Un intercambio espectacular: tres “gran Willy” en un mismo punto en el ATP de Brisbane

A nueve días del comienzo de 2026, el tenis ya tiene una jugada que podría estar entre las mejores del año. Por los cuartos de final del ATP 250 de Brisbane, el estadounidense Brandon Nakashima y el belga Raphaël Collignon jugaron un impresionante punto que incluyó tres “gran Willy” y despertaron una impresionante reacción en el público.

El partido estuvo notablemente marcado por una magnífica jugada con el marcador 2-2 en el primer set. El intercambio generó que ambos tenistas pasaran la pelota 20 veces para deleitar al público con uno de los puntos más espectaculares de la semana, que incluyó tres gran Willy (dos del belga y una del estadounidense) y tres golpes cuando el punto ya había concluido.

Tanto Nakashima como Collignon estaban tan concentrados que no oyeron la decisión automática que cantó “mala” una derecha del belga y siguieron jugando incluso después de terminar el punto, hasta el extremo de que el último Willy, lanzado por Collignon, ya no tenía valor: el japonés había ganado el punto. Tras el aviso del umpire, el público aplaudió de gran manera por varios segundos desatando el asombro de los jugadores.

Finalmente, el estadounidense se llevaría el partido por 6-3, 6-3 para clasificar a las semifinales y enfrentar a su compatriota Aleksandar Kovacevic por un lugar en la final de uno de los primeros torneos que compone la gira previa al Australian Open, primer Grand Slam de la temporada.

Nakashima Y Collignon Protagonizaron Un Gran Punto En Brisbane

¿Cómo es una gran Willy?

La Gran Willy, o tweener como se la conoce en su traducción al inglés, es una jugada que lleva el nombre el apodo del tenista argentino Guillermo Vilas y que consiste en golpear la pelota entre las piernas y de espaldas a la red, usualmente como último recurso defensivo ante un globo profundo.

Popularizada a nivel mundial en la década de 1970, es un movimiento que requiere una gran habilidad, un excelente timing y que se ha convertido en un sello distintivo del tenis argentino.

El golpe fue realizado por primera vez durante una exhibición en 1974 entre Vilas y el francés Wanaro N’Godrella. De manera oficial, el tenista nacido en Mar del Plata lo aplicó en un torneo de Indianápolis en 1975, sobre polvo de ladrillo, ante el español Manuel Orentes.