscará aprovechar la ausencia de Alcaraz y ganar Roland Garros por primera vez DIMITAR DILKOFF - AFP

“Llego medio paso tarde. Definitivamente no estoy donde quiero estar para el máximo nivel, para competir y poder llegar lejos”, expresó Nole, que este viernes cumplirá 39 años y debutará contra el francés Giovanni Mpetshi Perricard (80°).

Afectado por las dificultades físicas en los últimos meses, afronta el torneo francés con la incorporación de Viktor Troicki como coach. “No es la preparación ideal”, dijo el serbio, que esta temporada sólo jugó tres torneos (finalista en Australia, 8vos de final en Indian Wells y caída en el debut de Roma). En su potencial camino hacia la final, Nole podría cruzarse con João Fonseca en la tercera ronda, con Casper Ruud en los 8vos de final, con Alex De Miñaur/Andre Rublev/Etcheverry en los cuartos y con Alexander Zverev en las semifinales.

Novak Djokovic durante su último partido: perdió en el debut en Roma ante el croata Dino Prizmic FILIPPO MONTEFORTE - AFP

El finalista de Roland Garros 2024, Sascha Zverev, es el segundo cabeza de serie y debutará ante el francés Benjamin Bonzi (98°).

Coco Gauff, la campeona vigente

En categoría individual femenina, la estadounidense Coco Gauff, cuarta cabeza de serie en París, que derrotó a la número 1 del mundo Aryna Sabalenka en una tensa final hace doce meses, comenzará la defensa de su título contra su compatriota Taylor Townsend (72° en singles y 2° en dobles).

Coco Gauff, campeona de Roland Garros 2025 JULIEN DE ROSA - AFP

La bielorrusa Sabalenka, asimismo, jugará la primera ronda ante la española Jessica Bouzas Maneiro (51°).

La polaca Iga Swiatek, tercera preclasificada y cuatro veces ganadora de Roland Garros, jugará en la primera rueda contra la invitada australiana Emerson Jones (136°).