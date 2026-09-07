US Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

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En la novena jornada en Flushing Meadows se cierran los octavos de final de los torneos masculino y femenino; juegan Alexander Zverev y Francisco Cerúndolo
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Avanza este lunes 7 de septiembre el US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y en la novena jornada se cierran los octavos de final de los torneos masculino y femenino. La actividad inicia a las 12 (hora argentina) y los juegos se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
En ambos certámenes hay cuatro partidos. En el de varones juegan, en el estadio Arthur Ashe, Francisco Cerúndolo (24°), el único argentino que sigue en carrera, vs. el belga Alexander Blockx (28°) mientras que desde las 21.40 lo hace Alexander Zverev (1°) vs. el italiano Luciano Darderi (21°).
En el estadio Louis Armstrong, a las 17, el ruso Karen Khachanov choca con el estadounidense Learner Tien (14°) y el Grandstand se presenta, a las 15.30, el francés Arthur Gea (LL) ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp.
Cuadro del US Open masculino
Tabla de campeones del US Open
- Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7
- Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5
- Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4
En el torneo de mujeres, en el estadio principal abre la jornada la polaca Iga Swiatek (2ª), vs. la china Zheng Qinwen (Q) mientras que a las 20 hay duelo entre estadounidenses con Iva Jovic (14ª) y Coco Gauff (4ª).
Los otros dos partidos del día son en el Louis Armstrong: desde las 12 chocan la rusa Mirra Andreeva (5ª) vs. la austríaca Anastasia Potapova (24ª) y, a las 15.30, la nipona Naomi Osaka (13ª) choca con la kazaja Elena Rybakina (2ª).
Cuadro del US Open femenino
Tabla de campeonas del US Open
- Molla Bjurstedt (Noruega / Estados Unidos) - 8
- Helen Wills (Estados Unidos) - 7
- Chris Evert (Estados Unidos) / Serena Williams (Estados Unidos) - 6
- Margaret Court (Australia) - Steffi Graf (Alemania) - 5
- Martina Navratilova (República Checa) - 4
- Billie Jean King (Estados Unidos) / Kim Clijsters (Bélgica) - 3
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