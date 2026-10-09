Francisco Cerúndolo festejó en el Masters 1000 de Shanghái, que ya se quedó sin Novak Djokovic

Francisco Cerúndolo, el mejor tenista sudamericano del ranking (20°), en su debut en el Masters 1000 de Shanghái logró sostener el impulso que trae en la gira asiática, donde la semana pasada alcanzó los cuartos de final del ATP 500 de Pekín. El argentino de 28 años salió adelantado en China por ser el 21° preclasificado y, en su presentación, directamente en la segunda ronda, venció al siempre peligroso ruso Roman Safiullin (hoy, 79°; 36° en 2024) por 7-6 (7-5) y 6-3, en una hora y 36 minutos, en el court número 4 del complejo asiático, el estupendo Qizhong Forest Sports City Arena.

Francisco Cerúndolo crispando el puño en China PEDRO PARDO - AFP

Favorito en el desafío ante un rival que no había perdido sets en los tres partidos que ya había disputado en el torneo (dos de la clasificación, uno del main draw), Cerúndolo tomó la iniciativa del match y se adelantó 4-1, sin embargo no pudo mantener la precisión, Safiullin creció, consiguió un quiebre en el séptimo game y llegaron al tie-break. Pero allí sí el porteño pudo desanudar un parcial espinoso. En el segundo set todo fue equilibrado hasta el séptimo game, cuando el mayor de los hermanos Cerúndolo logró un quiebre (4-3), luego sostuvo su servicio (5-3) y volvió a conseguir un rompimiento para sentenciar el encuentro (6-3), en una jornada con 23° y casi un 80% de humedad.

Cerúndolo sumó ocho aces, no cometió dobles faltas, registró un 61% de primeros servicios, ganando el 80% de puntos con el primer saque (28 de 35) y el 73% con el segundo (16 de 22). Con el triunfo ante Safiullin, el ranking en vivo lo muestra a Cerúndolo en el puesto 18° (+2), su mejor posición histórica, conseguida por primera vez en mayo de 2025. Hubo un momento de tensión en el primer set, en el que Francisco se enojó con un espectador que estaba gritando y le pidió al umpire, el francés Louis Boucharinc, que lo quitaran de la cancha, pero finalmente la situación se calmó y no hubo inconvenientes.

El domingo, el rival de Cerúndolo en la tercera ronda será el checo Jakub Mensik, 13° preclasificado en Shanghái y a quien batió en el último torneo, en Pekín (6-3 y 6-3, en los 8vos de final). El historial total es de 3-0 en favor de Francisco (también se impuso en Madrid 2025 y en Pekín 2024).

Hasta aquí, el mejor resultado de Cerúndolo en Shanghái, el penúltimo Masters 1000 de la temporada (sólo resta París), fue en 2024, el año de su debut: llegó hasta los 8vos de final, donde perdió con Sebastian Korda (EE.UU.; inactivo desde marzo, tras someterse a una cirugía de espalda).

Lo mejor de Cerúndolo vs. Safiullin

Este sábado debutará en el torneo el platense Tomás Etcheverry, que también salió adelantado al ser 28° preclasificado. Su rival será el checo Dalibor Svrcina, 126°, proveniente de la qualy y vencedor en la primera ronda del main draw ante Cameron Norrie.

También este sábado y por la segunda rueda del Masters 1000 chino jugarán Camilo Ugo Carabelli vs. Felix Auger-Aliassime (Canadá, cuarto favorito), Juan Manuel Cerúndolo vs. el español y 2do favorito Carlos Alcaraz (desde las 7 de la Argentina; ESPN y Disney+), Sebastián Báez vs. el monegasco y campeón defensor Valetin Vacherot (17°) y Thiago Tirante vs. el español Rafael Jodar (12°).

Djokovic, eliminado en el debut

Pocas horas después de ganar el título en el ATP 500 de Pekín y con menos energía en su cuerpo, Novak Djokovic debutó en la segunda ronda de Shanghái, siendo el décimo preclasificado, y cayó contra Hubert Hurkacz (actual 34°, 6° en 2024) por 6-4 y 6-3.

Novak Djokovic, con poca energía, perdió ante el polaco Hubert Hurkacz en el Shanghai Masters HECTOR RETAMAL - AFP

El polaco de 29 años, que compite en Shanghái por primera vez desde que levantó el trofeo en 2023, logró su primera victoria ante Nole en nueve intentos. Ahora es el cuarto jugador en vencer en el circuito a Djokovic en superficie dura, a Rafael Nadal en polvo de ladrillo (en Roma 2024) y a Roger Federer en césped (cuartos de final de Wimbledon 2021, el último partido oficial del maestro suizo), uniéndose así a Andy Murray, Dominic Thiem y Alexander Zverev.

A propósito de Zverev, el último campeón del US Open y Roland Garros, sigue adelante en su objetivo de alcanzar la cima del ranking por primera vez. Hoy le costó cerrar el desafío ante el invitado chino Wu Yibing (113°) por 6-4 y 7-6 (7-4), para alcanzar la tercera ronda. Sascha ganaba 6-4, 5-5 y tenía un punto de quiebre con el servicio de Wu cuando tropezó y se torció el tobillo izquierdo, pero tras una breve pausa, se levantó y se movió con relativa libertad en los últimos tramos del segundo set para sellar la victoria, tras una hora y 36 minutos. Si alcanza las semifinales en Shanghái se asegurará ser número 1.