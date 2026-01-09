Jannik Sinner y Carlos Alcaraz abren la puerta a una dupla en dobles: “Sería divertido compartir la cancha”

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, protagonistas de la rivalidad más atractiva del tenis actual, sorprendieron en Corea del Sur al manifestar públicamente su interés por formar una dupla de dobles “al menos una vez”. En la previa de su duelo de exhibición, los dos mejores tenistas del mundo valoraron su conexión y no descartaron compartir equipo en el futuro.

En la antesala de una nueva temporada de tenis, marcada por el comienzo del Abierto de Australia, Alcaraz y Sinner se reencontraron en Corea del Sur para disputar un partido de exhibición que servirá como única competencia previa antes del primer Grand Slam del año. Pero más allá del rodaje, lo que captó la atención fue un deseo compartido que hasta ahora no había sido explicitado: jugar juntos en dobles.

“Creo que sería divertido compartir la pista de manera diferente, jugando del mismo lado, al menos por una vez”, expresó Sinner durante la conferencia de prensa previa al encuentro que se disputará este sábado en Incheon. El italiano, actual número 2 del mundo, fue quien abrió la puerta a una posibilidad que parecía lejana, considerando que ambos están plenamente enfocados en sus carreras individuales.

Ambos tenistas brindaron una conferencia de prensa este viernes, previa al duelo de exhibición JUNG YEON-JE� - AFP�

Alcaraz, número 1 del ranking ATP, no solo coincidió, sino que reconoció que la idea le había rondado la cabeza: “Se me ha pasado una o dos veces por la cabeza. Sería divertido materializarla al menos una vez”. Incluso fue más allá al imaginar cómo se repartirían las tareas dentro de la cancha: “Yo jugaría de derecha y él con el revés”.

Pese al entusiasmo, ambos coincidieron en señalar que las exigencias del circuito complican una eventual participación conjunta. “El calendario es denso y estamos tan centrados en el individual que es muy difícil”, argumentó Sinner, quien viene de cerrar una temporada brillante y buscará conquistar en Melbourne su tercer título consecutivo en ese torneo.

El italiano, sin embargo, dejó abierta la puerta a una excepción: “Cuando llegás lejos en un torneo individual y después tenés que jugar dobles, no podés recuperarte correctamente. Pero si es para un solo torneo, sería formidable. Vamos a hablarlo, quizá este año, si nos sentimos bien en algún momento, o el año que viene”.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz jugando al ping pong durante el evento de bienvenida en la sede de Hyundai Card en Seúl, Corea del Sur JUNG YEON-JE� - AFP�

La complicidad entre ambos no es nueva. En 2024 y 2025 ya habían compartido cartel en partidos de exhibición de alto nivel, como las finales del Six Kings Slam, en las que el triunfo quedó en manos del italiano. En esta ocasión, el atractivo radica no solo en verlos enfrentarse antes del Abierto de Australia, sino también en la creciente posibilidad de verlos del mismo lado de la red.

La cita en Corea del Sur —más precisamente en Incheon, la tercera ciudad más poblada del país— está programada para el sábado a las 4 de la mañana de la Argentina. El encuentro será transmitido en exclusiva por Movistar+. Al finalizar, ambos viajarán a Melbourne para entrenarse directamente en las pistas del primer major de la temporada, al que llegarán sin haber disputado torneos oficiales previos. Solo Novak Djokovic, quien no tiene rodaje previsto antes del Grand Slam, comparte esa condición entre los primeros veinte del ranking.

“Venir aquí durante dos o tres días, seguir preparándome para la temporada que comienza, ha sido una gran idea”, opinó Alcaraz, quien también se refirió a los cambios recientes en su entorno: en diciembre anunció su separación de Juan Carlos Ferrero, el entrenador que lo llevó a la élite. La exhibición, entonces, funciona no solo como preparación física, sino también como una instancia de reajuste en lo deportivo y emocional.

Con el Open de Australia en el horizonte, y una rivalidad en plena ebullición, Alcaraz y Sinner empiezan a explorar una nueva narrativa: la del juego compartido. Lo que comenzó como una declaración en una sala de prensa podría convertirse, si el calendario y las energías lo permiten, en una sociedad inédita entre las dos figuras más deslumbrantes del circuito actual. ¿Y si no fuera solo una vez? La puerta está entreabierta. Y el tenis, expectante.

Agencia AFP