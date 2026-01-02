United Cup 2026: Argentina logró los primeros triunfos de la nueva temporada tenística

Sebastián Báez (45° del ranking) se convirtió en el primer tenista en ganar un partido oficial en la temporada 2026. Lo logró este viernes en Perth luciendo un destacado nivel para vencer al español Jaume Munar (33°) por 6-4 y 6-4, en una hora y 43 minutos, adelantando al equipo argentino en la serie inaugural de la United Cup 2026, el certamen mixto que abre la gira australiana.

Sebastián Báez hits comenzó el año venciendo a Jaume Munar en la United Cup COLIN MURTY� - AFP�

La jornada fue perfecta para el equipo nacional en el RAC Arena de Perth. Después de Báez, la marplatense Solana Sierra (66°) colocó el 2-0 al derrotar a Jessica Bouzas Maneiro (41°) por 6-4, 5-7 y 6-0, en dos horas y dos minutos.

En el partido se vivió un momento divertido cuando Sierra se lamentó por haber fallado una volea y no haber podido cerrar el partido en dos sets (estuvo a dos puntos de hacerlo). Al regresar al rincón del equipo, con el resto de sus compañeros, el capitán Sebastián Gutiérrez le sacó una sonrisa, diciéndole: “Yo soy hincha de Racing. Imaginate lo que sufrí en la vida”.

Argentina en la United Cup, en Perth: Sebastián Gutiérrez (capitán), Nicole Fossa Huergo, Guido Andreozzi, Marco Trungelliti, Lourdes Carlé, Solana Sierra y Sebastián Báez Janelle St Pierre - Getty Images AsiaPac

En el último partido por el Grupo A, en el punto de dobles mixto, Guido Andreozzi (33° de la especialidad y, seguramente, uno de los jugadores que en febrero actuarán en la serie de Copa Davis de visitante ante Corea) y María Lourdes Carlé derrotaron a Yvonne Cavalle-Reimers e Inigo Cervantes por 7-6 (8-6) y 6-2, en 1h34m.

Clean sweep for Team Argentina on Day 1 🧹 pic.twitter.com/WabgYpTj5f — United Cup (@UnitedCupTennis) January 2, 2026

Este sábado, Argentina disputará el último -y el más desafiante- partido de la zona: ante Estados Unidos, el campeón defensor, que presentará a dos de sus estrellas, Taylor Fritz (6°) y Coco Gauff (3°).

Guido Andreozzi y Lourdes Carlé, el dobles mixto argentino que debutó en la United Cup con un éxito ante España COLIN MURTY� - AFP�

“Disfruté mucho este momento, disfruté en la cancha, así que estoy contento de haber ganado este punto para Argentina. Estoy feliz porque estoy recuperándome de unas molestias y lesiones de los últimos dos años. Así que, por supuesto, quiero más. Tengo confianza y creo en mi equipo y en mi país”, expresó Báez, que, efectivamente, estuvo luchando con distintas dificultades físicas en los últimos tiempos. De hecho, había ganado cinco partidos ATP desde abril y su último éxito ante un rival de mejor ranking había sido ante Holger Rune en la tercera ronda de Roma 2024 (el danés era 12° y, el nacido en Billinghurst, 19°).

La marplatense Solana Sierra venció a la española Jessica Bouzas Maneiro en la United Cup en Perth COLIN MURTY� - AFP�

Báez no ganaba un partido desde la primera ronda del Masters 1000 de Shanghai (ante el chino Zhizhen Zhang). Frente a Munar, un jugador que se destacó en la temporada 2025, el argentino logró el 65% de primeros servicios, ganó el 59% de puntos con el primer saque y el 60% con el segundo; además, le rompió el servicio al europeo en cuatro oportunidades y se mostró agresivo, yendo a la red cada vez que se le presentó la chance.

Reverse uno card 🤭 pic.twitter.com/A3dXNECR1y — United Cup (@UnitedCupTennis) January 2, 2026

Sierra, octavofinalista de Wimbledon 2025, estuvo a dos puntos de ganar en dos sets: estuvo 30-30 al saque con 5-3 y un 5-4 al resto. Pero al final, necesitó de tres sets para superar a la española y conseguir su tercera victoria sobre una rival del top 50. Perdió solo ocho puntos en el tercer set.

Vamos Solana 🇦🇷@sierra_solana defeats Bouzas Maneiro 6-4 5-7 6-0 to clinch victory for Argentina! #UnitedCup pic.twitter.com/ggbE2tBxgd — Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2026

“Fue un partido muy difícil. Intenté concentrarme en mi juego. Lo estaba haciendo muy bien, pero con el 5-2 en el segundo set bajé el nivel. Pero estoy muy orgullosa de cómo mantuve el ritmo en el tercer set. Estoy súper feliz de empezar el año compitiendo y representando a Argentina. Es una semana diferente, compartiendo la semana con el equipo. Estamos disfrutando cada momento”, apuntó Sierra, de 21 años.

Además de los jugadores que compitieron en la primera jornada, el equipo argentino de la United Cup 2026 es completado por Marco Trungelliti y Nicole Fossa Huergo.