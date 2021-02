Cimbronazo en el Córdoba Open: Juan Manuel Cerúndolo, de sólo 19 años, se clasificó para los cuartos de final al derrotar al serbio Kecmanovic, 41° del mundo y entrenado por Nalbandian.

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo (19 años; 335° del ranking mundial), que hasta hace unos días no tenía partidos en el cuadro principal de torneos ATP, generó un cimbronazo en el Córdoba Open al clasificarse para los cuartos de final luego de derrotar por 6-7 (3-7), 7-5 y 6-2, en 2h19m, al serbio Miomir Kecmanovic, 41° del mundo, tercer favorito en el Polo Deportivo Kempes y entrenado desde hace unos días por David Nalbandian.

El menor de los hermanos Cerúndolo (el otro es Francisco, de 22 años y 135° del tour) se ganó un lugar en el cuadro principal tras superar la qualy y, desde entonces, no se detuvo: batió, en la primera ronda del main draw, al brasileño Thiago Seyboth Wild (119°; campeón del ATP de Santiago de Chile en 2020) por 7-5 y 7-6 (7-3). Con ese éxito se convirtió en el argentino más joven en ganar un partido del circuito mayor desde octubre de 2007: Juan Martín del Potro, con 19 años y un mes, a Feliciano López, en el Masters 1000 de París-Bercy.

Pero este jueves, el zurdo de 1,83 metro y 70 kilos, dio un nuevo golpe superando a Kecmanovic, un tenista que ya consiguió un título (Kitzbühel 2020) y una final (Antalya 2019) en la máxima categoría del circuito. Y volvió a escribir su nombre en las estadísticas del tenis nacional: se convirtió en el argentino más joven en alcanzar los cuartos de final de un ATP desde Del Potro (17 años y 10 meses) en Umag 2006.

"Hasta hace un tiempo sólo pensaba en jugar Futures, Challengers. Esto es un sueño. Creo que estuve bastante sólido, la bola acá pica mucho y eso me favoreció, esa fue la llave, no cometí errores", describió Cerúndolo, que logró un 73% de primeros servicios, ganó el 64% de puntos con el primer saque (el mismo porcentaje con el segundo) y le quebró seis veces el saque a su rival balcánico. "Está la familia en la tribuna; es muy especial", aportó uno de los jugadores nacionales más destacados de la nueva generación. "David es un ídolo argentino, un ídolo máximo, está muy bueno que me haya visto", añadió Cerúndolo, sabiendo que Nalbandian estuvo siguiendo el match en la cancha central, en su "debut" como coach.

Hace algunos días, ante LA NACION, Alejandro "Toto" Cerúndolo, ex tenista, entrenador y padre de Francisco y Juan Manuel, había ilustrado a este último de la siguiente manera:"Es un orfebre, entiende el juego muy bien, todavía es delgado. Le digo Hannibal Lecter porque les come el cerebro a los contrarios. Si jugara en los '80 o '90 sería 50 del mundo. Hoy la bola va muy rápido, el juego es muy físico. Él está creciendo". Juan Manuel luce mucha sensibilidad en sus tiros (el drop es un recurso que utiliza con efectividad), no es potente, pero logra buenos cambios de dirección, es paciente, ostenta buenos desplazamientos y no tiene complejos en levantar la altura de la pelota si es que ello molestará al rival, como ocurrió con Kecmanovic.

Este viernes, desde las 14.30, el rival de Cerúndolo en su búsqueda de las semifinales de Córdoba será el brasileño Thiago Monteiro (74°, 26 años), que derrotó por 6-3 y 6-4 al español Roberto Carballes Baena.

Exhibición del Peque Schwartzman

Diego Schwartzman, número 9 del mundo y primer favorito en Córdoba, tuvo un debut contundente: derrotó por un doble 6-2 al italiano Marco Cecchinato (87°), semifinalista de Roland Garros 2008, en 1h10m.

El jugador entrenado por Juan Ignacio Chela es el primer tenista argentino compitiendo como Top Ten en un torneo de ATP en el país desde Nalbandian en Buenos Aires 2009: el cordobés era 10° y cayó en las semifinales con Juan Mónaco.

Este viernes, por los cuartos de final, en el último turno del court central, el Peque se medirá vs. Tomás Etcheverry (Argentina) o Albert Ramos Viñolas (España).

