Francisco Cerúndolo perdió con Jannik Sinner y quedó eliminado del Masters 1000 de París

La última esperanza argentina en el Masters 1000 de París llegó a su fin. Francisco Cerúndolo quedó eliminado este jueves, al perder por 7-5 y 6-1 ante Jannik Sinner, número 2 del ranking mundial. El argentino estuvo cerca de ponerse en ventaja en el primer set, pero una serie de errores en un game clave -estuvo 5-6 y 30-15 con su saque y cometió cuatro errores en fila- marcó el quiebre del encuentro. Con su derrota, ya no quedan representantes nacionales en el último torneo de esta categoría en la temporada.

Cerúndolo, 21° del ranking ATP, afrontaba un desafío mayúsculo ante el italiano, segundo preclasificado y una de las grandes figuras de la temporada. Si bien el inicio del partido mostró cierta paridad, el porteño no logró capitalizar sus momentos favorables y terminó cediendo ante un rival más sólido y preciso. El primer set fue el más parejo, con un quiebre decisivo en el duodécimo game que le dio la ventaja a Sinner. A partir de allí, el desarrollo se inclinó definitivamente a favor del europeo de 24 años.

Durante ese tramo inicial, el número 2 del mundo mostró gestos de dolor en su pierna izquierda y acumuló errores poco habituales. Cerúndolo tuvo margen para golpear primero, pero no logró sostener su servicio ni administrar la ventaja. Dejó pasar una oportunidad que no se repitió.

Las estadísticas reflejan con claridad el dominio del italiano. Cerúndolo apenas ganó el 55% de los puntos con su primer servicio, frente a un imponente 83% de Sinner. Además, sumó solo 14 puntos como restador, contra los 33 del italiano, y logró mantener apenas cuatro juegos de servicio, mientras que su rival ganó ocho. El balance de aciertos y fallos fue aún más marcado: el argentino sólo sumó 10 tiros ganadores y acumuló casi el triple, 29 errores no forzados, contra 22 winners y 23 equivocaciones de su adversario.

El segundo parcial fue una muestra de la distancia que hay entre ambos en esta superficie y en este momento de la temporada: Sinner quebró en dos ocasiones y cerró con autoridad.

El bonarense, único tenista nacional que había logrado superar la segunda ronda del certamen, venía de una exigente victoria frente a Miomir Kecmanovic, por 7-5, 1-6 y 7-6, pero no pudo repetir su rendimiento ante el italiano, quien impuso su jerarquía de principio a fin en una hora y 25 minutos de juego. Su eliminación se suma a las de Tomás Etcheverry, Francisco Comesana, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli, este último con una digna actuación ante el alemán, número 3 del mundo, Alexander Zverev.

Jannik Sinner es uno de los candidatos a quedarse con el título del Masters 1000 de París DIMITAR DILKOFF� - AFP�

Sinner, por su parte, ratificó su condición de candidato en París, en una semana en la que Carlos Alcaraz se despidió prematuramente. En cuartos de final, el italiano enfrentará al estadounidense Ben Shelton, que venció al ruso Andrey Rublev por 7-6 (8-6) y 6-3 en otro cruce de la jornada. Además, esta victoria lo acercó aún más al número 1 del mundo. Con 10.700 puntos, quedó a solo 550 unidades del español, y si conquista el título en París llegará a las ATP Finals como líder del ranking.

A pesar de la derrota, Cerúndolo cierra la temporada de Masters 1000 con una marca destacada: ya suma 45 triunfos en este tipo de torneos en su carrera. Se mantuvo entre los mejores 30 del año y mostró pasajes de gran nivel, aunque en París, una vez más, los detalles marcaron la diferencia.

Tras su paso por París, Cerúndolo no disputará más torneos del circuito ATP en lo que resta del año. Su cierre de temporada será con la selección nacional, en los cuartos de final de la Copa Davis frente a Alemania, en un encuentro a jugarse el 20 de noviembre, en Bolonia.

Resumen del partido