United Cup 2026 hoy: partidos y cómo están los grupos

Entre este viernes y el sábado se desarrolla la segunda jornada de la United Cup en Australia con partidos correspondientes a los grupos A, B, C y D en Sídney y Perth. Los encuentros de la selección argentina se pueden ver por TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.

La actividad inicia a las 20.30 (hora argentina) con la serie entre Bélgica y China en el Ken Rosewall Arena de Sídney. A continuación, desde no antes de las 3.30 del 3 de enero, el anfitrión se mide ante Noruega. En el RAC Arena de Perth, a las 23 de este 2 de enero, Francia y Suiza se ven las caras y luego le dan lugar a la Argentina vs. Estados Unidos, serie prevista para desde no antes de las 6 del sábado.

Sebastián Báez es el principal tenista de la selección argentina en la United Cup COLIN MURTY� - AFP�

Del certamen participan 18 países divididos en seis grupos de tres integrantes cada uno. En la primera etapa se enfrentan todos contra todos a una ronda. Las series son con un partido masculino, otro femenino y un tercero de dobles mixto. El líder de cada zona avanza a los cuartos de final con los mejores segundos de Perth y Sydney. Deste entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la definición.

La United Cup es un torneo mixto que no reparte puntos para el ranking ATP y WTA pero sí un jugoso premio económico (US$ 11.806.190 en total) y la posibilidad de entrenar y competir en instalaciones de primer nivel con miras a la inminente gira australiana, que desembocará en el primer Grand Slam de 2026, el Australian Open el 18 de enero.

Posiciones de los grupos de la United Cup

Tablas de posiciones de la United Cup 2025

Un torneo con varias figuras

La selección nacional conforma el grupo A junto Estados Unidos y España. Sus tenistas titulares son Sebastián Báez y Solana Sierra mientras que también conforman el equipo Marco Trungelliti (129°) y el doblista Guido Andreozzi (32° de la especialidad) más las jugadoras María Lourdes Carlé (152°) y Nicole Fossa Huergo (105° en dobles).

España cuenta con Jaume Munar, 36° del mundo, y Jessica Bouzas Maneiro (41°). Los estadounidenses, campeones defensores de la corona y candidatos a repetirla, tiene como raquetas principales a Taylor Fritz (6° del mundo) y Coco Gauff (3° de la WTA).

Taylor Fritz y Coco Gauff son los principales representantes de Estados Unidos en la United Cup Rick Rycroft - AP

Fritz y Gauff no son las únicas figuras que dicen presente en la United Cup. Alemania, tiene al número 3 del mundo, Alexander Zverev, y la debutante Eva Lys. Además, otros jugadores destacados que compiten son Iga Swiatek y Hubert Hurkacz por Polonia; Stefanos Tsitsipas y Maria Sakkari por Grecia; Jasmine Paolini y Flavio Cobolli en Italia; Felix Auger-Aliassime y Victoria Mboko por Canadá; Emma Raducanu por Gran Bretaña, Naomi Osaka por Japón, Alex de Miñaur por Australia y Casper Ruud por Noruega.

Campeones de la United Cup