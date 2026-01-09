Así quedó el cuadro de semifinales de la United Cup 2026

Este viernes finalizaron los cuartos de final de la United Cup 2026 y, de esta manera, quedaron definidos los cuatro países semifinalistas. Los cruces de la próxima instancia serán así: Estados Unidos vs. Polonia y Suiza vs. Bélgica. Ambas series se llevarán a cabo este sábado 10 de enero en el Ken Rosewall Arena de Sidney, Australia. Los ganadores avanzarán a la final, en la que intentarán defender el título que en 2025 quedó en manos de los estadounidenses.

El primero en meterse en la instancia de los cuatro mejores fue el seleccionado norteamericano, que derrotó por 2 a 1 a Grecia gracias al triunfo de Cori Gauff frente a Maria Sakkari por 6-3 y 6-2, y de ‘Coco’ junto a Christian Harrison frente a Sakkari y Stefanos Tsitsipas por 4-6, 6-4 y 10-8. Aunque apenas se disputaron tres ediciones, es el máximo ganador con dos títulos (2023 y 2025).

Coco Gauff fue la mejor de la serie entre Estados Unidos y Grecia; su equipo busca defender el título COLIN MURTY� - AFP�

Luego llego el turno de los suizos, que dejaron en el camino a la Argentina por 2 a 1. En el primer partido de singles, Belinda Bencic le ganó sin inconvenientes a Solana Sierra por doble 6-2. Luego, en el segundo encuentro, Sebastián Báez, de gran presente, venció al histórico Stanislas Wawrinka por 7-5 y 6-4 para llevar la serie a los dobles. Allí, Bencic y Jakub Paul derrotaron a Lourdes Carlé y Guido Andreozzi por doble 6-3 para cortar con la ilusión albiceleste.

María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi: el dobles de la Argentina no pudo cerrar la serie ante Suiza ANTONY DICKSON� - AFP�

Posteriormente, los belgas eliminaron a República Checa por 2 a 1. En el primer partido hubo una victoria en sets corridos de Jakub Mensik ante Zizou Bergs, en un duelo que terminó 6-2 y 7-6 (4). Luego, Elise Mertens venció a Barbora Krejcikova 5-7, 6-1 y 7-5 para clasificar a su selección a semifinales. El dobles se disputó ya sin posibilidades de modificar el rumbo del mano a mano y allí los checos Linda Fruhvirtova y Dalibor Svrcina festejaron ante los belgas Greet Minnen y Sander Gillé por 6-7 (13), 6-3 y 10-3.

Los últimos en clasificarse a la penúltima instancia de la United Cup 2026 fueron los polacos, que celebraron en un cruce parejo frente a Australia. Polonia se puso en ventaja gracias a Iga Swiatek, que vapuleó por doble 6-1 a Maya Joint. Luego, los australianos pusieron el 1 a 1 parcial por la victoria de Álex De Miñaur ante Hubert Hurkacz por 6-4, 4-6 y 6-4. En el desenlace, en tanto, Katarzyna Kawa y Jan Zielinski derrotaron a Storm Hunter y John-Patrick Smith por 6-4 y 6-0, para sentenciar el 2-1.

Polonia derrotó a Australia y se metió en las semifinales de la United Cup 2026 IZHAR KHAN� - AFP�

Del certamen participaron 18 países divididos en seis grupos de tres integrantes cada uno. En la primera etapa se enfrentaron todos contra todos a una ronda. Las series son con un partido masculino, otro femenino y un tercero de dobles mixto. El líder de cada zona avanzó a los cuartos de final con los mejores segundos de Perth y Sydney. Desde entonces hubo -y seguirá habiendo- cruces de eliminación directa hasta la final.

Campeones de la United Cup