Toni Nadal , tío y ex entrenador de Rafael Nadal , dejó varias frases reveladores sobre el actual número 2 del mundo, con anécdotas cercanas sobre tenistas argentinos y su sobrino, considerado uno de los mejores jugadores de la historia.

" David Nalbandian era el jugador que más le costó a Rafael. Nalbandian tenía una capacidad tanto técnica como de creatividad muy elevada. Era un jugador que te podía sorprender. Nalbandían tenía algo que a Rafael le costaba mucho. Nalbandian se movía muy bien, por lo cual ya iba de remolque desde el primer golpe. Cuando él jugaba bien y estaba en su mejor nivel, era muy complicado ganarle", expresó Toni Nadal en declaraciones al programa Super Deportivo Radio, en Radio Villa Trinidad.

"Nosotros coincidimos con tres jugadores. La primera época coincidimos con (Guillermo) Coria, (Gastón) Gaudio y Nalbandian, todos en su nivel fueron difíciles. Después apareció (Juan Martín) Del Potro, que si no hubiese tenido tantas lesiones hubiera luchado por el número 1 del mundo. Del Potro lo tenía prácticamente todo: un buen drive y revés, un gran saque. Luego tuvo que adaptarse para cortar mas, debido a su problema en su muñeca, pero el Del Potro que gana el US Open o el que fue finalista del Masters de Londres tenía para permanecer durante mucho tiempo entre los mejores, pero tuvo mucha mala suerte y si no se hubiese lesionado le hubiéramos visto ganar muchas cosas", amplió el tío del zurdo de Manacor.

Toni no duda: "El mejor tenista de la historia es Federer" Fuente: AFP

Toni Nadal, que actualmente se desempeña como entrenador en la academia de su sobrino en Mallorca, no dudó en señalar que su sobrino "tiene cosas similares a Guillermo Vilas. Los dos fueron especialistas en piso de tierra (polvo de ladrillo). Los dos han basado su juego en la consistencia. Creo que Rafael tuvo más golpe que Guillermo. A Vilas lo conocí mucho, porque mas allá de que lo arbitré, era un jugador que me gustaba mucho porque tenía una muy buena practicidad cuando jugaba, a mi me gustan ese estilo de jugadores y él la tenía. Tienen cosas muy similares, pero Rafael tiene más golpe de drive y creo que fue mas decisivo que el de Guillermo. Creo que a Vilas le faltó apretar un poco mas el golpe de derecha. Justamente en esta observación de Vilas me basé para mejorarlo a Rafael y que trabaje para tener un drive decisivo".

Al respecto, el entrenador que lleva a Nadal a lo más alto recordó una anécdota con Vilas como protagonista: "Sé que Guillermo no está transitando buenos momentos de salud, pero yo siempre le estaré agradecido por un gesto que tuvo él. Hace muchos años estábamos en Sopot (Polonia), fue el primer torneo que Rafael pudo ganar de ATP. Creo que le ganamos a Franco Squillari en cuartos de final. Él estaba ahí, porque justo le iban hacer un reconocimiento. Cuando terminó ese partido, yo lo voy a saludar a Vilas, porque yo había crecido teniendo a Vilas como un gran referente e ídolo. Recuerdo que cuando lo saludo me dice: 'Te puedo decir una cosa' y yo le dije faltaba más, solo espérame un par de minutos, y me fui corriendo a buscar a Rafael, y le dije que venga porque quería que escuchara lo que iba a decir Vilas. Guillermo le dio un consejo tenístico a Rafael en ese preciso momento, un consejo que desde ese momento siempre le lo repetí muchas veces: "Rafael, todo el mundo sabe correr, cuando tú le tiras estos palos al fondo, todo el mundo cerca de la línea del fondo sabe correr, pero cuando tú le tiras una de corta, una de alta, una aquí y una allí, la gente es cuando se desorienta". Eso creo que fue determinante. Al final Guillermo lo que le quería decir es que tenía que variar un poco más su juego y desde ese momento muchas veces utilicé ese consejo para decirle a Rafael: "Acordate lo que te dijo Guillermo..." Cuando Rafael crecía le decía algo parecido, pero no es mismo que lo diga Toni Nadal a que lo diga Vilas que pasó esas situaciones, que supo ganar muchos títulos y fue el número 1, es más fácil de convencer".

Otras frases que dejó Toni Nadal:

La rivalidad con Federer. "Yo creo que los dos hicieron una cosa buena para el deporte. Yo no concibo las rivalidades mas allá de la cancha. Yo no concibo el odio al rival. Creo que Rafa como Federer pusieron en práctica la esencia del deporte que se trata de tener la máxima rivalidad en la pista, pero cuando el partido se acaba, se acabó todo. Pasa en el River Plate y con el Boca que lo quieren ver en segunda visión ¿Cómo que quieres ver a tu máximo rival en segunda? Lo normal es que quieras ganarle, pero no verlo destrozado."

Toni Nadal junto a Rafa, en Barcelona en 2016 Fuente: Archivo

Cuánto más jugará Rafa. "A Rafael le pueden quedar 3 o 4 años fácil de tenis, siempre y cuando las lesiones lo respeten, se sienta motivado y con la convicción de seguir ganando. Yo no me lo imaginaría a Rafael estar en el circuito y jugar por jugar, y que le dé lo mismo perder que ganar. ¿Por qué Federer sigue jugando? Porque sabe que todavía puede seguir ganando títulos importantes."

La competitividad de Messi y Nadal. "Antes los jóvenes te desbancaban, pero hoy en día creo que les termina faltando un poco de compromiso. Los jóvenes son gente muy buena, pero el día que juegan bien, porque el día que juegan mal normalmente dicen "nos vemos la semana que viene" . En cambio, Federer, Djokovic, Nadal, el día que juegan bien, lógicamente ganan y cuando juegan mal, también ganan. Esa es la diferencia en un gran torneo: a veces tienes que ganar cuando no te toca ganar. En el caso de Messi, lo que hace él, no se lo he visto hacer a nadie. Mis hijos son fanáticos de él y todo el día me están pasando videos. Es el mejor deportista de la historia."

Excusas y quejas. "En la vida nunca me ha gustado escuchar cuando alguien se queja, porque comprobé que la gente que se queja es la gente que menos está dispuesta a hacer algo y cambiar su situación. La gente que está dispuesta a avanzar no se suele quejar mucho. Yo no acepto mucho la excusa y la queja. Yo siempre le decía a Rafael: no busques justificaciones porque las vas a encontrar, pero no te van a ayudar . Nunca una excusa te hará ganar un partido."