Final del US Open 2026: a qué hora juegan Alexander Zverev vs. Ben Shelton

Alexander Zverev (1°) y Ben Shelton (8°) se enfrentan este domingo en la final del US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos, y que en la rama femenina se llevó Elena Rybakina (2ª) con una victoria en la definición sobre Aryna Sabalenka (1ª).

El partido inicia a las 15 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

El alemán Alexander Zverev ganó los cinco partidos que disputó frente a Ben Shelton

Ninguno de los tenistas sabe lo que es ganar el major norteamericano. El alemán disputa su tercera final seguida de Grand Slam y la sexta en su carrera, luego de haber conquistado este año Roland Garros en el que fue su primera corona en los torneos más importantes del circuito de la ATP.

El estadounidense, por su parte, quiere quebrar la racha de más de dos décadas sin que un tenista de su país se consagre campeón de un Grand Slam. El último que lo logró fue Andy Roddick en el US Open 2003. Para ello, debe vencer a un rival con el que perdió las cinco veces que lo enfrentó y al que solo le quitó un set de los 11 que disputó. La última vez que se vieron las caras fue en el Round Robin del ATP Finals 2025 con triunfo de ‘Sascha’ por 6-3 y 7-6 (6).

Alexander Zverev y Ben Shelton se verán las caras en la final del US Open 2026 de este domingo Canchallena

El camino de Zverev hacia la final

Primera ronda : 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-5 y 6-4 al italiano Lorenzo Sonego.

: 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-5 y 6-4 al italiano Lorenzo Sonego. Segunda ronda : 6-4, 4-6, 7-6 (3), 6-7 (3) y 6-3 al francés Quentin Halys.

: 6-4, 4-6, 7-6 (3), 6-7 (3) y 6-3 al francés Quentin Halys. Tercera ronda : 6-2, 7-6 (2) y 6-2 al chileno Alejandro Tabilo (25°).

: 6-2, 7-6 (2) y 6-2 al chileno Alejandro Tabilo (25°). Octavos de final : 6-2, 6-2 y 7-6 (3) al italiano Luciano Darderi (21°).

: 6-2, 6-2 y 7-6 (3) al italiano Luciano Darderi (21°). Cuartos de final : 6-2, 7-5 y 6-1 al neerlandés Botic van de Zandschulp.

: 6-2, 7-5 y 6-1 al neerlandés Botic van de Zandschulp. Semifinales: 6-3, 7-6 (7) y 7-6 (6) al ruso Karen Khachanov.

El camino de Shelton hacia la final

Primera ronda : 1-6, 6-1, 7-6 (3) y 6-2 al neerlandés Tallon Griekspoor.

: 1-6, 6-1, 7-6 (3) y 6-2 al neerlandés Tallon Griekspoor. Segunda ronda : 6-3, 5-7, 7-6 (3) y 7-5 al polaco Hubert Hurkacz.

: 6-3, 5-7, 7-6 (3) y 7-5 al polaco Hubert Hurkacz. Tercera ronda : 7-6 (3), 6-7 (5), 6-3 y 6-4 al canadiense Denis Shapovalov.

: 7-6 (3), 6-7 (5), 6-3 y 6-4 al canadiense Denis Shapovalov. Octavos de final : 6-2, 6-3 y 6-4 al griego Stefanos Tsitsipas.

: 6-2, 6-3 y 6-4 al griego Stefanos Tsitsipas. Cuartos de final : 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (7) al español Carlos Alcaraz (2°).

: 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (7) al español Carlos Alcaraz (2°). Semifinales:4-6, 6-3, 6-3 y 7-5 al estadounidense Frances Tiafoe (11°).

Últimos campeones del US Open

2006: Roger Federer (Suiza).

2007: Roger Federer (Suiza).

2008: Roger Federer (Suiza).

2009: Juan Martín del Potro (Argentina).

2010: Rafael Nadal (España).

2011: Novak Djokovic (Serbia).

2012: Andy Murray (Gran Bretaña).

2013: Rafael Nadal (España).

2014: Marin Čilić (Croacia).

2015: Novak Djokovic (Serbia).

2016: Stan Wawrinka (Suiza).

2017: Rafael Nadal (España).

2018: Novak Djokovic (Serbia).

2019: Rafael Nadal (España).

2020: Dominic Thiem (Austria).

2021: Daniil Medvedev (Rusia).

2022: Carlos Alcaraz (España).

2023: Novak Djokovic (Serbia).

2024: Jannik Sinner (Italia).

2025: Carlos Alcaraz (España).

Carlos Alcaraz fue el último campeón del US Open, en 2025 Kirsty Wigglesworth - AP

Tabla de campeones del US Open