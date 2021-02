Nalbandian, junto al serbio Kecmanovic, al que entrenará en las próximas semanas Crédito: Instagram

CORDOBA.- David Nalbandian volvió a las canchas de tenis. El "rey David" se convirtió en el entrenador del serbio Miomir Kecmanovic durante la gira sudamericana sobre canchas lentas. Está preparándose para el Open Córdoba que comenzará el lunes, y después seguirá con el Argentina Open y el torneo de Chile. "Es una prueba, son estas tres semanas", le dijo a LA NACION el extenista cordobés.

Nalbandian contó que no quiere "viajar todo el año" y que si bien lo llamaron "varios jugadores" para entrenarlos, no aceptó por esa razón. "No sólo porque estoy corriendo (en el Rally Argentino), sino porque tengo otras cosas y no puedo. Además, con la pandemia siempre está latente el riesgo de quedar 'tirado' en algún lugar del mundo", describió.

Desde chico Nalbandian compartió la pasión por la raqueta con la que ya sentía por los autos y las carreras. Cuando se retiró de las canchas, en 2013, se enfocó en el mundo del rally. La semana pasada corrió en Cruz del Eje y ya tiene el cronograma de este año que, insiste, no está dispuesto a abandonar para dedicarse "de lleno" a ser entrenador.

El serbio Kecmanovic fue quien difundió en sus redes sociales quién era su entrenador. Mostró una foto con Nalbandian y escribió "¡Miren quién decidió volver al Tour! David, es un honor tenerte como parte del equipo". A los 21 años el joven balcánico está preclasificado tercero para el Córdoba Open y arrancará en octavos de final del certamen.

"¿Por qué Kecmanovic sí?", preguntó La NACION. "Vi sus partidos y me gusta, tiene técnica y potencial. Además, me pareció muy bueno el equipo que tiene -dijo Nalbandian-. A eso se suma que son tres semanas, en lugares de fácil movilidad". Terminado el torneo cordobés, viajará con él a Buenos Aires y después a Chile.

El Córdoba Open comienza este lunes. Este domingo, Nalbandian llegó al polo deportivo Mario Kempes -donde están montadas las tres canchas del torneo, que será sin público- cerca del mediodía y se entrenaron por primera vez a las 14. En la espera fueron muchos los invitados que se acercaron a saludar al cordobés y a pedirle fotos.

Kecmanovic ganó el año pasado su primer torneo, el ATP de Kitzbuhel (Austria). En 2016 terminó como número 1 en Junior. Después de estas tres semanas juntos, la idea de Nalbandian es "seguir asesorándolo y orientándolo para que pueda crecer". Según le comentó a este diario es posible continuar así el vínculo.

Afirmó que está "contento de volver a estar en el mundo del tenis, desde otro lugar". Pero también enfatizó que no hay nada dicho respecto a seguir en un futuro como entrenador. No porque le falten propuestas, y sí porque quiere preservar tiempo para sus otras pasiones.

Este lunes comienza el tercer Córdoba Open ATP 250, que tendrá a Diego Schwartzman, noveno en el ranking, como máximo favorito. Otras figuras del cuadro principal son Benoit Paire, Guido Pella, Albert Ramos Viñolas y Kecmanovic.

