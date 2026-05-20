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Tomás Etcheverry no pudo aprovechar siete match points y perdió ante Tommy Paul en Hamburgo

El platense y el estadounidense completaron el desafío por los 8vos de final que se había interrumpido ayer por falta de luz natural; en Ginebra ganó Navone

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Tomás Martin Etcheverry perdió en los 8vos de final de Hamburgo con Tommy Paul
Tomás Martin Etcheverry perdió en los 8vos de final de Hamburgo con Tommy Paul BSR Agency - Getty Images Europe

Tomás Etcheverry, el tenista argentino mejor rankeado (25°), vivió una gran decepción en los octavos de final del ATP 500 de Hamburgo. Ayer tuvo dos match points para vencer a Tommy Paul (26°) en dos sets, pero el estadounidense remontó el desafío y, por falta de luz natural, el match continuó hoy. El platense volvió a tener match points (cinco), pero terminó cayendo por 6-7 (5-7), 7-6 (7-5) y 7-6 (9-7), en un encuentro que se prolongó durante 3h33m.

Etcheverry contó con siete match points ante Paul, pero no pudo aprovecharlos y se despidió de Hamburgo
Etcheverry contó con siete match points ante Paul, pero no pudo aprovecharlos y se despidió de HamburgoBSR Agency - Getty Images Europe

Ayer, Etcheverry, entrenado por Waly Grinóvero, se colocó set y quiebre arriba (3-2); sacó 6-5 para ganar el partido y ahí tuvo dos match points, que desaprovechó. Perdió el tie-break y el partido se suspendió para hoy. Al bonaerense se lo notó crispado: lanzó la raqueta, algo que no suele hacer. Hoy, con la reanudación del match, Etcheverry se adelantó 3-0, Paul equilibró las acciones, pero sacó 6-5 abajo y levantó otros cuatro puntos de partido. Llegaron al tie-break, Etcheverry comenzó 3-0, tuvo el último match point estando 7-6, pero Paul tuvo otra gran reacción e inclinó el desafío en su favor.

Etcheverry buscaba igualar a Jannik Sinner como el jugador con más victorias en polvo de ladrillo esta temporada (17) y alcanzar sus segundos cuartos de final de un ATP 500 en el año (tras ganar el título de Río de Janeiro, en febrero), pero trastabilló y quedó muy cerca del objetivo. Ahora, para el argentino, será momento de descansar y viajar a París, para disputar Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, donde fue cuartofinalista en 2023.

Navone, en Ginebra

Mariano Navone alimenta la mejor temporada de su carrera. El jugador de 9 de Julio, campeón ATP por primera vez el mes pasado (en Bucarest), logró una valiosa victoria para avanzar a los cuartos de final de Ginebra.

La alegría de Mariano Navone, que vive su mejor momento en el tour
La alegría de Mariano Navone, que vive su mejor momento en el tourAlessandra Tarantino - AP

El actual número 42 del mundo, entrenado por Alberto Luli Mancini, venció al británico Cameron Norrie (22°, tercer cabeza de serie) por un doble 6-4, en 1h41m. El próximo rival del argentino será el español Jaume Munar (39°), que en la segunda ronda batió al marplatense Francisco Comesaña (desde la qualy; 114°; 102° en el ranking en vivo) por 6-4 y 6-4.

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