Venus Williams recibió una invitación para jugar en el Australian Open

MELBOURNE, Australia (AP).— A los 45 años, Venus Williams, siete veces campeona de Grand Slam en individuales, ha recibido una invitación para participar en el Australian Open, que comienza el 18 de este mes en Melbourne. El torneo anunció el viernes que Williams volvería al Melbourne Park 28 años después de su primera aparición. En 1998, derrotó a su hermana menor Serena en la segunda ronda antes de caer en cuartos de final ante su compatriota Lindsay Davenport.

Venus había anunciado en noviembre que jugaría en Auckland, Nueva Zelanda, donde también recibió una invitación, dos semanas antes del Abierto de Australia. El Abierto de Australia anunció que Williams también participará en un torneo en Hobart, Australia, una semana después y justo antes de que comience el torneo en Melbourne Park.

Williams se convertirá en la mujer de más edad en competir en el cuadro principal del Abierto de Australia Heather Khalifa - FR172147 AP

Su última aparición en Melbourne fue en 2021 y ha quedado subcampeona en dos ocasiones en el torneo individual femenino, tras perder contra Serena en las finales de 2003 y 2017.

El récord de Williams en Melbourne Park es de 54 victorias y 21 derrotas. Este año será la vigésimo segunda vez que participe en el cuadro principal.

Según el torneo, Williams se convertirá en la mujer de más edad en competir en el cuadro principal del Abierto de Australia, superando el récord que ostentaba hasta ahora la japonesa Kimiko Date, que tenía 44 años cuando cayó en primera ronda en Melbourne Park en 2015.

A finales de diciembre, Williams se casó con el modelo y actor danés Andrea Preti en Palm Beach, Florida.