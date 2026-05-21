Roland Garros 2026: fechas, horarios y cómo ver online el segundo Grand Slam de la temporada

Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada para la ATP y la WTA, está a la vuelta de la esquina y los mejores tenistas del planeta en las ramas masculina y femenina se preparan competir en el certamen que tendrá lugar en las canchas de polvo de ladrillo del complejo Stade Roland Garros de París, en Francia.

El cuadro principal de ambos campeonatos se sorteará este jueves y comenzará el próximo domingo 24 de mayo. La competencia se extenderá hasta el fin de semana del 6 y 7 de junio, días en el que se disputarán sendas definiciones. En cada jornada la actividad iniciará a las 6 (hora argentina) y los partidos se transmitirán por diferentes señales de ESPN, las cuáles se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Carlos Alcaraz, campeón de Roland Garros en 2025, no defenderá el título porque se bajó del torneo por lesión WILLIAM WEST - AFP

En certamen masculino el gran ausente será Carlos Alcaraz. El dos veces campéon -2024 y 2025- no podrá defender el título porque acarrea una lesión en la muñeca derecha y desistió de competir. De hecho, recientemente anunció que tampoco realizará la gira sobre canchas de césped, por lo que no jugará en Wimbledon.

En ese contexto, Jannik Sinner (1°), número 1 del ranking mundial de la ATP, particirá como máximo favorito por delante de Novak Djokovic (2°) y Alexander Zverev (3°). El serbio perseguirá su cuarto Roland Garros para agigantar su leyenda como máximo ganador de la historia de majors.

Roland Garros se disputa sobre canchas de polvo de ladrillo Thibault Camus - AP

La Argentina tendrá varios representantes y hay otros que compiten en la clasificación para entrar al cuadro principal. Los que ingresaron al certamen a través de su ranking son Tomás Etcheverry (23°), Francisco Cerúndolo (25°), Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Thiago Tirante, Román Burruchaga, Camilo Ugo Carabelli, Marco Trungelliti y Francisco Comesaña.

Tabla de campeones de Roland Garros

Rafael Nadal (España) - 14 títulos

Max Décugis (Francia) - 8

Björn Borg (Suecia) - 6

Henri Cochet (Francia) - 5

André Vacherot (Francia) / Paul Aymé (Francia) - 4

Novak Djokovic (Serbia) / Maurice Germot (Francia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / René Lacoste (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - 3

Jaroslav Drobný (Egipto) / André Gobert (Francia) / Jean Borotra (Francia) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Gottfried von Cramm (Alemania) / Ken Rosewall (Australia) / Rod Laver (Australia) / Roy Emerson (Australia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Sergi Bruguera (España) / Frank Parker (Estados Unidos) / Tony Trabert (Estados Unidos) / Manuel Santana (España) / Jan Kodeš (República Checa) / Carlos Alcaraz (España) - 2

Rafael Nadal es el máximo ganador de la historia de Roland Garros con 14 títulos Clive Brunskill - Getty Images Europe

El torneo femenino tendrá como principal preclasificada a Aryna Sabalenka (1ª), la número 1 del mundo de la WTA que puede perder ese privilegio después de más de un año a manos de Elena Rybakina (2ª). Para ello, la kazaja necesita ganar por primera vez Roland Garros o, en caso de ser finalista o perder en semifinales, dependerá de lo que haga la bielorrusa. Si se despide antes de cuartos de final, no podrá arrebatarle el cetro.

Pero la campeona defensora del título es Coco Gauff (3ª), tercera sembrada en el certamen. Iga Swiatek (4ª), no obstante, es la tenista que más veces ganó el torneo de las que estará en el cuadro con cuatro estrellas. Solana Sierra, a excepción de que alguna otra tenista supere la clasificación, es la única argentina que tiene asegurada su incursión en el segundo Grand Slam de la temporada.

Aryna Sabalenka y Elena Rybakina pujarán por el número 1 del ranking mundial en Roland Garros 2026 Canchallena

Tabla de campeonas de Roland Garros femenino

Chris Evert (Estados Unidos) - 7

Suzanne Lenglen (Francia) / Steffi Graf (Alemania) - 6

Adine Masson (Francia) / Margaret Court (Australia) - 5

Helen Wills-Moody (Estados Unidos) / Iga Swiatek (Polonia) / Justine Henin (Bélgica) - 4

Hilde Sperling (Alemania) / Arantxa Sánchez (España) / Monica Seles (Yugoslavia) / Serena Williams (Estados Unidos) - 3