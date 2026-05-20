El caso del financista de la AFA cercano a Chiqui Tapia también alcanza y salpica al tenis argentino

Ignacio Javier Uzquiza, tesorero de la Asociación Argentina de Tenis desde junio de 2022, cuando Agustín Calleri y Mariano Zabaleta renovaron sus mandatos como presidente y vicepresidente primero, respectivamente, fue llamado a prestar declaración indagatoria por el juez federal Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona y del organismo recaudador ARCA, como uno de los implicados en la causa que investiga a Ariel Vallejo, el financista de la AFA cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, que a su vez será indagado por lavado de dinero el martes próximo, 26 de mayo.

En el juzgado de Armella se investigan presuntas maniobras de evasión tributaria agravada y lavado de activos, con derivaciones en el ámbito financiero y del fútbol. La fiscal Incardona investiga la existencia de una organización en su momento injertada en la cúpula directiva del Club Atlético Banfield -que integraba Uzquiza-, que habría actuado de manera independiente pero conectada con el holding Sur Finanzas (propiedad de Vallejo) y que no operaba como un mero prestamista, sino que formaba el núcleo operativo de una organización de lavado de activos.

En abril pasado, Uzquiza fue uno de los representantes de la AAT junto con Calleri (presidente) y Gastón Brum (director ejecutivo) en un encuentro de la ATP y la Cosat en Cartagena Cosat

Según fuentes de la investigación a las que tuvo acceso LA NACION, la fiscal le dio a Eduardo Juan Spinosa el rol de jefe y organizador teniendo en cuenta su doble condición de presidente del club Banfield y presidente de Banfileños S.A, la empresa que integraba el fideicomiso de Reconstrucción Banfileña. Para la Justicia, la maniobra permitió que el financiamiento y los ingresos del club del conurbano bonaerense fueran desviados hacia cuentas controladas por los mismos dirigentes de la institución, en lugar de ingresar a las arcas del Taladro.

Se habla de superposición de roles, como dirigentes, por un lado, y como autoridades y accionistas de la empresa Banfileños S.A, por otro. La fiscal argumenta que Federico José Spinosa (era secretario; hermano de Eduardo) y Uzquiza (desde el control de la tesorería) aportaron la firma y la autoridad para consolidar dichos movimientos abusivos. Y que, Oscar Fabián Tucker, que se desempeñaba como vicepresidente primero, garantizó la continuidad política y legal para que los contratos perjudiciales no fueran denunciados ni auditados internamente.

El financista Ariel Vallejo y Chiqui Tapia, en el predio de la AFA

Eduardo Spinosa, que en 2023 cuando firmó contratos con Sur Finanzas estaba en su segundo mandato en Banfield (ya había estado entre 2012 y 2018), fue llamado a indagatoria el próximo 18 de junio por el delito de “asociación ilícita en calidad de jefe, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos agravado como coautor”.

Uzquiza, tesorero de Banfield durante la gestión presidencial de Spinosa y, también, en la de Lucía Barbuto (entre 2018 y 2021), enfrenta cargos por los presuntos delitos de “asociación ilícita en calidad de miembro, en concurso real con el delito de defraudación por administración fraudulenta en calidad de coautor”. Actual dirigente de la AAT, fue citado a indagatoria el 24 de junio, a las 10. También serán indagados Federico Spinosa y Tucker.

Ignacio Uzquiza, tesorero de la Asociación Argentina de Tenis desde 2022, se desempeñó en la misma función en el Club Atlético Banfield

A Uzquiza ya se le secuestró el teléfono celular para ser peritado. Además, a todos los citados imputados se les impusieron las siguientes medidas: presentación periódica ante el juzgado, retención de sus documentos de viaje, prohibición de contacto entre los imputados y restricción de alejarse más de cien kilómetros de la sede judicial. En tanto que, a la Dirección Nacional de Migraciones se le comunicó que los Spinosa, Uzquiza y Tucker tienen prohibición para salir del país sin previa autorización.

El juez federal Luis Armella

Influencia en el mundo del tenis

Uzquiza es periodista, trabajó en la agencia Télam y es hijo de una exreferencia del periodismo de Deportes de Clarín (Pedro Uzquiza, fallecido en 2003). Heredó de su padre, precisamente, la pasión por Banfield. Licenciado en Ciencias Políticas, fue pariente político de Mariano Zabaleta, ya que estuvo casado con Rosario Zabaleta, hermana del dirigente y exjugador tandilense.

Durante la elección presidencial de la AAT en mayo de 2018, que fue una de las más discutidas y reñidas de la historia (tuvo la activa participación de la política nacional, provincial y porteña), se cree que Uzquiza fue una pieza estratégica importante para que varios clubes que tienen al fútbol como principal actividad y sostén, votaran en favor del espacio que apoyó la mayoría de los integrantes de la Legión (Calleri, Zabaleta, Guillermo Coria y José Acasuso, entre otros).

Ignacio Uzquiza, el primero de la izquierda, junto con César Francis (secretario administrativo de la AAT) y Agustín Calleri (presidente), en la visita realizada a Racing en junio de 2025 para reunirse con Diego Milito y otros dirigentes de la Academia Prensa AAT

Por entonces, Uzquiza ya tenía funciones en el club Banfield y estaba vinculado al presidente Spinosa. En aquella tarde del 3 de mayo de 2018, en GEBA, además de Spinosa, se acercaron a votar Matías Lammens (San Lorenzo) y Nicolás Russo (Lanús). Es más, en ese momento la influencia del “fútbol” terminó siendo tan grande que River, que tenía a un representante (Daniel Fidalgo) en la lista oficialista encabezada por José Luis Clerc, habría votado en favor de “Experiencia y Cambio”, la liderada por Calleri-Zabaleta.

Esa no fue la primera vez que el fútbol tuvo ascendencia en una elección de la AAT. En 2005, la precursora fue Alicia Masoni, viuda de Enrique Morea, que ya tenía peso en el Comité Olímpico Argentino y en el Internacional. Se reunió con el presidente de la AFA, Julio Grondona, para solicitarle apoyo para su marido en las elecciones de la AAT. En un proceso de votación picante y con distintas denuncias, Morea fue reelegido al derrotar al opositor Ricardo Taboada.

En junio de 2022, Calleri y Zabaleta renovaron el mandato como presidente y vicepresidente de la AAT; Uzquiza (abajo a la derecha) reemplazó como tesorero a Pablo Guidotti Prensa AAT

Volviendo a Uzquiza, trabajó en la consultora Consuasor, fue encargado de prensa de la diputada Silvia Majdalani (Pro, 2010-2011) y asesor del secretario de Cooperación con los poderes judiciales Darío Ruíz (en 2012 y 2015).

En 2022, Calleri renovó su mandato como presidente de la AAT por cuatro años (2022-2026). A diferencia de lo ocurrido en 2018, no se presentó ninguna opción opositora. Y Uzquiza, que no tenía un cargo oficial, pero se mantuvo cerca de los directivos, reemplazó como tesorero a Pablo Guidotti, quien fuera secretario de Hacienda durante el gobierno de Carlos Menem.

Después de Calleri, Zabaleta y Martín Jaite, hoy Uzquiza es uno de los dirigentes que más influencia y acción tienen en la AAT. Y no sólo por su cargo de tesorero. Fue jefe de las delegaciones de los equipos de Copa Davis varias veces, sobre todo cuando Calleri y Zabaleta no acompañaron al grupo, como en la última serie de febrero, en Corea del Sur. En enero de 2025 también viajó a la serie en Noruega y le obsequió una camiseta argentina al Príncipe del país, Haakon Magnus. En otras oportunidades, como miembro del consejo directivo, Uzquiza entregó premios en los torneos organizados por la AAT y, el mes pasado, fue representante de la Asociación junto con Calleri y Gastón Brum (director ejecutivo) en un encuentro de la ATP y la Confederación Sudamericana de Tenis (Cosat) en Cartagena. En los viajes de la Copa Davis, generalmente, Uzquiza es quien les informa a los jugadores los premios económicos que recibirán (a veces también lo hace Lucas Shedden, de marketing) y hasta compartió momentos de ocio con los tenistas jugando a las cartas en las concentraciones.

En enero de 2025, Ignacio Uzquiza viajó a Noruega como jefe de la delegación nacional de Copa Davis y le obsequió una camiseta al Príncipe de ese país, Haakon Magnus Prensa AAT

Esta situación judicial que involucra a Uzquiza sucede en un momento institucional importante de la AAT, cuando acaba de convocar a sus socios plenos y adherentes a una asamblea general ordinaria para el 16 de junio (ocho días antes de que declare Uzquiza y la misma jornada en la que la selección argentina debutará en la Copa del Mundo), en el club porteño Deportes Racionales, para evaluar la “Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2025” y, luego, para la elección del “nuevo” consejo directivo compuesto de quince miembros titulares y cuatro miembros suplentes, por un mandato de cuatro años.

Si bien un grupo de exjugadores de los 70 y 80 (no involucrados en la lista que encabezó Batata Clerc), más otras personas de la actual comisión directiva, estudiaron la posibilidad de juntarse para realizar una lista opositora, no avanzaron. Entonces, Calleri (también es presidente de la Agencia Córdoba Deportes y está alineado con el gobernador Martín Llaryora) y Zabaleta no tendrán oposición por segunda vez y renovarán su mandato hasta 2030, cumpliendo doce años en el poder del tenis nacional.

Uzquiza y el dirigente de tenis de mayor peso de la región: el brasileño Rafael Westrupp, presidente de la Confederación Sudamericana de Tenis y vicepresidente de la Federación Internacional de Tenis Prensa AAT

Hasta hace algunas semanas, la idea de Calleri y Zabaleta era que Uzquiza siguiera como tesorero: habrá que ver cómo actúan ante el escenario que lo coloca en un lugar de exposición que no luce transparente y, aún más, si los socios y adherentes de la AAT reclaman explicaciones al respecto.

Calleri: “Tengo plena confianza en él”

LA NACION consultó a Calleri y al departamento de prensa de la AAT sobre la situación de Uzquiza. Y el titular de la AAT respondió lo siguiente:

“Desde la Asociación Argentina de Tenis seguimos con atención las noticias periodísticas, pero también con mucha responsabilidad institucional.

Ignacio Uzquiza forma parte de nuestro equipo de trabajo desde hace años y siempre ha demostrado compromiso, seriedad y una enorme dedicación por el desarrollo del tenis argentino. Personalmente, tengo plena confianza en él, en su integridad y en su forma de manejarse.

Lo conozco hace muchos años, sé cómo vive, conozco su naturaleza y la manera transparente y responsable con la que siempre trabajó. Por eso, más allá de cualquier instancia judicial que pueda existir, mi confianza personal y profesional en Ignacio permanece intacta.

Agustín Calleri, presidente de la AAT desde mediados de 2018 Marcelo Gómez - LA NACION

Entendemos que se trata de una instancia judicial en la que corresponde ser prudentes y respetuosos de los procesos. Hasta el momento, no existe ninguna situación que modifique el vínculo ni el rol que Ignacio viene desempeñando dentro de la AAT.

Como corresponde, hemos conversado del tema y él nos transmitió tranquilidad respecto de su situación. Confiamos en que podrá aclararlo en el ámbito correspondiente.

Respecto al futuro consejo directivo, hoy no hay ninguna decisión distinta a la continuidad del trabajo que venimos realizando".