Francisco Cerúndolo recibió un terrible pelotazo en la red, pero ganó y es semifinalista sobre el césped de Queens

Francisco Cerúndolo, con 27 años, está en una etapa con reajustes en su carrera. Sumó a su staff de conducción, como cabeza de grupo, al chileno Nicolás Massú. La búsqueda de recuperar su mejor versión, alcanzar un mayor equilibrio en todas las facetas y buenos resultados.

Set arriba para Cerúndolo (27° del mundo), después de ganar el tie-break con autoridad por 7-1, ventaja de 2-0 y 30-30 sacando el británico Arthur Ferry (23 años, 140° del ranking mundial) sobre el césped londinense, por los cuartos de final del tradicional certamen de Queen’s. Una clásica competencia que, entre otras cosas, sirve para ambientarse para un Grand Slam siempre especial: Wimbledon, en el célebre All England.

Sin defensa: Cerúndolo atajó con su cuerpo el tiro del británico Ferry Captura

Saque del tenista local sobre el revés del argentino, para inmediatamente tomar la red. Lo usual, según los estilos, sobre este piso. Y un breve intercambio en la red. Cerúndolo ataja la primera pelota cruzada, pero queda expuesto para la réplica final. Se huele en el aire el clásico “palazo” al cuerpo, zona donde menos margen para reaccionar tiene el receptor. La resultante fue inevitable.

El tiro de revés de Ferry fue al cuello de Cerúndolo, que terminó desparramado en el piso durante varios segundos, hasta que pudo reincorporarse. Inmediatamente recibió el pedido de disculpas del rival y fue asistido por el umpire. El argentino se recuperó rápidamente, continuó el partido, y a pesar de que cedió el segundo set por 6-3, terminó accediendo a las semifinales al imponerse por 7-6 (7/1), 3-6 y 6-4.

Palazo al cuerpo

¡Durísimo! El fuerte pelotazo que fue directo a la cara de Fran Cerúndolo. 👀🚨



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De esta manera, se metió entre los cuatro mejores del certamen; este sábado, buscará un lugar en la final ante el estadounidense Brandon Nakashima, 29° del mundo, desde las 9 de la mañana, hora argentina (las 13 de Inglaterra).

Luego del paso en falso en Roland Garros, Cerúndolo dio un golpe de timón. En París, quedó eliminado en la tercera ronda por el estadounidense Zachary Svajda, 85° del mundo, que sólo tenía una victoria sobre polvo de ladrillo en el tour. En aquel partido, varias veces se dirigió muy enojado a su entrenador, Pablo Cuevas, que finalmente se retiró del court. Si bien no se desvinculó del uruguayo, a partir de este certamen sumó como coach al chileno Nicolás Massú.

Cerúndolo jugará la semifinal contra Nakashima Adam Davy - PA Wire DPA

“Estoy muy contento de haber ganado, fue un partido muy duro donde hubo muchos altibajos de niveles, tanto míos como de él. Sé que él es un jugador muy difícil acá, que juega muy bien, que se mueve muy bien en esta superficie, entonces no importaba el ranking, sabía que era un partido durísimo”, fueron las primeras sensaciones del argentino luego de la victoria.

Y continuó: “También contento de haberme mantenido a lo largo de todo el partido mentalmente compitiendo. En verdad es increíble estar en semifinales acá en Queens, un torneo de mucha historia, siempre durísimo. Vamos a tratar de recuperarnos de la mejor manera y venir mañana a jugar un gran partido de nuevo”.

Su rival, Nakashima, tiene 24 años y ocupa el puesto 29° en el escalafón mundial y que tiene un solo título en su haber: el de San Diego, en 2022. En la otra semifinal se enfrentarán el estadounidense Tommy Paul (28°) y el francés Ugo Humbert (33°).

Queens es un torneo esquivo para los argentinos. El que más cerca estuvo fue David Nalbandian en 2012, pero fue descalificado en la final ante Marin Cilic por el recordado incidente en el que, furioso, pateó el cajón donde estaba sentado en su silla uno de los jueces de línea, voló una parte y lastimó en la pierna al juez. Una reacción insólita que lo privó de poder pelear por el título