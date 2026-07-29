Esos 25 segundos cruciales: ¿Qué piensan los tenistas profesionales entre cada punto?

Emma Navarro miró hacia el cielo azul, preparada para usar los 25 segundos antes de su siguiente saque, tras quedar en desventaja en el segundo set de su partido inaugural del lunes en el DC Open, en Washington. Después de que concluyó su momento zen, se dio la vuelta y caminó hacia el muro sur del estadio del Rock Creek Tennis Center. Con 15 segundos restantes, la número 26 del mundo rastreó hacia atrás y colocó su pie a lo largo de la línea de fondo. Luego, una respiración profunda, sus ojos cerrados. Y antes de su lanzamiento, una nota mental.

Ver la pelota al contacto.

Más que en casi cualquier otro deporte profesional, el tenis es un juego de complejidad y aburrimiento. El juego ocurre solo durante aproximadamente 20 minutos de un partido de dos horas. Los 25 segundos entre cada punto, que dura momentos, se pasan en un mundo mental de consistencia. Cada respiración parece medida, cada paso sigue una ruta trazada. Ningún músculo se mueve sin un cálculo de su impacto.

“Podemos ser un poco psicópatas”, dijo Navarro. “Pero quieres asegurarte de estar lo más presente posible”.

¿Cómo logra uno eso?

“¿Quién sabe honestamente?"

Ver la pelota al momento del impacto con la raqueta, la fórmula de Emma Navarro HENRY NICHOLLS - AFP

Lo que los tenistas piensan en los 25 segundos entre el final de un punto y el eco del golpe con el que comienza el siguiente varía drásticamente. El objetivo para cada uno es el mismo: una sensación siempre esquiva de ritmo puro, no mitigada por la pausa en el juego. El camino para lograr tal sentimiento, sin embargo, puede llevar a algunos a lugares oscuros.

Para una estrella como Taylor Fritz, el número 10 del mundo, estos momentos se pasan quitándose de encima el peso de la multitud. Cuando se gira de cara a la red para caminar hacia su línea de fondo, más ojos en el metro cuadrado más cercano están puestos en él que en cualquier otra coordenada. El Washington Open solo amplifica esa sensación, ya que cada jugador camina entre el público general hacia y desde sus partidos. “Aunque te acostumbras a caminar entre las luces, las cámaras y demás”, dijo Fritz. “Pero puedes sentirlo.”

“Así que trato de respirar”, continuó. “Es un momento para que yo me calme, me tranquilice, me enfoque en lo que tengo que hacer después”.

Taylor Fritz pone énfasis en la respiración para concentrarse entre punto y punto EMILEE CHINN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fritz emplea ejercicios de respiración, que se han convertido en favoritos entre los atletas de tenis y golf que pasan más tiempo pensando en lo que harán que haciéndolo realmente. Navarro también dijo que ha participado en los ejercicios. Su problema: “Pasas más tiempo pensando en la respiración que en el juego real”.

Uf. Aquí yace el vórtice central que envuelve a los tenistas más fuerte que el encordado de sus raquetas. En resumen: si el único objetivo es encontrar este estado difícil de comprender conocido entre los atletas como “flujo”, entonces la mente podría aventurarse a uno de dos lugares.

La primera escuela de pensamiento es que un jugador debe estar presente e interactuar con lo que está ocurriendo en el juego. En ese espacio, pueden aceptar el éxito y el fracaso, adaptarse y seguir adelante.

La segunda línea de pensamiento exige que un jugador haga todo lo posible para enfocarse en algo que no es lo que está ocurriendo. Múltiples estudios han encontrado que la forma más fácil de sofocar un bucle de estrés es enfocarse en otra parte o encontrar a alguien en quien confiar. En la cancha, estás solo. Así que permitir que la mente se aleje podría ser la mejor opción.

“Tiendo a pensar que quieres saber qué está pasando”, dijo Ashlyn Krueger. “No deberías dejarte consumir por ello, pero reconocer lo que está sucediendo es lo que te permite cambiar las cosas”.

Cuando Krueger tenía 17 años, sus padres le dijeron que podía intentar el tenis profesional, pero que si no tenía éxito en dos años, terminaría en un dormitorio universitario. En los cinco años transcurridos desde entonces, ha ascendido en los rankings profesionales lo suficiente como para redirigir sus preocupaciones, entrando esta semana en el puesto 67°.

“Debido a mis antecedentes, creo que puedo ver el panorama general”, dijo. “Cada punto solo significa tanto como te mantengas enfocada”.

Para lograr eso, ella habla consigo misma. Casi todos los jugadores en el DC Open, sin importar su filosofía mental, llevan un diálogo personal. A Krueger le gusta decirse “buen tiro”. Navarro tiene mantras calmantes que establece antes de cada partido, los cuales dirá antes de cada punto para conjurar una sensación de regularidad.

El número 8 del mundo, Ben Shelton, adopta un enfoque diferente. “Me daré una patada”, dijo, “y luego me reiré”.

La duda es un asistente habitual en estos 25 gloriosos segundos. Aceptar eso es cómo sobreviven los que son como Shelton.

Ben Shelton: la fórmula de la sonrisa para apaciguar tensiones Chris Young - The Canadian Press

“Solo necesitas ser capaz de seguir adelante”, dijo. Krueger estuvo de acuerdo: “Todo es confianza en uno mismo”.

Algunos piensan en familiares y entrenadores a quienes asocian con alegría y éxito. Otros eligen objetos alrededor de los lugares para enfocarse. Seguramente, alguien pasa esos valiosos pasos debatiendo qué, entre las abundantes opciones de la capital, quieren para cenar. (Nota: The Washington Post no pudo obtener ninguna confesión).

Después de su autocontrol el lunes, Navarro ganó los siguientes cuatro juegos y terminó con Sofia Kenin, 6-0, 7-5. Casi la mitad de sus victorias este año han requerido tres sets, por lo que el partido de 1:39 fue un buen cambio de ritmo. “Viene de la consistencia”, dijo. “Como sea que puedas lograrlo”.

Navarro alterna lo que se dice a sí misma entre puntos, dependiendo del oponente y el estilo que necesitará jugar. Reiterar lo que ha entrenado no puede hacer daño, pensó.

Pero recientemente, un mensaje se ha convertido en un elemento básico de su rutina de saque y recepción.

Comprométete con ello, y confía en ello.