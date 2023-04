El tenista Grigor Dimitrov fue asaltado antes de su debut en el ATP de Barcelona: motochorros le sustrajeron un reloj valuado en 70.000 euros

escuchar

El búlgaro Grigor Dimitrov, uno de los tenistas más talentosos del circuito y actual 31° del ranking mundial, quedó en el centro de la escena, pero no lo hizo por una victoria resonante en el ATP Tour, sino por haber sido víctima de un robo en Barcelona. A Dimitrov, que se encuentra en la capital catalana para participar del tradicional torneo Conde de Godó (comenzó este lunes, con numerosa participación sudamericana), lo asaltaron en la vía pública para robarle un reloj de alta gama.

El hecho ocurrió el último viernes por la noche, cuando Dimitrov (número 3 del mundo en 2017 y durante mucho tiempo bautizado como Baby Roger Federer por el parecido técnico que tenía con la leyenda suiza) iba en auto por la avenida de Sarrià. Según el portal catalán ElCaso.com, el deportista volvía a su hotel del entrenamiento en el Real Club de Tenis Barcelona cuando, una moto se le acercó y le cerró el retrovisor de su coche para hacerlo sacar la mano por la ventanilla. Fue entonces cuando los motochorros le arrancaron el reloj que tenía (de la marca Bianchet, valorado en 70.000 euros).

El búlgaro Grigor Dimitrov fue asaltado antes de su debut en el ATP 500 de Barcelona John Walton - PA Wire

Dimitrov, que es el undécimo favorito del ATP 500 de Barcelona (uno de los más prestigiosos de la gira europea sobre polvo de ladrillo), no se detuvo y no llamó al teléfono de emergencias 112 en el mismo momento, pero al cabo de pocos minutos, según el mismo medio catalán, alrededor de las 21.30, se presentó en una comisaría de los Mossos d’Esquadra y realizó la denuncia. Hasta el momento no se ha podido localizar ni a los ladrones, que escaparon, ni tampoco se logró recuperar el reloj.

Distintas fuentes de la investigación explicaron que sospechan de que los ladrones son napolitanos, desplazados a Barcelona. No se trata, según los Mossos d’Esquadra, de los ladrones habituales locales que hacen este tipo de robos en el centro de la ciudad, algunas veces, con violencia. Dimitrov, que saldrá adelantado en el torneo y espera en la segunda ronda por el vencedor de Albert Ramos Viñolas y el ecuatoriano Emilio Gómez (hijo de Andrés Gómez, ganador de Roland Garros 1990), hasta el momento no hizo declaraciones sobre el hecho.

Robert Lewandowski, delantero de Barcelona, también sufrió un robo en la ciudad catalana Alberto Saiz - AP

Dimitrov no es el primer deportista famoso que es víctima de un asalto. En 2020, el futbolista de Celta Fedor Smolov denunció el robo de un reloj tasado en 300.000 euros. También el delantero polaco de Barcelona, Robert Lewandowski, de camino al entrenamiento en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, fue víctima de un robo de su reloj. El hecho padecido por Dimitrov hizo recordar al que sufrió el piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc. A diferencia del tenista, el automovilista monegasco persiguió en su Ferrari a los delincuentes, que fueron detenidos y serían oriundos de Nápoles.

Triunfo de Etcheverry

El ATP 500 de Barcelona presentó cinco raquetas argentinas en el cuadro principal de singles. El primero en celebrar fue el platense Tomás Etcheverry (59°): en el court principal, llamado “Rafa Nadal”, derrotó por 6-2 y 7-5 al veterano español Pablo Andújar (37 años, actual 323°, ex 32°, jugando su última temporada profesional). Etcheverry, que sumó su 13a victoria de la temporada, este martes se medirá en la segunda ronda con otro español: Alejandro Davidovich Fokina (38°).

El festejo del platense

El santiagueño Marco Trungelliti (240°), que se había ganado la chance de jugar el primer ATP 500 de su carrera al superar los dos partidos de la clasificación, se despidió en la primera ronda del cuadro principal tras un intenso partido ante el chileno Nicolás Jarry (51°), que triunfó por 7-5 y 6-3, en 1h50m. El match, jugado en el court “Andrés Gimeno”, tuvo la presencia del exfutbolista Javier Saviola, muy amigo de Trungelliti (ambos están radicados con sus familias en Andorra).

El éxito de Jarry ante Trungelliti

Para este martes quedarán las presentaciones de Diego Schwartzman (48°) vs. el chino Yibing Wu (56°) y de Pedro Cachin (69°) vs. el neerlandés Gijs Brouwer (121°). Quedará para el miércoles el debut del porteño Francisco Cerúndolo (32° y 15° preclasificado en Barcelona) ante el español Fernando Verdasco o el italiano Francesco Passaro.

El mejor argentino del ranking mundial, Sebastián Báez (30°; su mejor ubicación), esta semana eligió jugar en el ATP 250 de Múnich. Como quinto favorito, debutará ante el local Oscar Otte (94°).

LA NACION