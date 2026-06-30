Francisco Cerúndolo perdió en el debut de Wimbledon ante el español Jaume Munar

LONDRES, enviado especial.- Francisco Cerúndolo llegó a Wimbledon con uno de los mejores antecedentes posibles para un jugador argentino sobre césped: poco más de una semana atrás había levantado el trofeo de Queen’s, uno de los torneos tradicionales de la gira previa al tercer Grand Slam de la temporada. Sin embargo, ese envión no tuvo continuidad en el All England Club. El argentino cayó en la primera ronda ante el español Jaume Munar (44°) por 6-1, 6-4 y 6-3, en 1h46m.

Cerúndolo, 18° preclasificado, buscaba alcanzar la segunda ronda por segunda vez en su carrera e igualar su mejor actuación en Wimbledon. Pero nunca logró imponer condiciones ante Munar, que dominó el desarrollo desde el comienzo, fue más estable en los intercambios y aprovechó mejor sus oportunidades. El partido tuvo un desarrollo claro: el español tomó rápido el control y el argentino no encontró respuestas suficientes para modificar el rumbo.

Jaume Munar dominó el partido de principio a fin Kin Cheung - AP

El primer set fue el más desigual. Munar quebró temprano, manejó los puntos con mayor precisión y cerró el parcial por 6-1, ganando el 96 por ciento de los puntos con el primer saque. Cerúndolo cometió demasiados errores, no pudo afirmarse con su saque y quedó obligado a reaccionar desde una posición incómoda.

En el segundo set, el argentino consiguió competir mejor. Estuvo más cerca en el marcador, buscó jugar con mayor agresividad y trató de apoyarse en su derecha, su golpe más importante. De todos modos, Munar sostuvo su regularidad y volvió a marcar diferencias en los momentos centrales. El 6-4 dejó al español con una ventaja de dos sets y a Cerúndolo con poco margen.

Cerúndolo no encontró ninguna respuesta frente un sólido Jaume Munar Kin Cheung - AP

El tercer parcial confirmó la tendencia del partido. Cerúndolo intentó acortar los puntos y subir su nivel, pero no logró sostener una reacción prolongada. Munar mantuvo el orden, administró la ventaja y cerró el encuentro con un 6-3 que selló una eliminación rápida para el argentino.

La caída tiene un peso especial por el contexto. Cerúndolo venía de conquistar Queen’s, el título más importante de su carrera y una señal positiva en una superficie que históricamente no había sido la más cómoda para él (ni para los sudamericanos). Por eso, su debut en Wimbledon generaba expectativa. Pero esa mejora reciente no se reflejó en el resultado de este martes y decepcionó.

Cerúndolo en los Grand Slams

Esta fue la quinta participación de Cerúndolo en Wimbledon. Su mejor actuación sigue siendo la segunda ronda alcanzada en 2023, cuando superó el debut y luego perdió ante Jiri Lehecka. En las otras cuatro participaciones quedó eliminado en la primera rueda: en 2022 ante Rafael Nadal, en 2024 frente a Roman Safiullin, en 2025 contra Nuno Borges y ahora ante Munar.

El recorrido de Cerúndolo en los Grand Slams muestra mejores resultados fuera del césped. Su mejor actuación en torneos grandes fue llegar a los octavos de final en tres oportunidades: Roland Garros 2023, Roland Garros 2024 y el Abierto de Australia 2026. En París, este año, llegó hasta la tercera ronda y perdió ante Zachary Svajda en cinco sets.

El último punto de Cerúndolo ante Munar

El campeón de Queen´s, out en primera ronda de #Wimbledon. 💔



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También se mantiene una dificultad en partidos largos de Grand Slam. Cerúndolo ganó sólo dos de los nueve encuentros a cinco sets que disputó. Sus triunfos fueron ante Dane Sweeny, en la primera ronda del Abierto de Australia 2024, y ante Matteo Arnaldi, en la primera rueda del US Open 2025. En Wimbledon había jugado un partido a cinco sets, ante Safiullin en 2024, y también lo perdió.

Esta vez no llegó a esa instancia y fue el séptimo argentino eliminado en apenas dos días de competencia, tras las caídas de aye de Sebastián Báez, Mariano Navone, Thiago Tirante, Juan Manuel Cerúndolo, Marco Trungelliti, Camilo Hugo Carabelli y Román Burruchaga en la jornada de hoy.