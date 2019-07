Wimbledon | Grand Slam -

11 de julio de 2019 • 23:59

Wimbledon tendrá un nuevo y esperado capítulo del superclásico del tenis del siglo XXI. Este viernes, en el segundo turno de la cancha central, habrá otra edición de la rivalidad entre Roger Federer y Rafael Nadal en el court central del All England Lawn Tennis Club. Y aunque hay récord favorable de 24-15 para el manacorí, la semifinal será un partido aparte. El partido será aproximadamente a las 11.30 de la Argentina, luego de la otra semifinal que sostendrán, desde las 9, el serbio Novak Djokovic (1°), defensor del título, y el español Roberto Bautista Agut. Televisará ESPN y se podrá ver online por la plataforma ESPN Play.

Será el 40° duelo oficial entre Nadal y Federer, el primero en césped y en Wimbledon desde que Nadal ganara la final de 2008 para levantar el primero de sus dos títulos en el All England Tennis Club (también se impuso en 2010). Después de ganar su 12° Roland Garros, el español (18 'grandes') está más cerca que nunca de Federer y la carrera de leyendas parece ya un maratón que no termina, a sus 33 y 37 años.

Aquel 6 de julio de 2008 se jugó uno de los superclásicos más recordados: Nadal venció a Federer por 6-4, 6-4, 6-7, 6-7 y 9-7 y logró ganar por primera vez en Wimbledon, en la tercera final en fila que disputaban. En 2006 y 2007, el dueño de All England fue el suizo, pero aquella tarde de 2008 fue recordada por las interrupciones por la lluvia que llevaron a terminar el duelo casi en penumbras. "Fue el partido más grande que haya visto nunca", dijo John McEnroe. Al clásico no le faltó nada. Tuvo emoción, épica, nervios. Once años después, siguen dominando el tenis y vuelven a verse las caras.