escuchar

Francisco Cerúndolo cerró la temporada 2023 en el puesto 21° del ranking mundial, muy cerca de su mejor clasificación (19°). El jugador porteño, el argentino mejor ubicado en la lista semanal del circuito masculino, completó un gran año, en el que consiguió un histórico título sobre césped, en Eastbourne, y alcanzó los octavos de final en Roland Garros y otra final en el torneo de Lyon.

Pues bien: lejos de conformarse con esto, Cerúndolo quiere apuntar más alto en 2024. Y para ello, decidió apostar por un entrenador argentino, de largo recorrido en el tour, y el más exitoso de nuestro país: Franco Davin, el coach que llevó a Gastón Gaudio a la conquista de Roland Garros en 2004 y a Juan Martín del Potro a la coronación en el US Open 2009, dos de las mayores victorias del tenis nacional.

Davin, radicado desde hace años en Miami junto a su familia, llegó a un acuerdo puntual con Cerúndolo: no lo acompañará durante toda la temporada, pero sí estará junto al tenista porteño en los torneos de Grand Slam y en los Masters 1000, las pruebas más importantes del circuito. Así, combinará su trabajo con quienes ya están acompañando a Cerúndolo, los entrenadores Kevin Konfederak y Nicolás Pastor.

Francisco Cerúndolo y una postal londinense; detrás, el césped de Wimbledon Gentileza Juan Acuña

Davin, de 53 años y nacido en Pehuajó, ya ha trabajado con Guillermo Coria, Gastón Gaudio y Juan Martín del Potro, y también colaboró recientemente con Lourdes Carlé; en el ámbito internacional, asistió, entre otros, a Grigor Dimitrov, Fabio Fognini, Kyle Edmund y Cristian Garín, y hace poco más de dos décadas fue el capitán que devolvió a Argentina al Grupo Mundial de la Copa Davis, después de una década en el ascenso. Conocedor del circuito, buscará trasladarle toda su experiencia a un jugador que tiene un tenis moderno, acorde a estos tiempos del circuito, con potencia en sus golpes, buenos desplazamientos, y vocación ofensiva.

Franco Davin. Daniel Jayo

En líneas generales y, a diferencia de su hermano Juan Manuel (campeón del ATP de Córdoba en 2021), que hizo la etapa junior y transitó el camino habitual de crecimiento en el circuito, el desarrollo de la carrera de Francisco fue menos convencional: nunca estuvo entre los mejores tres de su categoría (nació en 1998) y hasta llegó a probar suerte en el tenis universitario de los Estados Unidos. El título que ganó este año sobre césped, históricamente la superficie más incómoda para los jugadores de la región, fue otro paso “ilógico” dentro de una carrera que sigue creciendo, y que le permitió ser parte del Top 20 por unas semanas.

Francisco Cerúndolo, su madre María Luz y su equipo, tras la conquista del torneo de Eastbourne GLYN KIRK - AFP

“Al principio era todo medio raro, me sobrepasaba un poco la situación. Es como que siempre estaba extasiado, por así decirlo, pero ahora me voy acostumbrando, esto es parte de mi vida y lo voy tomando como algo más normal. Obvio que siempre están las presiones. Pero hay que tomar el lado positivo: si tenés presiones nuevas, significa que estás haciendo bien las cosas, porque los rivales te quieren ganar o porque las marcas te quieren tener. Entonces, es como una presión linda y trato de tomarla así. El deporte tiene esas cosas y hay que saber lidiar con eso. Para mí, es un orgullo ser el número uno de Argentina en el ranking y de Latinoamérica; trato de asumirlo así”, le dijo este año a LA NACION.

Y allí también habló de lo que viene: “Ser Top 10 es algo que ya lo tengo en la mira. Pero no es un objetivo que tengo a corto plazo. Mi plan para 2023 era poder meterme top 20 y lo pude hacer. Ser top ten para el año que viene podría ser un lindo sueño a cumplir después de hacer una buena pretemporada. Obvio que ser top 10 es algo que deseo, que lo tengo ahí, pero todavía no es algo que me quita el sueño”. Ahora, con la guía de Davin, Cerúndolo apuntará más alto, en busca de acrecentar su protagonismo en el tour.

LA NACION