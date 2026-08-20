El US Open 2026 entregará el mayor premio económico de la historia del tenis profesional

El US Open, último Grand Slam de la temporada tenística que comenzará el domingo 30 de este mes, entregará el mayor premio económico de la historia del profesionalismo, alcanzando los 108 millones de dólares en total. Esto representa un aumento del 20% con respecto al récord anterior, establecido en el certamen neoyorquino de 2025 (90 millones de dólares).

En la última final del US Open, en septiembre de 2025, Carlos Alcaraz venció a Jannik Sinner CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Los jugadores de todo el torneo disfrutarán de aumentos significativos, incluyendo los mayores premios de Grand Slam de la historia para los campeones de singles del cuadro principal, con 5,5 millones de dólares, y el premio para los ganadores de la primera ronda individual, con 140.000 dólares”, comunicó el Abierto de los Estados Unidos, que se disputa en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, en el barrio de Queens.

El desglose de los premios económicos en singles.

Campeón: US$ 5.500.000

US$ 5.500.000 Finalista: US$ 2.800.000

US$ 2.800.000 Semifinales: US$ 1.450.000

US$ 1.450.000 Cuartos de final: US$ 780.000

US$ 780.000 Cuarta ronda: US$ 480.000

US$ 480.000 Tercera ronda: US$ 290.000

US$ 290.000 Segunda ronda: US$ 190.000

US$ 190.000 Primera ronda: US$ 140.000

En tanto que, la pareja (hombres, mujeres y mixto) que gane el título en dobles embolsará un premio de un millón de dólares. El ganador de la prueba de silla de ruedas obtendrá un cheque por US$ 104.000, mientras que los campeones de la categoría Quad de tenis adaptado (un grado aún mayor de dificultad) ganarán US$ 25.000.

La emoción de Aryna Sabalenka al ganar el US Open 2025, tras vencer a la estadounidense Amanda Anisimova Frank Franklin II - AP

La nueva estructura de premios ⁠se dio a conocer ⁠poco después de que los cuatro torneos más importantes del tenis anunciaran la creación de un Consejo de Jugadores del Grand Slam, cuyo objetivo es ‌darle voz a ​los jugadores en una serie de asuntos, como los premios en dinero.

El director ejecutivo de la USTA, Craig Tiley, declaró: “Este es un primer paso significativo en una inversión plurianual en los atletas, ya que el US Open sigue siendo la mejor oportunidad económica para los jugadores y la plataforma más valiosa del tenis para jugadores, aficionados y patrocinadores. Nos enorgullece ofrecer premios récord y mayores beneficios para los jugadores, además de brindar una nueva plataforma para colaborar con ellos”.