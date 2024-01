escuchar

En una final toda argentina, Facundo Bagnis dio el gran impacto, impuso su experiencia y se consagró campeón del Challenger de Buenos Aires II, que se realizó en el Tenis Club Argentino. Para Bagnis, de 33 años y ubicado en el puesto 241° del ranking mundial, fue un triunfo especial, que llegó después de quince meses de sequía. En una entretenida definición, venció por 7-5, 1-6 y 7-5, en dos horas y 50 minutos de juego, a quien llegaba como máximo favorito del torneo, Mariano Navone (125°).

Bagnis volvió a gritar campeón, en su país, en su club y frente a un adversario que también es uno de sus amigos dentro del circuito. El tenista de Armstrong consiguió el trofeo número 17 de su carrera en el circuito de Challengers, en el que sólo cinco jugadores en toda la historia lo superan; entre los argentinos, igualó a Máximo González y sólo es superado por Carlos Berlocq, que sumó 19 conquistas.

El desahogo de Facundo Bagnis tras ganar el Challenger de Buenos Aires OMAR ERRE

Después de casi tres horas de juego, Bagnis se impuso por 7-5, 1-6 y 7-5, no sin antes remontar un 0-2 y un 3-5 en el tercer set. Ya durante la semana el zurdo había atravesado desafíos similares, cuando, por ejemplo, remontó en los octavos de final frente a Renzo Olivo, después de estar set abajo y 0-3 en el segundo set. La anterior conquista de Bagnis en este nivel del circuito se remonta a Ambato 2022. Al mismo tiempo, le cortó a Navone una racha de 19 triunfos consecutivos y tres títulos en el país.

“Me acordé de todos los partidos del torneo en los que siempre, en algún momento, estuve abajo. Salvo en la primera ronda, en el resto me tocó remontar. Y [en el 3-5 del tercer set] dije ‘¿por qué no acá?’. Necesitaba un plus desde lo físico y correr el cansancio con la cabeza. A veces, la misma adrenalina te ayuda a hacerlo, pero en algún punto largo las piernas no te responden. De aire estaba bien, pero las piernas no me respondían; entonces perdía mucha calidad en el juego y en los ajustes. Después me encontré con que el final fue un poco más fácil, porque gané ocho puntos seguidos. Levantar de un 5-3 a un 7-5, en una final con un partido tan parejo, me pone muy contento”.

El zurdazo de Facundo Bagnis en un tramo de la final ante el ascendente Navone OMAR ERRE

Navone, surgido de de 9 de Julio, fue el máximo ganador en la categoría en la temporada pasada con cinco títulos. Con este triunfo, Bagnis subirá al puesto 210° del ranking de la ATP, mientras que Navone escalará al 116°, su mejor posición, mientras se acerca al Top 100.

Después de un 2023 en el que los resultados no lo acompañaron, Bagnis perdió varias posiciones en el ranking y se alejó incluso de la posibilidad de acceder a las qualies de los Grand Slam. Este año tuvo que esperar hasta último momento -y nada menos que por la baja de Rafael Nadal- para ingresar en la clasificación del Australian Open. Ya de regreso en Buenos Aires, preparó el torneo en polvo de ladrillo durante diez días y, al ganarlo, dio un buen salto en la clasificación semanal del tour.

Navone cumplió una gran semana, más allá de que se quedó con las ganas de volver a festejar en Buenos Aires OMAR ERRE

“Si bien es el título 17, a medida que van pasando los años se van haciendo cada vez más importantes. Ahora este es el preferido. Al principio se hace jugando bien, pero con mucha vitalidad. Uno simplemente juega al tenis y nada más. Hoy, para jugar al tenis tengo que hacer muchas cosas. Una de ellas es poder mantenerme con una energía alta y cuidando mi cuerpo. Antes de la final, hablaba con mi equipo de esto y recordamos que llegué el jueves (previo) acá. Al final de cada partido hice hielo, masaje, kinesiología… no son solo las dos horas de cancha. Ese trabajo tuvo un final excelente. Y me hubiese ido muy contento aunque perdiera. Ganarle a Mariano, con el presente que está teniendo, me pone aún más contento”, reflexionó Bagnis.

