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US Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

En la novena jornada en Flushing Meadows se cierran los octavos de final de los torneos masculino y femenino; juegan Alexander Zverev y Francisco Cerúndolo

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Francisco Cerúndolo quiere meterse entre los ocho mejores del US Open
Francisco Cerúndolo quiere meterse entre los ocho mejores del US OpenMatthew Stockman - Getty Images

Avanza este lunes 7 de septiembre el US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y en la novena jornada se cierran los octavos de final de los torneos masculino y femenino. La actividad inicia a las 12 (hora argentina) y los juegos se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En ambos certámenes hay cuatro partidos. En el de varones juegan, en el estadio Arthur Ashe, Francisco Cerúndolo (24°), el único argentino que sigue en carrera, vs. el belga Alexander Blockx (28°) mientras que desde las 21.40 lo hace Alexander Zverev (1°) vs. el italiano Luciano Darderi (21°).

En el estadio Louis Armstrong, a las 17, el ruso Karen Khachanov choca con el estadounidense Learner Tien (14°) y el Grandstand se presenta, a las 15.30, el francés Arthur Gea (LL) ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp.

Cuadro del US Open masculino

La parte alta del cuadro masculino del US Open 2026
La parte alta del cuadro masculino del US Open 2026
La parte baja del cuadro del US Open masculino
La parte baja del cuadro del US Open masculino

Tabla de campeones del US Open

  • Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7
  • Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5
  • Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4

En el torneo de mujeres, en el estadio principal abre la jornada la polaca Iga Swiatek (2ª), vs. la china Zheng Qinwen (Q) mientras que a las 20 hay duelo entre estadounidenses con Iva Jovic (14ª) y Coco Gauff (4ª).

Los otros dos partidos del día son en el Louis Armstrong: desde las 12 chocan la rusa Mirra Andreeva (5ª) vs. la austríaca Anastasia Potapova (24ª) y, a las 15.30, la nipona Naomi Osaka (13ª) choca con la kazaja Elena Rybakina (2ª).

Cuadro del US Open femenino

La parte alta del cuadro del US Open femenino
La parte alta del cuadro del US Open femenino
La parte baja del cuadro femenino del US Open 2026
La parte baja del cuadro femenino del US Open 2026

Tabla de campeonas del US Open

  • Molla Bjurstedt (Noruega / Estados Unidos) - 8
  • Helen Wills (Estados Unidos) - 7
  • Chris Evert (Estados Unidos) / Serena Williams (Estados Unidos) - 6
  • Margaret Court (Australia) - Steffi Graf (Alemania) - 5
  • Martina Navratilova (República Checa) - 4
  • Billie Jean King (Estados Unidos) / Kim Clijsters (Bélgica) - 3
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