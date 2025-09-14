Un domingo ideal: los tres argentinos que se consagraron campeones en Challengers

Mientras la Copa Davis acaparaba la atención alrededor del mundo, sin torneos ATP de por medio, el circuito continuó con las categorías que están por debajo. Y en el Challenger Tour hubo varios festejos argentinos para redondear una jornada ideal. Los que levantaron trofeos fueron Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Marco Trungelliti, cada uno con sus objetivos desde el segundo pelotón.

Por orden de éxito, el primero en celebrar fue Juanma Cerúndolo (86°). El zurdo, hermano menor de Francisco, que integró el equipo ganador en la Copa Davis, se quedó con el Challenger de Guangzhou, en China, al superar en la final al chileno Alejandro Tabilo (125°) por 6-2 y 6-3. Un triunfo que le permite subir unos 14 puestos en el ranking y alcanzar la mejor posición de su carrera: desde este lunes será 72°, por delante del 79° al que había llegado en enero de 2022.

Para Cerúndolo, entrenado por Mariano Hood, se trató de su undécimo título en el circuito de Challengers, pero el primero que obtiene en cancha rápida. Los éxitos anteriores fueron en Roma, Como y Banja Luka (Bosnia y Herzegovina) 2021, Buenos Aires y Coquimbo (Chile) 2022, Tigre 1 y 2 -semanas consecutivas- 2023, Lima, Santa Cruz de la Sierra y Antofagasta 2024. Este año fue finalista en Braunschweig, en Alemania -cayó ante Mariano Navone-, y estuvo muy cerca de ganar su primer título ATP en julio, cuando perdió la final del tradicional certamen de Gstaad ante el kazajo Alexander Bublik en tres sets.

La salida del polvo de ladrillo en el que realizó gran parte de su carrera, y la apuesta a las canchas rápidas en Asia le entregaron una alegría a Juanma Cerúndolo, que sumó 100 puntos, un cheque por 22.000 dólares, y con un ranking más elevado empieza a acercarse al lote de jugadores en condiciones de ingresar de manera directa a varios torneos de la gira ATP.

El segundo festejo del domingo lo protagonizó Thiago Tirante, que se adueñó del Challenger de Szczecin, otro de los torneos habituales de esta gira, en el polvo de ladrillo de Polonia, al derrotar al español Pablo Llamas Ruiz (284°) por 6-3 y 6-2.

El jugador de La Plata, de 24 años, se llevó de Polonia 125 puntos, un premio por 25.700 euros, y el regreso al Top 100 del rankings. Tirante, que empezó el torneo como el 116° del mundo, subirá al escalón 94°, muy cerca de su mejor clasificación (90°). En el nivel de Challengers, Tirante mejoró su balance a 6 títulos y 8 finales perdidas. Sus éxitos previos fueron en Ambato (Ecuador) 2021, Morelos (México) y Bogotá 2023, México 2024 y Córdoba 2025. En el nivel ATP, su mejor actuación la tuvo el año pasado, cuando llegó a las semifinales del torneo de Bastad, en Suecia.

“Estoy muy feliz. No es nada fácil ganar un título en este tipo de torneos, que ya hay muy buenos jugadores. Creo que vengo haciendo un gran trabajo en las últimas semanas, mejorando día a día, y siento que en la final jugué en un nivel muy alto”, expresó Tirante, que continuará de gira esta semana en Bad Waltersdorf, en Austria.

El tercer éxito le pertenece a uno de los más experimentados del circuito. A los 35 años, Marco Trungelliti (150°), con 17 temporadas como profesional, sumó un nuevo éxito: obtuvo el torneo de Targu Mures, en Rumania, al superar al croata Mili Poljicak (406°) por 6-1 y retiro por una lesión en el músculo oblicuo.

El santiagueño, radicado en Andorra desde hace algunas temporadas, persigue en este tramo un objetivo singular: ser parte del Top 100. Estuvo cerca hace seis años, cuando alcanzó el puesto 112°, en marzo de 2019. Reconocido por haber ingresado desde las clasificaciones en los cuatro torneos de Grand Slam, a Trungelliti no le había ido bien hasta junio, cuando conquistó el Challenger de Lyon; hace un par de semanas se impuso en Tulin (Austria), y en Rumania, donde era el máximo preclasificado, celebró el sexto trofeo de su carrera en este nivel del circuito.

Eso sí: como el de Targu Mures es uno de los certámenes más chicos de la gira, sólo le redituó 50 puntos para el ranking, por lo que Trungelliti avanzará 6 posiciones y este lunes estará en el 144° escalón, con 447 puntos. Para lograr su meta personal, debe reunir casi 200 unidades más. Emilio Nava, hoy en el puesto 100°, tiene 633 puntos en el bolsillo. La de Trunge es una apuesta ambiciosa, que requiere juego y resultados consistentes en el mediano y largo plazo.

En todo caso, fue un excelente fin de semana para el tenis argentino. Mientras los más destacados llevaron a la Albiceleste a las Finales de la Copa Davis (18 al 23 de noviembre, en Bologna), el grupo de gladiadores aportó lo suyo para seguir creciendo.