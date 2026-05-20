Tomás Etcheverry no pudo aprovechar siete match points y perdió ante Tommy Paul en Hamburgo

Tomás Etcheverry, el tenista argentino mejor rankeado (25°), vivió una gran decepción en los octavos de final del ATP 500 de Hamburgo. Ayer tuvo dos match points para vencer a Tommy Paul (26°) en dos sets, pero el estadounidense remontó el desafío y, por falta de luz natural, el match continuó hoy. El platense volvió a tener match points (cinco), pero terminó cayendo por 6-7 (5-7), 7-6 (7-5) y 7-6 (9-7), en un encuentro que se prolongó durante 3h33m.

Etcheverry contó con siete match points ante Paul, pero no pudo aprovecharlos y se despidió de Hamburgo BSR Agency - Getty Images Europe

Ayer, Etcheverry, entrenado por Waly Grinóvero, se colocó set y quiebre arriba (3-2); sacó 6-5 para ganar el partido y ahí tuvo dos match points, que desaprovechó. Perdió el tie-break y el partido se suspendió para hoy. Al bonaerense se lo notó crispado: lanzó la raqueta, algo que no suele hacer. Hoy, con la reanudación del match, Etcheverry se adelantó 3-0, Paul equilibró las acciones, pero sacó 6-5 abajo y levantó otros cuatro puntos de partido. Llegaron al tie-break, Etcheverry comenzó 3-0, tuvo el último match point estando 7-6, pero Paul tuvo otra gran reacción e inclinó el desafío en su favor.

😡 ¡Tranquilo Tomy! Etcheverry cedió su servicio y reventó la raqueta en #Hamburgo.



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Etcheverry buscaba igualar a Jannik Sinner como el jugador con más victorias en polvo de ladrillo esta temporada (17) y alcanzar sus segundos cuartos de final de un ATP 500 en el año (tras ganar el título de Río de Janeiro, en febrero), pero trastabilló y quedó muy cerca del objetivo. Ahora, para el argentino, será momento de descansar y viajar a París, para disputar Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, donde fue cuartofinalista en 2023.

SEVEN MATCH POINTS SAVED 😯@TommyPaul1 survives Etcheverry after two days and three tiebreaks!#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/0BBAXQ3lld — Tennis TV (@TennisTV) May 20, 2026

Navone, en Ginebra

Mariano Navone alimenta la mejor temporada de su carrera. El jugador de 9 de Julio, campeón ATP por primera vez el mes pasado (en Bucarest), logró una valiosa victoria para avanzar a los cuartos de final de Ginebra.

La alegría de Mariano Navone, que vive su mejor momento en el tour Alessandra Tarantino - AP

El actual número 42 del mundo, entrenado por Alberto Luli Mancini, venció al británico Cameron Norrie (22°, tercer cabeza de serie) por un doble 6-4, en 1h41m. El próximo rival del argentino será el español Jaume Munar (39°), que en la segunda ronda batió al marplatense Francisco Comesaña (desde la qualy; 114°; 102° en el ranking en vivo) por 6-4 y 6-4.